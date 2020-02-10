Нескучный плен карантина: студент из Уханя сыграл онлайн-матч с футболистами МФК «Тюмень»

Гость «Градостроителя» Даниил Парфенович сыграл против тюменских футболистов МФК «Тюмень» Камиля Герейханова и Ильёй Барбаковым на онлайн-поле Fifa-20.

Посылка для вашего мальчика

Тюменские кибеспортсмены передали эвакуированному из Китая красноярцу Даниилу Парфеновичу игровую консоль PlayStation 4 Pro, чтобы сыграть с ним в Fifa-20. Общий онлайн-сбор на киберполе назначили на 16 часов.

Сказать, что посылка удивила Даниила – всё равно что промолчать… Парень не скрывает восторга: – PlayStation 4 Pro меня очень удивляет и радует. Это приятно и наслаждение от него сразу невероятное. Столько возможностей появилось с подключением интернета и просто браузера. Классно! – Рассказал Даниил.

Специально для матча парню передали приставкуФото: Ирина Ромашкина

Инициативу проявили геймеры Федерации компьютерного спорта Тюменской области. Тюменские геймеры узнали, что Даниил не отказался бы от развлечений, увидев пост в его аккаунте «ВКонтакте». Интернет-жители рамок не знают, потому сработали оперативно: по прибытию Дани в Тюмень сразу же задались вопросом, как бы передать ему приставку. Ну, чтобы не был скучен плен карантина.

- Коллективный разум понял, что нужно поддержать ребят, которые оказались в карантине. Я узнал, что карантин - такая вещь, что нельзя выходить из комнаты, в коридор... Плюс захотелось выразить своё мнение, когда был всплеск негативных отзывов в соцсетях. Хотелось сообщить, что большая масса поддерживает эвакуированных: хорошего больше, но плохое заметнее, - считает Роман Чуйко.

Приставка шла почти 48 часов, передали её ночью с 7 на 8 февраля. Долго решали технические моменты с подключением Интернета. Одновременно позвонили организаторы позвонили начальнику команды МФК «Тюмень», и он не раздумывая согласился принять виртуальный матч с гостем «Градостроителя». Тем более, что в команде есть геймеры.

По ту сторону экранаФото: Ирина Ромашкина

Большой футбол

Тюменские геймеры собрались в антикафе RE:ZONE. МФК «Тюмень» - клуб, который гремит по всей стране. Футболисты не просто решили поучаствовать в онлайн-матче: в своих аккаунтах «Инстаграмм» футболисты поспорили, что если кто-то из них - профессиональных спортсменов - продует Дане, он выложит постыдную историю о себе в Сеть. Потому ещё Камиль Герейханов уступать решительно не намеревался.

Камиль в составе сборной России по мини-футболу, а ещё... играет в «Фифу» лет пять. Он даже в 2017 году был победителем тюменского городского турнира. Проигрывать Даня не то, чтобы не умеет – не боится. Признает очевидное: кибеспортсменом его не назовешь.

– Интересный факт обо мне я играл в «Фифу» от силы пять-десять раз у друзей, и то это было год или два назад. Ну, вы понимаете, как это будет интересно, – смеется киберигрок. – Не знаю, можно считать меня геймером… На игровой платформе я накопил 10-15 тысяч часов онлайн. Но это было давно.

Парень увлекается баскетболом, лёгкой атлетикой, выходит и на футбольное поле, рассказал он о себе во время онлайн-игры.

Сказать, что посылка удивила Даниила – всё равно что промолчатьФото: Ирина Ромашкина

В итоге «Реал Мадрид», которым играл Даня, проиграл «Тотенхему», за которого играл Камиль. Гостя Тюмени отвлекало интервью от ведущего трансляции, шутили болельщики. Всего сыграли четыре матча.

Беспроигрышная игра

Поиграть на новеньком PlayStation 4 Pro парень даже не мечтал. Он – старший сын в большой семье. Говорит, что младшему брату полгода назад подарили игровую консоль, но сам Даниил поиграть не успел – уехал обучаться китайской грамоте в Ухань.

– Сейчас я изменился и намного меньше стал играть в игры. Сейчас я направлен на учёбу, на познание себя, что мне больше нравится. В Китае первый год я изучаю язык. А далее уже посмотрю, как пойдет. Может быть я открою свой бизнес. Может быть я даже сейчас уже совершу невероятное и останусь здесь. Всё это зависит от воли случая, – рассуждает молодой человек. Жаль только, что консоль останется в карантине, уверил Роман Чуйко. Говорят, что скорее всего приставку придется утилизировать. В лучшем случае её вернут Федерации компьютерного спорта Тюменской области спустя время.

Инициативу проявили геймеры Федерации компьютерного спорта Тюменской областиФото: Ирина Ромашкина

Матчей Даниил сыграет ещё немало, прочитает много книг, но самое важно – в памяти останутся добрые воспоминания о времени, проведённом в тюменском санатории. Начитанный, любознательный и хорошо воспитанный парень больше всего скучает по своей семье, не был дома около полугода. И вроде сибиряк, но с енисейских берегов: о Тюмени прежде слышал только на уроках географии.

Чтобы запечатлеть свою добровольную ссылку из китайской провинции в российскую, Даня завел видеоблог «Дневник без национальности» на YouTube. Мечтает погулять и поснимать Тюмень - о лучшем городе Земли он не раз слышал от своих друзей.

СПРАВКА «КП»

Напомним, 5 февраля в Тюмень из Китая прибыли более 144 россиян и стран СНГ. Всех их на 14 дней поместили под наблюдение специалистов в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», расположенный в 30 км от областной столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759330" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя россиянка показала один день из жизни в карантинном центре.

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