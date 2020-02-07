Инна Куликова: россияне, эвакуированные из Китая в Тюмень, чувствуют себя хорошо

Все россияне, которые прилетели из Китая в Тюмень, по-прежнему чувствуют себя хорошо, за прошедшие сутки ситуация не изменилась. Об этом на брифинге с журналистами сегодня, 7 февраля, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По её словам, несколько раз в день людям измеряют температуру, сегодня планируется закончить отбор проб на коронавирус у всех эвакуированных.

– Мы стараемся удовлетворить все бытовые нужды наших гостей. Понимаем, что тяжело находиться в изоляции и, может, не в таких комфортных условиях, как многие привыкли, но это необходимо пережить, – подчеркнула Инна Куликова.

Двое пациентов, которые вчера отправились в стационар инфекционной больницы, в прекрасном состоянии, их лабораторные анализы в норме. Что касается пациента с абстинентным синдромом (попросту похмельем), то ему значительно лучше. Чувствует мужчина себя хорошо, лабораторные данные улучшились.

– Пока в «Градостроитель» их не возвращаем, будем наблюдать. Люди находятся в хороших условиях, всем обеспечены. Решение о будущем пациентов будем принимать вместе с Роспотребнадзором, – отметила Инна Куликова.

Глава Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо рассказала, что специалисты тюменской лаборатории и новосибирской лаборатории «Вектор» работают в усиленном режиме и проводят тщательное исследование взятых проб. Результаты исследований придут через несколько дней.

– Сейчас в лечебно-реабилитационном центре работает эпидемиолог, главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Он помогает работать команде медиков, которую возглавляет главный врач Алексей Бородулин. Коронавирус признан особо опасной инфекцией, поэтому все пробы отбираются в присутствии специалиста-вирусолога, проводится контроль за качеством текущей дезинфекции, – рассказала Галина Шарухо.

Она также подчеркнула, что основаниями для проведения анализов на коронавирус являются признаки ОРВИ и посещение Китая.

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Тюменская девочка-студентка, у которой обнаружили коронавирус, идёт на поправку. Сегодня у неё взяли пробы для контрольных анализов. Решение по дальнейшему наблюдению китаянки либо по снятию с неё режима карантина будет приниматься Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения Тюменской области.

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