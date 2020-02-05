«Своих не бросаем»: Александр Моор прокомментировал размещение россиян, вывезенных из Китая

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:18:58+03:00

«Мы своих не бросаем»: Александр Моор прокомментировал размещение вывезенных из Китая граждан России Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом поблагодарил министерство обороны за помощь в доставке людей в регион для проведения профилактических мероприятий.

– Мы, как настоящие сибиряки, своих в беде не бросаем, – заявил Александр Моор. – За эти сутки перед нами стояла задача скоординировать действия федеральных, региональных органов, подрядных организаций, чтобы подготовить всё для приема эвакуированных лиц. Все эти задачи выполнены.

Сегодня в Тюменскую область из Китая из-за угрозы заражения коронавирусом спецбортами Министерства обороны РФ были доставлены 144 человека. Среди них не только россияне, но также граждане Республики Беларусь, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении. Все они здоровы, признаков инфекционного заболевания не обнаружено ни у одного из пассажиров и членов экипажей.

Всем содержащимся в санатории розданы СИМ-карты для связи, в том числе с представителями местных органов власти для решения оперативных вопросов, которые могут возникнуть у прибывших, отметил глава региона.

– Если будут возникать просьбы и пожелания, персонал санатория и мы будем оперативно реагировать и предоставлять всё, что необходимо для комфортного пребывания во время карантина, – добавил Александр Моор.

Он отметил, что на базе санатория «Градостроитель» предусмотрено до 300 мест для размещения граждан, которых эвакуируют из Китая. Однако глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова пояснила, что после помещения 144 прибывших на 14-дневный карантин поселить в «Градостроитель» в течение этого периода больше никого не получится.

Анна Попова отметила, что рейсами Минобороны из Китая вывезены те, кто сам изъявил желание покинуть потенциально опасный регион.

– Посольство России в Китае проинформировало всех граждан РФ, находящихся в зоне заражения, о возможности покинуть страну. Думаю, те, кто остался, еще изъявят свое желание или нежелание выехать. Но что касается наших обязательств, то поручение руководства страны выполнено полностью, – подчеркнула Попова.

Информация о профилактике коронавируса в Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU