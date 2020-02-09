Британский The Guardian: Сибирский карантин – самое странное реалити-шоу России

Британская газета The Guardian опубликовала статью об эвакуированных из Уханя в Тюмень россиянах под эпатажным заголовком «Russia's strangest reality show: Siberian quarantine videos shared on Instagram» («Самое странное реалити-шоу России: Сибирский карантин в появившихся видео в «Инстаграм»»).

– В Сибирском лесу более 140 россиян и другие, эвакуированные из Уханя, центра вспышки коронавируса, были заключены в санаторий, патрулируемый членами Национальной гвардии России, которым было приказано никого не впускать и не выпускать. Внутри многие из них стали вести блог в «Инстаграм», чтобы запечатлеть свое время в карантине… То, что в прошлом было бы делом одиночества, две недели борьбы со страхом и скукой в карантине во время международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, с доступом к социальным сетям через Wi-Fi превратилось в самое странное реалити-шоу в России, – пишет The Guardian.

Мездународное издание "Гардиан". Скрин

Одним из героев британского издания стал Павел Личман (@Pavelli4man) – 29-летний ростовчанин родом из Каменск-Шахтинского – модельный скаут в агентстве Goshmodels (@goshmodels_school). В своем аккаунте «Инстаграм» молодой человек дает свою точку зрения об эвакуации из Уханя. В сторис выкладывает видео, где он отжимается на балконе, занимается йогой. В постах – подробности своей истории об эвакуации.

– Вот так планируешь, живешь, и тут – ты в самом центре всемирной эпидемии! Думаете теперь деньги решат вопрос? Нет! Теперь вопрос решает только кто ты, и как ты переживешь это… Спасибо, что вы переживаете, но вы должны знать, это не поломает. Сейчас помогает спокойствие, спорт, еда, сериалы… Короче, я призываю всех к спокойствию, живите, как жили. Напишите, как дела у вас, позвоните. Позитивный настрой – единственное, что может на самом деле сейчас подбодрить. Я был в ситуации страшнее, когда попал в плен во время военных действий в Украине. Может поэтому мне не страшно, я улыбаюсь и делаю это искренне, – обратился он к своим подписчикам.

Статья в "Гардиан" в оригинале. Скрин

Могу весь день перечислять, что я за человек

На Украину Павел ездил по личному делу, но, видимо, у кого-то вызвал подозрение. Ничего - пережил ситуацию.

Говорит, что люди скучают, когда все что нужно есть. Только одно бы поправил в своем пребывании в тюменском санатории: комнатами бы поменялся – с подругой расселили. Скидывает пост из своего «Инстаграма», где он «в национальном костюме» – в спортивке с российским триколором в руках. Пост я бы назвала патриотичным, характерным и язвительным. Выдает индивидуальность. Цельный человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759139" frameborder="0"></iframe> Ужин и досуг граждан, находящихся на карантине в санатории.

А вопрос хороший. Надо ли мне это? Рассказывать о тех, кто постит в «Инстаграм» свои версии происходящего в тюменском «Градостроителе»? Ведь они уже все рассказали.– Всю жизнь в спорте. Также я занимаюсь развитием аккаунтов в соцсетях (SMM). По образованию я детский психолог, одно время даже работал в школе. Также тренирую и преподаю. На кладбище работал, продавая памятники. Освоил профессию барбера, брею и стригу мужиков без проблем. Антикафе открывал. Барменом работал. Последнее – освоил модельный скаут. Я преподаватель по фотопозированию и дефиле в модельной школе @goshmodels_shcool. Также скаут модельного агенства @goshmodels: если тебе нужно найти контракт для работы заграницей или просто хорошо получатся на снимках – я помогу тебе без труда. Само собой я профессионал и дипломированный специалист. Заказчики называют меня «машина для позинга»!!! Ну, а так основной профиль у меня – стендап-комик. Я этим живу, зарабатываю. И параллельно ведением мероприятий. Активный образ жизни веду. В Индию до этого летал – в Индии жил. Не знаю, я могу весь день перечислять, что я за человек. Надо тебе это все?

Павел Личман. Скрин в "Инстаграм"

Умом Россию не понять…

Внимания журналистов сейчас максимально приковано к эвакуированным россиянам. Среди них немало молодых, амбиционных, ярких, креативных, творческих ребят. Потому в Сети пестрят их видео – пользователи «Инстаграма» активно постят новые видео с происходящим в зоне карантина. Получили посылку с югорскими лакомствами – запостили. Принесли завтрак – посмотрите, чем нас кормят. Кто-то чатится – например, знакомится в Интернете. Тут The Guardian верно подметил: то, что раньше было бы скукой больничного режима, сегодня, благодаря Интернету, превратилось в публичное реалити-шоу. Впору писать «Одиночества в Сети – 2» по мотивам романа Януша Вишневского.

А что в других странах? Как там встречали эвакуированных из Ухани? Более прочих меня рассмешил ответ моего пражского друга.

– Если честно, не знаю ничего про эвакуированных в Чехию. Я даже не знал, что сюда кого-то привезли. Надо посмотреть по новостям… А так я сам вообще не в курсе, – ответил Максим Семенчуков.

Юлия Сухарева из Германии поделилась своими соображениями: да, в страну вернулись соотечественники из Китая. Они на двухнедельном карантине. Никто эту тему особенно не обсуждает. Пару шуток среди коллег из-за кашля – и все.

Из Лос-Анджелеса Саби Байбусинов рассказал, что американцев из Китая разместили на две недели карантина на базе в Калифорнии. Впрочем, все это мы знаем из новостной ленты. И «Комсомольская правда» рассказывала о публикации газеты The Washington Post о том, как американцы ставят в пример проведенную Россией эвакуацию наших граждан из Китая на военном самолете.

Канат Кульшманов прочёл комменты под постом об эвакуации казахстанцев из Уханя. Скрин сос траницы Каната в "Фейсбук"

Может дело в ментальности наших соотечественников? В соседнем Казахстане общественность тоже бурлила в соцсетях негативными толками. Там эвакуированных на две недели карантина поселили в семи километрах от Нур-Султана. Возвращению были рады не все. Один из участников мероприятий по эвакуации казахстанских граждан Канат Кульшманов вступился за вернувшихся из Уханя соотечественников.

– Эгоисты. Прочёл комменты под постом об эвакуации казахстанцев из Уханя. Многие пишут неприятные слова. Думают только о своей безопасности. Но ведь на месте этих ребят могли быть наши родные, друзья или любой из нас. Родители в нас воспитывали добродетель, сочувствие, взаимоуважение. Откуда у нашего народа столько жестокости, ненависти, злобы и бесчеловечности? Мы жалуемся на коррупцию, низкий уровень жизни, не развитую науку, отсутствие передовых технологий. Откуда им взяться, если все думают лишь о своей шкуре? Возможно корень всех проблем в нас самих? Давайте в это трудное время поддержим наших ребят, помолимся за их здоровье, пожелаем им терпения, скорее увидеть родных и близких! – написал Канат Кульшманов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759098" frameborder="0"></iframe> «Все прекрасно, я довольна» – эвакуированная из Уханя россиянка об условиях в карантинном центре.Россиянка Ксения Харланова, эвакуированная из эпидемиологического очага коронавируса – китайского города Ухань, показала условия проживания в карантинном центре в Тюменской области. Девушка сказала, что она довольна.

Напомним, в тюменском санатории «Градостроитель» под Тюменью разместили эвакуированных россиян из Ухани. Как сообщила 8 февраля директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, еще один день для эвакуированных из Китая в Тюмень прошел спокойно: самочувствие у гостей хорошее, температура нормальная. В "Градостроитель" привезли необычные подарки от соседей из Югры, подытожила она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759330" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя россиянка показала один день из жизни в карантинном центре.

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