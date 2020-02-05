Эвакуированная из Уханя в Тюмени: «Если мы выйдем из комнаты, наши 14 дней отсчитают заново»

Выходить из комнат запрещено, кругом – медики в биохимзащите, а все постояльцы тюменского санатория «Градостроитель» – в одинаковых пижамах. А как иначе? Здесь – карантинная зона. Как в Тюмени чувствуют себя эвакуированные из китайского Уханя, который стал эпицентром вспышки коронавируса, корреспонденту «Комсомольской правда» – Тюмень» рассказала пассажирка самолета, приземлившегося сегодня в Тюмени. Знакомьтесь, Анна Коняхина – жительница города Владивостока. Она – хореограф, полгода назад уехала в Ухань на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758948" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя пассажирка - о размещении в центре.

– Анна, как вам перелет? Долго летели?

– Да. Выехали 4 февраля в 18.30, вылет был примерно в 1.30 – 2.00. В Улан-Удэ прибыли утром около 6.00, дозаправка до 8.30–9.00 была (все это время были в самолёте) и около 14.00 прибыли в Тюмень. В санатории нашем оказались к 17.00, но это все по Китаю время. В общем путь составил около суток, в небе были часов девять, в самолете часов 12.

Вот так проходила эвакуация. Фото: Анна КоняхинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Люди в противогазах и масках. Фото: Анна КоняхинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Пошли вторые сутки без сна?

– Да. Пошли вторые сутки без сна, уже и не хочется спать. Врачи сказали нам не спать: будут мероприятия. Будем проходить обследования, будут брать анализы. Мы ждем.

Эвакуация - как в фильме про апокалипсис. Фото: Анна КоняхинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Как вас разместили? Как впечатления?

– Разместили неплохо. Комнаты на два или на три человека. Но конкретно у меня – на двоих. Разместили нас всех случайным образом, даже не знаю, чем руководствовались. Я летела сюда с подругой, ее поселили в другую комнату, и даже на другой этаж. В комнатах есть телевизор, холодильничек, чайник, кружки, фрукты, печеньки, конфетки, вода – сказали, что это все будет всегда. Средства личной гигиены есть, шампуни и щетки – всем обеспечили. В нашей комнате даже балкончик присутствует. Четырехразовое питание, сказали. Но еду будут приносить в комнату, потому что из комнаты нам выходить нельзя. Если мы вышли из комнаты и с кем-то столкнулись в коридоре, то наши 14 дней будут отсчитывать заново.

Эвакуация - как в фильме про апокалипсис. Фото: Анна КоняхинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вид на взлётную полосу. Фото: Анна КоняхинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– А на балкон?

– Балкон двойной – нашу и соседнюю комнаты соединяет балкон. На балкон выходить можно, но надо убедиться, что больше никого там нет или никто не выйдет. Все строго. Забрали нашу верхнюю одежду, в которой приехали. Выдали нам местные пижамы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758949" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя россиянка показала центр изнутри.

– Будут ли какие-то процедуры?

– Да. Сказали, что каждый день будут обследовать. Если какие-то жалобы есть, нужно сразу же сообщать, ничего не утаивать.

Аня в китайском городе ЧанчуньФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аня в ЧаньчунеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Воздух в комнатах очищается? Чем-то оборудована комната?

– У нас в комнатах установлен аппарат для обеззараживания воздуха. К нему даже есть инструкция, как пользоваться.

– Все вокруг в защитных костюмах? Героиней фильма себя еще чувствуете?

– Да немного есть, чувствую, начиная с аэропорта. Все в биохимзащите, в самолете – в противогазах, здесь все тоже с ног до головы в защите… И мы ходим в пижамах одинаковых…

Все в защитных костюмах. Фото: Анна КоняхинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Мама волнуется? Созванивались с родными?

– Да, конечно. Уже созванивались, все успокоились. Нам местные сим-карты выдали на каждого, кому необходимо. Условия хорошие. Если бы можно было уходить куда-нибудь из своей комнаты, то было бы совсем, как в санатории. Ну, конечно, карантин есть карантин…

в Тюмени Аня всем довольнаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СПРАВКА «КП»

Сегодня, 5 февраля, два борта ВКС с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в аэропорт Тюмени. В самолетах не только россияне, но и граждане других европейских государств - Украины, Белоруси, Казахстана.

Всего в Китае находился 341 россиянин, из них только 183 связались с сотрудниками посольства с целью вернуться на Родину. Они все прошли обязательную проверку и коронавирус у них не обнаружен. Сейчас они находятся на обязательной двухнедельной изоляции. Напомним, инкубационный период коронавируса может длиться до 14 дней. И все это время человек заразен для окружающих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758893" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая россиян привезли в санаторий.Здесь они будут находится две недели на карантинеМария САННИКОВА

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