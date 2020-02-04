Александр Моор: в Тюменской области созданы комфортные условия для эвакуированных из Китая
Задача Тюменской области – создать максимально комфортные условия пребывания на 14 дней для всех, кто приедет из китайского Уханя. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с Главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
По словам главы региона, загородный реабилитационный центр расположен в 30 километрах от Тюмени и имеет автономную инфраструктуру.
- В санатории для всех подготовлены номера. В каждом есть телевизор, холодильник, душ, туалет, небольшие приятные сюрпризы – игрушки детские, пластилин, развивающие игры, шахматы, шашки. Обеспечена вся необходимая безопасность в соответствии с рекомендациями, которые даны Роспотребнадзором», - рассказал Александр Моор.
Санаторий в Тюмени, куда эвакуируют россиян из Уханя.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Главный санитарный врач РФ Анна Попова прибыла в Тюмень, куда эвакуируют россиян из китайского города Ухань. Глава Роспотребнадзора отметила, что граждане находятся в сопровождении медработников Министерства обороны, врачами-вирусологами и специалистами Роспотребнадзора. Все пассажиры клинически здоровы.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: россияне, эвакуированные из Китая, клинически здоровы.
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Как выглядит санаторий под Тюменью, куда эвакуируют из Китая россиян
Эвакуированных из Китая людей поселят в лечебно-реабилитационном центре Gradcenter, расположенном в 28 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Здесь созданы условия для комфортного пребывания и эффективной реабилитации, а также оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по многим направлениям (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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