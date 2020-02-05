Появилось видео приземлившегося в Тюмени самолета из Китая
Появилось видео приземлившегося в Тюмени борта из Китая. Однако прибывших россиян пока не спешат выпускать из самолета.
Водители автобусов, которые ждут пассажиров у взлетно-посадочной полосы, одеты в специальные защитные костюмы, передает корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» с места событий.
Из машин скорой медицинской помощи врачи достают капсулы, в которых, по всей видимости, будут выносить прибывших из Китая россиян. Капсула выглядит как носилка с пластиковым капюшоном: в ней есть отверстия с перчатками, чтобы осматривать человека, и насос, который качает воздух.
Некоторые пассажиры уже вышли на связь. У них на телефонах садятся батареи. По их словам, долетели они нормально, голоса у них бодрые.
В Тюмени встретили первый самолет из Уханя.Глава роспотребнадзора Анна Попова рассказала о встрече первого самолёта из УханяМария САННИКОВА
Напомним, что несколько минут назад в тюменском аэропорту «Рощино» сел борт с россиянами, которые находились в Китае. Всех их разместят в лечебно-оздоровительном санатории в тридцати километрах от города.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все россияне, эвакуированные из Китая, здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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