Тюменцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая

Тема эвакуации более 140 человек из китайского города Ухань не смогла пройти незамеченной среди жителей Тюменской области. В социальных сетях развернулись настоящие баталии среди тех, кто не очень доволен происходящим, и тех, кто стоит стеной за всех эвакуированных сограждан. К счастью, последних оказалось больше. Неравнодушные тюменцы даже запустили флешмоб в поддержку эвакуированных с красноречивым названием: «Своих не бросаем!».

«Комсомольская правда» – Тюмень» собрала самые яркие призывы горожан не поддаваться панике и не ругать на чём свет стоит тех, кому нужна помощь.

Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области:

Александра МалыгинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«С удовольствием поддержу желание многих сказать: мы #СвоихНеБросаем! Люди, которые по разным причинам оказались в зоне распространения вируса, имеют право вернуться домой. Давайте будем вести себя так, чтобы нам потом не было стыдно за те ужасы, что вы пишете! Тюменская область оперативно мобилизовалась и постаралась создать максимально комфортные условия пребывания в карантине в течение двух недель. Люди здоровы! Абсолютно для нас безопасны! В инфекционной больнице каждый день работают специалисты и каждый вечер возвращаются домой. Специалисты знают, как соблюдать все меры безопасности, чтобы никакой угрозы для тюменцев и россиян не было!»

Анастасия Дембицкая, пресс-секретарь областной клинической больницы № 2:

Анастасия ДембицкаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ужасает массовая истерия по поводу наших сограждан из Уханя! Как легко люди сыплют оскорблениями и проклятиями, и почему-то никто не хочет посмотреть на ситуацию глазами эвакуированных. Им и так страшно и морально тяжело, а тут ещё такой шквал ненависти только за то, что оказались в ненужное время в ненужном месте. Люди, они – такие же, как мы, и здоровые! А карантин – это просто мера безопасности. Хоть два года они бы сидели в карантине в Ухане, по прилёту на Родину их бы всё равно закрыли на две недели на всякий случай. В России им обеспечат более тщательное наблюдение, чем за пределами страны. И то, что это доверили Тюмени, означает мощь и силу нашего региона».

Андрей Зубов, продюсер центра BAZA:

Андрей ЗубовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я готов работать волонтёром. Я не вирусолог и не умею лечить людей, но я умею работать с информацией, могу делать документальные фильмы, информационные ролики. Я учусь работать по правилам интернета и понимаю важность наличия информации в этом вопросе. Я хочу получить вопросы, как чувствуют себя люди, прибывшие в Тюмень на две недели, как организована безопасность в карантинной зоне. Я очень вдохновлён решением Тюменской области, что она решила повлиять на глобальную проблему и стать щитом для людей».

Светлана Захарова, блогер:

Светлана ЗахароваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Друзья! Я не хочу хайпить на теме эвакуации россиян в Тюмень, но и молчать не могу. Вы чего? Это же НАШИ люди, которые нуждаются в нашей поддержке и в нашей помощи. Их привозят не к вам в квартиру, а в закрытый санаторий, где предприняты все меры безопасности. Плюс они даже без симптомов болезни, они здоровы! Давайте прекратим этот балаган и панику в сети. Представляю, каково им и их семьям сейчас читать всё это. Лучше займитесь своим здоровьем, настоящий враг – часто внутри».

Кирилл Харитонов, заместитель председателя Молодёжного парламента при Государственной думе РФ

Кирилл ХаритоновФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ау, люди, очнитесь, что вы пишете? К нам летят наши соседи, друзья, коллеги, родственники, родители, земляки. Те, кто в обычной жизни находится рядом с нами! Я понимаю волнение людей, в том числе молодых родителей. Но то, что сейчас происходит, это не «коронавирус», а информационный вирус, который мы с вами запускаем сами. В Тюмени сильная команда, работают лучшие специалисты со всей страны, которые в силах обеспечить безопасность. В подобных вопросах нужно проявлять меньше эмоций и доверять официальным источникам, а не фейкам и бурной фантазии!»

Анастасия Петелина, организатор массовых представлений и праздников:

Анастасия ПетелинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Лично я горжусь тем, что Тюменская область взяла на себя такую ответственность и включилась в эвакуацию жителей нашей страны из Китая. Люди, которые пишут ужасные комментарии и высказывают своё некомпетентное мнение, меня пугают! Такое ощущение, что большинство ищет любую возможность, лишь бы устроить базар. Не дай Бог никому оказаться в ситуации, в которую попали люди. Это наша страна, это жители нашей страны Думайте не только о себе!»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Своих не бросаем»: Александр Моор прокомментировал размещение россиян, вывезенных из Китая

Мы, как настоящие сибиряки, своих в беде не бросаем, – заявил Александр Моор. – За эти сутки перед нами стояла задача скоординировать действия федеральных, региональных органов, подрядных организаций, чтобы подготовить всё для приема эвакуированных лиц. Все эти задачи выполнены (подробнее)

Своих не бросаем! Волонтеры и добровольцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая россиян

Люди публикуют посты в ответ на гневные заявления тех, кто высказывались против эвакуации наших сограждан и размещения их на территории Тюменской области (подробнее)

Эвакуированная из Уханя в Тюмени: «Если мы выйдем из комнаты, наши 14 дней отсчитают заново»

Анна чувствует себя героиней фильма и признается, что в карантинной зоне строгие правила (подробнее)

В Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя россияне, эвакуированные из Уханя

При прилёте в аэропорт Тюмени из китайского города Ухань были соблюдены все правила биологической безопасности. Об этом заявила журналистам Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова (подробнее)

Самолёты с россиянами, эвакуированными из Уханя, приземлились в Тюмени

Первый самолет Воздушно космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся 82 человека, эвакуированных из китайского города Ухань, приземлился в тюменском аэропорту Рощино (подробнее)

Появилось видео приземлившегося в Тюмени самолета из Китая

Появилось видео приземлившегося в Тюмени борта из Китая. Однако прибывших россиян пока не спешат выпускать из самолета (подробнее)

Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, доставили на автобусах в санаторий

Все россияне (и не только), которые прилетели бортом ВКС России из китайского города Ухань в Тюмень, добрались-таки до санатория «Градостроитель», расположенного в тридцати километрах от города (подробнее)

Как выглядит санаторий под Тюменью, куда эвакуируют из Китая россиян

Эвакуированных из Китая людей поселят в лечебно-реабилитационном центре Gradcenter, расположенном в 28 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Здесь созданы условия для комфортного пребывания и эффективной реабилитации, а также по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по многим направлениям (подробнее)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: россияне, эвакуированные из Китая, здоровы

Главный санитарный врач РФ Анна Попова прибыла в Тюмень, куда эвакуируют россиян из китайского города Ухань. Как отметила Глава Роспотребнадзора, граждане находятся в сопровождении медработников Министерства обороны, врачаей-вирусологов и специалистов Роспотребнадзора. Все пассажиры клинически здоровы (подробнее)

Александр Моор: в Тюменской области созданы комфортные условия для эвакуированных из Китая

Задача Тюменской области – создать максимально комфортные условия пребывания на 14 дней для всех, кто приедет из китайского Уханя. По словам главы региона, загородный реабилитационный центр расположен в 30 километрах от Тюмени и имеет автономную инфраструктуру (подробнее)