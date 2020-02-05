2020-02-05T09:22:36+03:00
Общество

Глава Роспотребнадзора: таможенный и пограничный контроль пассажиров из Уханя пройдёт на борту самолёта

Анна Попова рассказала, что рисков для горожан нет никаких
Алексей КОСЕНЧУККира Санникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Роспотребнадзора: таможенный и пограничный контроль пассажиров из Уханя пройдёт на борту самолётаГлава Роспотребнадзора: таможенный и пограничный контроль пассажиров из Уханя пройдёт на борту самолётаФото: Кира Санникова
Изменить размер текста:

Таможенный и пограничный контроль пассажиров, которые прибывают в Тюмень рейсом из Китая, пройдёт прямо на борту. Об этом заявила Глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, таможенники и пограничники поднимутся в самолёт в специальной одежде.

– Как и положено, борт будет стоять на санитарной стоянке. Все прибывающие – в масках. Багаж, который сопровождает пассажиров, выгрузят на санитарной площадке на подготовленном поле. Там же его обработают и специальным автобусом доставят пассажирам. Рисков никаких нет. После того как из самолёта выйдут все пассажиры, судно будет продезинфицировано, – отметила Анна Попова.

Главный санитарный врач России заверила, что лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», куда из аэропорта отправятся эвакуированные, полностью соответствует всем требованиям. Здесь установлено видеонаблюдение, есть специальные прачечные, дезинфекционные камеры.

– Всё организовано так, что рисков распространения вируса нет никаких. Горожанам нечего бояться, – отметила Анна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоинспекторы Тюмени назвали самые опасные перекрестки города
Появилось видео приземлившегося в Тюмени самолета из Китая
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Тюмени поймали женщин, поджидающих детей у подъездов
Рисков заражения нет: в Тюмени сделано все, чтобы принять эвакуированных из Китая
«Причин для паники нет»: эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о новом коронавирусе
Из-за непогоды в Тюмени отменили «Лыжню России»
В тюменском Рощино готовятся принять спецборт из Уханя
Глава Роспотребнадзора: таможенный и пограничный контроль пассажиров из Уханя пройдёт на борту самолёта
Почти 30 перекрестков Тюмени оснастили новыми камерами наблюдения
Тюменки смогут подавать заявление на маткапитал в роддомах
Выглядел подозрительно: на улице Энергетиков задержали тюменца с наркотиками
«Неделя обещает быть снежной»: тюменцев просят аккуратно парковаться во дворах
В Тюмени перенесли общественные слушания по новому парку
Пенсионер из Заводоуковска стал жертвой мошенника
Погода на 5 февраля в Тюмени: ожидается дождь со снегом
Александр Моор: в Тюменской области созданы комфортные условия для эвакуированных из Китая
Главный санитарный врач России Анна Попова прилетела в Тюмень
Новый глава округа, шумные холодильники и кролики из горящего дома: публикуем главные новости Тюмени 4 февраля января 2020 г.
Тюменские депутаты назвали суммы штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
Безработная тюменка содержала наркопритон в доме на улице Широтной
В Тюмени магазину пришлось отключить холодильники из-за слишком сильного шума
На видеоэкранах Тюмени показывают ролики о профилактике коронавируса
Количество заболевших ОРВИ в Тюменском районе увеличилось вдвое за неделю
Тюменского бизнесмена и юриста районной администрации судят за мошенничество
В Тобольске пожарные вытащили из горящего дома кроликов