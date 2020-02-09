9 Февр. 2020 2020-02-09T19:45:21+03:00

«Аня! С днём рождения! С твоим днём!»: тюменцы поздравили прибывшую из Уханя гостью Фото: Ирина Ромашкина

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«Аня! С днём рождения! С твоим днём!»: тюменцы поздравили прибывшую из Уханя гостью Отправить почтовую карточку гостям «Градостроителя» может каждый житель Тюмени 10 февраля.

Кировчанку Анну Оборотову, находящуюся на карантине в санатории «Градостроитель», тюменцы поздравили с днём рождения. О том, что 9 февраля у Ани день рождения узнал тюменец Илья Титов из ее соцсетей: он обратился с поздравлениями к имениннице в сторис «Инстаграм».

Вместе с командой молодёжного театрального центра «Космос» Илья Титов захотел порадовать гостей «Градостроителя» – ребята решили передать открытки постояльцам санатория.

– Сегодня подписывали открытки ребятам, которые находятся в «Градостроителе». И одна открытка оказалась абсолютна особенная. Она адресована человеку, у которого сегодня день рождения. Аня, с днём рождения тебя! Мы подготовили для тебя подарок. Я уверен, что все будет хорошо! С твоим днём! – Поздравил Илья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759717" frameborder="0"></iframe> Илья Титов поздравил Аню Оборотову с днём рождения.

Вместе с открыткой имениннице подарили настольную игру, чтобы девушка не скучала во время пребывания в санатории. МТЦ «Космос» дополняет, что каждый житель Тюмени может поддержать добрыми словами прибывших из Уханя россиян. Для этого до 10 февраля нужно подписать почтовую карточку, и ее передадут гостям «Градостроителя».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759732" frameborder="0"></iframe> Аня принимает поздравления.

Открытки находятся в МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а), мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1), в «Конторе пароходства» (ул. 25 Октября, 23а), Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21). 10 февраля в 15 часов пожелания тюменцев направят адресатам. Дополним, редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» также передала презенты для именинницы и героям своих материалов. Как это было – читайте совсем скоро.

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ИСТОЧНИК KP.RU