Глава Роспотребнадзора Анна Попова: россияне, эвакуированные из Китая, здоровы

Главный санитарный врач РФ Анна Попова прибыла в Тюмень, куда эвакуируют россиян из китайского города Ухань. Как отметила Глава Роспотребнадзора, граждане находятся в сопровождении медработников Министерства обороны, врачами-вирусологами и специалистами Роспотребнадзора. Все пассажиры клинически здоровы.

- Людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно. На борту – люди, которые здоровы: мужчины, женщины, дети. Все они находятся в масках для того, чтобы защитить себя от разных вирусов. Гражданам постоянно меряют температуру, оценивают их состояние – ухудшения нет ни у кого. Когда они приземлятся в России, им ещё раз померяют температуру. В обязательном порядке они пройдут таможенный досмотр и пограничный контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758771" frameborder="0"></iframe> Глава Роспотребнадзора Анна Попова: россияне, эвакуированные из Китая, клинически здоровы.

По словам Поповой, все пассажиры находились на карантине с 23 января. Прямо с трапа самолётов их посадят в специально подготовленные автобусы, которые отвезут их в лечебно-реабилитационный центр.

- Возле здания выстроены два периметра ограждения и выставлена охрана Росгвардии. Внутри – все условия для безопасного режима и биологической безопасности. В том числе: дезинфекционная камера, очистные сооружения, которые позволяют проводить очистку стоков, есть устройства для утилизации медицинских отходов. Все номера – с удобствами. Никаких рисков для внешнего периметра быть не может, всё организовано по правилам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758690" frameborder="0"></iframe> Первый российский самолёт вылетел для эвакуации из Уханя.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в Тюменскую область прилетит специалист Российского НИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. Все две недели, которые эвакуированные проведут в санатории, будет контролировать биологическую безопасность.

Губернатор Тюменской области добавил, что задача – создать комфортные условия пребывания людей на 14 дней карантина. Для них подготовлено четырёхразовое питание, комфортные номера, а для детей – всё необходимое для отдыха и творчества.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 147 человек, среди которых граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины будут эвакуированы в Тюменскую область из Китая.

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Эвакуированных из Китая людей поселят в лечебно-реабилитационном центре Gradcenter, расположенном в 28 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Здесь созданы условия для комфортного пребывания и эффективной реабилитации, а также оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по многим направлениям (подробнее)