Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, доставили на автобусах в санаторий
Первые восемьдесят человек, которые прилетели бортом ВКС России из китайского города Ухань в Тюмень, добрались-таки до санатория «Градостроитель», за тридцать километров от города. На ближайшие две недели лечебно-реабилитационный центр станет им вторым домом: для 78 россиян и двух граждан Армении и Таджикистана подготовлены комфортные номера, четырёхразовое питание, а также всё необходимое для отдыха, творчества и реабилитации.
Около санаторияФото: Алена Кульмухаметова
На карантинную зону не попасть никому: по периметру – двойное ограждение, круглосуточно дежурят сотрудники Росгвардии, работают внутренняя и наружная системы видеонаблюдения.
Внутри санатория,, куда отправили на карантин туристов из Уханя.
Центр оснащён автономной системой канализации, собственной дезинфекционной камерой и специально оборудованной прачечной, поэтому во внешнюю среду попасть ничего не сможет. Есть и специальное устройство для уничтожения медицинских отходов.
Приезд автобусов в санаторийФото: Алена Кульмухаметова
Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» находится в эпицентре событий, информация дополняется.
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Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев рассказал, что по прилёте в Тюмень жалоб у пассажиров не было никаких.
- Некоторое время назад сотрудники санитарно-карантинного пункта региональног Управления Роспотребнадзора поднялись на борт судна. Они осмотрели пассажиров на наличие заболеваний. Все в полном порядке, ни у кого нет повышенной температуры, жалоб нет. Также осмотр прошли пилоты и работники самолёта. Сейчас обрабатываем багаж пассажиров специальными дезинфицирующими средствами, - отметил Александр Летюшев.
Александр Летюшев - о мероприятиях по приёму эвакуированных из Китая.Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области рассказал об эвакуированных из КитаяМария САННИКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU