Первый борт с россиянами, эвакуированными из Уханя, приземлился в Тюмени

Первый самолет Воздушно космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся 82 человека, эвакуированных из китайского города Ухань, только что приземлился в тюменском аэропорту «Рощино». Прилёта гостей ждали ранним утром, однако борт садился на дозаправку в Улан-Удэ. Людей из воздушного судна не выпускали, да и температура воздуха на улице была ниже тридцатки.

Одна из пассажирок самолёта Анна Коняхина опубликовала в своём Instagram небольшие сториз, в котором показала, как проходила эвакуация: сборы, регистрация в аэропорту, посадка, ну и сам вылет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758819" frameborder="0"></iframe> Видео из Инстаграма Анны Коняхиной.

Ее коллега в Ухани Слава Усов остался в Китае: он житель Украины - украинские власти еще решают вопрос по эвакуации своих граждан.

- Я не планировал возвращаться, так как не вижу критической ситуации, чтобы ехать домой, - рассказывает Слава. – Я звонил в посольство, и там еще решается вопрос об эвакуации. Очень много чуши, кипиша и нервов на пустом месте. Что касается Ани, то у нее отпуск. А тут появилась возможность эвакуироваться: могли заехать за ними и увезти домой. Вторая девочка просто тоже из России, поэтому она тоже решила воспользоваться такой возможностью. Меня подстегнула эта ситуация: когда ты летишь в самолете, не знаешь, с кем контактировали люди, которые летят с тобой, чем могут быть больны они? Много нюансов, и я считаю, что правильнее - оставаться на месте и подождать.

За полтора часа до планируемого прилёта (в 10.30 утра по тюменскому времени, 8.30 по мск) в Рощино прибыли грузовики для транспортировки багажа пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758825" frameborder="0"></iframe> В Рощино прибыли грузовики для транспортировки багажа пассажиров.

Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень», который сейчас находится в аэропорту Рощино, сообщает, что людей в аэропорту встречают пограничники, санэпидконтроль и таможенники. Все специалисты работают в защитных костюмах и специальных масках. Перед аэропортом дежурят: карета скорой помощи, автомобили военной полиции, экипажи ДПС.

Скорая и полицияФото: Кира Санникова

Военная полицияФото: Кира Санникова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге с журналистами рассказала, что на борт в специальной одежде поднимутся представители таможенной службы и пограничники.

- Таможенный и пограничный контроль проведут прямо на борту, который, как и положено, будет стоять на санитарной стоянке. Все прибывающие - в масках. Багаж, который сопровождает пассажиров, выгрузят на санитарной площадке, на подготовленном поле. Там же его обработают и специальным автобусом доставят пассажирами. Рисков никаких нет. После того, как из самолёта выйдут все пассажиры, судна будут продезинфицированы, - отметила Анна Попова.

Куда теперь?

После прохождения таможенного контроля и медицинского осмотра специальный автобус отвезёт людей за тридцать километров от города, в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель».

Куда отвезут россиян, эвакуированных из Китая? Инфографика: Николая Смотрова

Автобусы, которые будут встречать эвакуированныхФото: Кира Санникова

Водитель в спецодеждеФото: Кира Санникова

С самого утра там кипит работа по приёму соотечественников, для каждого из которых подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание уделено детям.

В санатории для люде приготовили всё необходимое. Фото: Оперативный штаб

В номере есть еда, вода, микроволновка. Фото: Оперативный штаб

В номерах людям предстоит прожить две недели, это обязательная процедура.

Что ещё?

Главный государственный санитарный врач Росгвардии, полковник медицинской службы Владимир Рыбин рассказал, что сейчас росгвардейцы работают в районе санатория, куда доставляют эвакуированных.

- На месте работает группа наших специалистов, которые обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием, дезинфицирующими средствами и лекарствами, чтобы работать в условиях строгого противоэпидемического режима, - подчеркнул Владимир Рыбин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758817" frameborder="0"></iframe> Комментарий главного государственного санитарного врача Росгвардии полковника медицинской службы Владимира Рыбина.

Заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, генерал-майор полиции Николай Олехнович добавил, что главная задача – обеспечить безопасность граждан и проконтролировать соблюдение установленных ограничений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758818" frameborder="0"></iframe> Комментарий заместителя командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майора полиции Николая Олехновича.

- Росгвардейцы следят за безопасностью внешнего периметра и карантинного объекта, патрулируют и охраняют его, осуществляют пропускной режим, досматривают и сопровождают эвакуированных граждан. Все сотрудники обеспечены средствами личной защиты, - подчеркнул Николай Олехнович. – Мы взаимодействуем с аппаратом губернатора, правительством Тюменской области и коллегами из правоохранительных органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758815" frameborder="0"></iframe> Опасности распространения коронавируса нет.Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

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