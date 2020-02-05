В Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя россияне, эвакуированные из Уханя

При прилёте в аэропорт Тюмени из китайского города Ухань были соблюдены все правила биологической безопасности. Об этом заявила журналистам главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, риски попадания в окружающую среду вирусов отсутствовали и отсутствуют сейчас.

– При погрузке на борт и перелёте пассажирам несколько раз мерили температуру, меняли медицинские маски. Люди получали питание. Всё это – старания медицинских работников Министерства обороны РФ, вирусологов, эпидемиологов и специалистов карантинного пункта Роспотребнадзора, – отметила Анна Попова. – На борту самолёта находился самый юный пассажир – семимесячный Федя, который мужественно перенёс перелёт. Малыш чувствует себя прекрасно, его здоровье контролируют педиатры. Всего на борту было четверо детей, самому старшему из которых 4,5 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758938" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из охваченного эпидемией коронавируса Уханя россияне приземлились в Тюмени.Два военных самолета доставили в Россию в общей сложности 144 человека

Все пассажиры разместились в специально оборудованном лечебно-реабилитационном центре, который оснащён всеми средствами защиты пациентов, персонала и окружающей среды от попадания инфекций.

– Медицинское наблюдение будет идти 14 дней, во время которых эвакуированные не смогут его покинуть, – подчеркнула Анна Попова. – Когда их принимали на борт, министерство иностранных дел и посольство России в Китае предупредили их о необходимости карантина. Все прибывшие находятся под наблюдением медицинских работников, которые приходят к ним в специальной защитной одежде. Обслуживающий персонал и пациенты будут находиться в одном здании, но в разных крыльях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758922" frameborder="0"></iframe> Пассажиров второго борта ВКС высаживают из самолета.

Анна Попова также отметила, что специалисты Роспотребнадзора контролируют соблюдение правил безопасности на территории Тюменской области.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко особо отметил медицинский персонал, который трудится в реабилитационном центре «Градостроитель». По его словам, все медики – настоящие профессионалы, которые прошли дополнительную подготовку.

– Из федерального центра направлены три врача-специалиста: инфекционист, пульмонолог и реаниматолог. Реабилитационный центр полностью обеспечен необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, – рассказал Михаил Мурашко. – Что касается вопроса о вакцине против коронавируса, то она разрабатывается в течение 8–10 месяцев. Казахстан и Беларусь благодарят Россию за помощь и просят, чтобы мы информировали о состоянии здоровья их граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758893" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая россиян привезли в санаторий.Здесь они будут находится две недели на карантинеМария САННИКОВА

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, все службы сработали на отлично – выполнено всё, что было запланировано.

– Мы создали все условия, чтобы чувствовать себя в безопасности могли и эвакуированные, и медики, и все наши земляки. Центр находится далеко от населённых пунктов, здесь есть локальные очистные сооружения, которые будут обеззараживаться. Продуманы все способы доставки еды и медикаментов. Самая сложная задача – формирование нового коллектива узких специалистов, которые могли бы на высочайшем уровне решить возникающие проблемы, – подчеркнул глава региона.

Информация о профилактике коронавируса в Тюменской области.

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