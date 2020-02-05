Глава Роспотребнадзора: таможенный и пограничный контроль пассажиров из Уханя пройдёт на борту самолёта

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:22:36+03:00

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Таможенный и пограничный контроль пассажиров, которые прибывают в Тюмень рейсом из Китая, пройдёт прямо на борту. Об этом заявила Глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, таможенники и пограничники поднимутся в самолёт в специальной одежде.

– Как и положено, борт будет стоять на санитарной стоянке. Все прибывающие – в масках. Багаж, который сопровождает пассажиров, выгрузят на санитарной площадке на подготовленном поле. Там же его обработают и специальным автобусом доставят пассажирам. Рисков никаких нет. После того как из самолёта выйдут все пассажиры, судно будет продезинфицировано, – отметила Анна Попова.

Главный санитарный врач России заверила, что лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», куда из аэропорта отправятся эвакуированные, полностью соответствует всем требованиям. Здесь установлено видеонаблюдение, есть специальные прачечные, дезинфекционные камеры.

– Всё организовано так, что рисков распространения вируса нет никаких. Горожанам нечего бояться, – отметила Анна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU