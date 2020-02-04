2020-02-04T16:59:51+03:00
Происшествия

Из-за коронавируса в Тюменскую область эвакуируют около 147 человек из Китая

Люди прилетят двумя бортами
Алексей КОСЕНЧУК
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Из-за коронавируса в Тюменскую область эвакуируют около 300 россиян из КитаяИз-за коронавируса в Тюменскую область эвакуируют около 300 россиян из КитаяФото: Татьяна Коркина
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По меньшей мере, 147 человек, среди которых граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины будут эвакуированы в Тюменскую область из Китая. Об этом сегодня, 4 февраля, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По её словам, Тюменскую область выбрали потому, что это наиболее подготовленный регион. Все эвакуированные будут помещены на карантин не менее чем на 14 дней.

Эвакуированных из Китая людей поселят в лечебно-реабилитационном центре Gradcenter, расположенном в 28 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Здесь созданы условия для комфортного пребывания и эффективной реабилитации, а также оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по многим направлениям.

Эвакуируют пострадавших в GradCenter

Эвакуируют пострадавших в GradCenter

По данным пресс-службы аэропорта Рощино, россияне прилетят в Тюмень завтра утром двумя бортами. Эвакуируют около 147 человек.

- Никаких коррективов в работу аэропорта прилёт спецбортов не внесёт, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Наша задача - принять самолёты, однако терминалы задействованы не будут. Операцию будут проводить обученные люди, сразу с трапов самолётов они пересядут в автобусы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой: среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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