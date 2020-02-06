2020-02-06T14:06:57+03:00
Общество

Анна Попова: у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян коронавирус не выявлен

Все медицинские и лабораторные обследования продолжаются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Анна Попова: у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлен коронавирусАнна Попова: у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлен коронавирусФото: Евгения ГУСЕВА
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Коронавирус не выявлен ни у одного человека из числа тех, кого эвакуировали из Китая в Тюмень. Об этом сегодня, 6 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, сегодня в лечебно-реабилитационном центре, где наблюдаются граждане из Уханя провинции Хубэй, ситуация стабильна.

– Врачи комплексно осмотрели всех эвакуированных и вчера и сегодня ночью. Медики постоянно меряют им температуру, оценивают состояние. Коронавирусной инфекции и температуры на сегодняшний день нет ни у кого, – сообщила Анна Попова.

Главный санитарный врач РФ отметила, что все медицинские и лабораторные исследования и обследования продолжаются.

– Ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей – высоких профессионалов, которые работают в этом центре, – подытожила глава Роспотребнадзора.

Эвакуированная из Ухани показала условия содержания в санатории в Тюмени.Выходить из комнат запрещено, кругом – медики в биохимзащите, а все постояльцы тюменского санатория «Градостроитель» – в одинаковых пижамах

ИСТОЧНИК KP.RU

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