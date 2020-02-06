Закутанные в защитные костюмы медики, книжки про магию и общение в сети: как живут на карантине эвакуированные из Уханя россияне
Воспоминания об эвакуации, вкусная русская еда и обследования: второй день карантина в тюменском санатории «Градостроитель» выдался насыщенным для постояльцев, поступивших сюда накануне, 5 февраля. Эвакуированные умудряются снять видео и кинуть сторисы в «Инстаграм» даже о том, как к ним заходят медицинские работники.
Ужин и досуг граждан, находящихся на карантине в санатории.
С ног до головы укутанные в защитные костюмы медики ласково и терпеливо общаются с отдыхающими – об этом можно судить как по видео и постам, так и по отзывам собеседников «Комсомольской правды» – Тюмень».
Сторис Марины.
– Тюмень. Второй день карантина подходит к концу. Взяли анализы, покормили и пожелали спокойной ночи. 14 дней не выходить из комнаты. С интернетом беда, но выжить реально, – за двое суток тишины опубликовала зеркальное селфи в сторис улыбающаяся и подмигивающая Анна (ник в «Истаграмм» - Anna Mishelle)
Другая Аня: с Интернетом реально бедаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Это подруга уже знакомой читателям КП Ани Коняхиной. При заезде в санаторий их расселили на разных этажах. Между собой все гости Тюмени из Уханя не общаются: живут в комнатах по два-три человека, выходить из которых нельзя. Эта изолированность немного дезориентирует. Помогает переписка в Сети.
– Про других людей ничего не знаю. Мы сидим вдвоем в комнате, и с нами никто информацией не делится. Но общаюсь с девочкой на другом этаже. Знаю, что у них сегодня кровь брали, мочу брали, вроде даже два раза – может по ошибке, может быть нет. И температуру заходят, меряют. К нам заходили раза три сегодня, может четыре. Но анализов у нас еще не брали. Я думаю, что народу много – два этажа. А мы как раз на верхнем. Так что, думаю, ещё всё впереди, – поделилась соображениями с корреспондентом КП Аня Коняхина.
«Все прекрасно, я довольна» – эвакуированная из Уханя россиянка об условиях в карантинном центре.Россиянка Ксения Харланова, эвакуированная из эпидемиологического очага коронавируса – китайского города Ухань, показала условия проживания в карантинном центре в Тюменской области. Девушка сказала, что она довольна.
В санатории хорошо топят, да и в Тюмени сейчас оттепель: накануне было +2, сегодня чуть ниже 0. Ребята говорит, что в комнатах жарко, да так, что повышаются отметки на бесконтактных термометрах медиков.
– Зашли, измерили: у меня была 36,3, у моей соседки вроде 36,6. Буквально через два часа пришли: у меня уже 37,3 вроде, а у нее 37,9. Ну, понимаете, уже такая температура, которую ты уже почувствуешь. Я уже 37 чувствую, не говоря уже о более высокой. Дело в том, что у них там что-то с этими бесконтактными термометрами случилось, и они какую-то ерунду начали показывать. Они ушли. Пришли еще через час-полтора. Измерили еще раз. Температура была ниже: что-то там 37 с копейкой показывало. У нас в комнатах очень жарко. И вот только после ужина были. Они говорят: «Вы не волнуйтесь, все нормально, эти термометры не особо корректно показывают».
Беспокойство Ани вызвала литература, которую оставили для развлечения гостей. Девушка предположила, что книги покупали наспех. Аннотация впечатляет – такое на ночь лучше не читать.
Книги в санатории. Фото: Анна КоняхинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Хорошо, если Сеть и Интернет у тебя ловит, и не повезло, если выход в мир ограничен только местным вайфаем – его на всех катастрофически не хватает.
Сторис Ани Коняхиной.
Напомним, 5 февраля два самолета Минобороны доставили в Тюмень из Китая 144 гражданина России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Армении в связи с угрозой распространения коронавируса. Они помещены на двухнедельный карантин, обследование состояния их здоровья продолжается. По первичным наблюдениям, признаков заболевания не выявлено.
Также 6 февраля директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова заявила, три человека из числа тех, кого эвакуировали в Тюмень из Китая, переведены в стационар. По её словам, у одного из иностранных граждан выявлен абстинентный синдром, ещё у двоих россиян – девушки и парня – диагностировано заболевание, не связанное с инфекционной патологией.
Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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