Врачей для работы с эвакуированными из Ухани в Тюмень выбирали из добровольцев

Все врачи, которые проводят обследования граждан, эвакуированных из Ухани в Тюмень в связи со вспышкой коронавируса в Китае, согласились на эту работу добровольно, заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как сказала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, выбор Тюмени в качестве места для наблюдения за прибывшими из зоны заражения обусловлен квалификацией персонала, высоким уровнем технического обеспечения.

– Искали, где есть все условия для обеспечения медицинского сопровождения в условиях карантина. И пришли к выводу, что специалисты нашего региона способны эти условия создать. Карантин – это все-таки необходимая мера, поскольку люди приехали из очага потенциально опасного заболевания. Поэтому в течение инкубационного периода людей необходимо изолировать, – сказала Инна Куликова.

Как отметила пресс-секретарь областного депздрава Александра Малыгина, отбор персонала проводился среди лучших сотрудников, имеющих квалификацию по работе с инфекционными заболеваниями.

– Это врачи высокого класса не только из тюменских клиник, но и специалисты федерального уровня. Изначально выбор основывался на уровне квалификации, затем каждому предлагали войти в состав команды. И все согласились добровольно, никого не заставляли. Наоборот, врачи охотно пошли навстречу в этой сложной ситуации, – рассказала Александра Малыгина.

Как пояснила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, выбор лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» для размещения эвакуированных граждан обусловлен полной автономностью работы всех систем, что предотвращает попадание каких-либо следов деятельности внутри санатория во внешнюю среду.

– В свое время «Градостроитель» проектировался как противотуберкулезный санаторий. Он находится на отдалении от города, имеет автономную систему канализации, отдельную скважину для подачи воды. Кроме того, здесь прекрасно оборудованный пищеблок с цеховым делением, прачечная, обустроенная по всем требованиям СанПИН. В центре создана автономная система утилизации медицинских отходов. Поэтому на территории созданы все условия для соблюдения биологической безопасности. Кроме того, если говорить о медицинской составляющей, в нашем регионе очень высокий уровень технологий, – заверила Галина Шарухо.

Напомним, 5 февраля в Тюмень из Китая в связи с угрозой распространения коронавируса были доставлены 144 гражданина России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Армении. Они помещены на 14-дневный карантин, обследование состояния их здоровья продолжается. По первичным наблюдениям, признаков заболевания не выявлено.

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