Анна Попова: у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян коронавирус не выявлен

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:06:57+03:00

Анна Попова: у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлен коронавирус Фото: Евгения ГУСЕВА

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Коронавирус не выявлен ни у одного человека из числа тех, кого эвакуировали из Китая в Тюмень. Об этом сегодня, 6 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, сегодня в лечебно-реабилитационном центре, где наблюдаются граждане из Уханя провинции Хубэй, ситуация стабильна.

– Врачи комплексно осмотрели всех эвакуированных и вчера и сегодня ночью. Медики постоянно меряют им температуру, оценивают состояние. Коронавирусной инфекции и температуры на сегодняшний день нет ни у кого, – сообщила Анна Попова.

Главный санитарный врач РФ отметила, что все медицинские и лабораторные исследования и обследования продолжаются.

– Ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей – высоких профессионалов, которые работают в этом центре, – подытожила глава Роспотребнадзора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758977" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Ухани показала условия содержания в санатории в Тюмени.Выходить из комнат запрещено, кругом – медики в биохимзащите, а все постояльцы тюменского санатория «Градостроитель» – в одинаковых пижамах

ИСТОЧНИК KP.RU