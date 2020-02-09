Мы своих не бросаем: «Комсомольская правда» – Тюмень» передала подарки эвакуированным из Уханя

Как только эвакуированные россияне заселились в «Градостроитель», редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» задалась вопросом: как бы передачку отправить? Гости санатория не больны, они на каратине – это требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), признавшей чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавируса в КНР. Насколько строг этот режим ЧС? Можно передать посылку нашим соотечественникам?

Сразу после того, как самолёт из Уханя приземлился в Тюмени, корреспондент тюменской «Комсомолки» созвонилась с Анной Коняхиной – девушкой, которая рассказала подробности об эвакуации, показала условия размещения, поделилась своими впечатлениями о заселении в «Градостроитель» с нашими читателями. На второй день пребывания в тюменском санатории по просьбе нашей редакции Аня позвонила администратору санатория, тот заверил, что передачек извне быть не может.

– Вообще исключено, сказали. Ну ничего. Мне и так приятно, – говорит Аня.

Страна чудес без тормозов

Но когда нас останавливали отказы? Редакцию не покидает альтруистская идея – поддержать эвакуированных передачкой с приятными мелочами. Спустя два дня мы узнаем, что от Федерации компьютерного спорта Тюменской области передают одному киберспортсмену игровую приставку. А как же наша просьба? Главный редактор «КП» – Тюмень» Виктория Аввакумова начинает вести переговоры о передаче посылки. Нам хочется поддержать тех, кто закрыт в санатории: вместе с ними мы написали уже столько материалов, что просто подружились, пусть и заочно!

Среди множества инстаграмных публикаций об эвакуации российских граждан как было докопаться до истины: что там происходит? Аня Коняхина очень выручила редакцию: она была с нами на связи с тех пор, как самолет приземлился. Всегда весела, бодра, смеется, ее не испугал ни военный самолет, ни длительный перелет, ни изолированность от внешнего мира в комнате санатория. Увидев мистическую книгу в своем номере, Аня лишь посмеялась, что такое не читает. А что читает?

– Нет у меня определенного вкуса в литературе, но вот сейчас прочла бы Мураками «Токийские легенды» или «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», – ответила девушка.

«Страна Чудес» – великолепная книга, я считаю. Передаю редакции литературные пожелания моей собеседницы. И, кажется, у нас всё получается!

Сегодня день секретов: прошу Аню никому не рассказывать, но, возможно, у нас все же получится передать ей посылку при содействии департамента здравоохранения Тюменской области.

– Кстати, а если всё это разрешат, можно попросить ещё кое-что? Очень нужен скраб для лица и тела, если такое дадут передать. Или там уговор только на книги? – скромно просит Аня.

Рядом дежурит полицияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Всё строго. Разрешили пакет, конфеты, книги и открытку. Причем конфеты и книги должны быть в полиэтиленовой запаянной упаковке. Редакция обсуждает: раз уж есть возможность, то надо порадовать и других наших героев. Составили список: Аня Коняхина, конечно, соседку надо порадовать вниманием, подругу из родного Владивостока, которую на другой этаж поселили, и откровенный Павел Личман – спортсмен, патриот и почти «комсомолец».

Если конфеты – то «Квартет». За конфетами тут же отправился мужчина – заместитель главного редактора «Комсомольской правды» – Тюмень» Алексей Косенчук. За книгами побежала я, Ирина Ромашкина. Составила список, индивидуально подобрав литературу каждому. Консультант книжного магазина немало удивилась моему вескому пожеланию. Пришлось даже несколько раз повторить, что мне нужны книги только в упаковке.

Коняхиной – свежее от Мураками. Её соседке – про любовь Бегбедера, чтобы мечталось. Еще одной Анюте – «Парфюмера». Судя по сторис, эта девушка умеет зажечь танцем, а ведь в Тюмени есть свой «Парфюмер» – постановка театра танца «Европа». Для вдохновения! Личман книг не читает: убежден, что книги надо писать, а не читать. Да и когда ему, со всеми его увлечениями. Поэтому – ежедневник. И еще один ежедневник взяла про запас, как и Алексей припас ещё одну коробку конфет.

Если девчонки о тайном подарке знали, то Личман даже не догадывался.

Зона карантина

Обе Ани и Надя наготове – девчонки ждут, когда им принесут посылки. Хочется видеть их эмоции и реакцию – понравится ли подарок? Попросила их снять всё на видео. Кстати, оказалось, что медработники телефоны не носят, так что их просить о съёмке бесполезно.

У контрольного пункта «Градостроителя» мы должны быть к 16 часам. Выехали из Тюмени около трех дня вместе с представителем МТЦ «Космос» – и тут мы узнали, что тюменцы везут подарок имениннице! Теперь понятно, для кого мы припасли пятый пакет с подарками.

Спустя минут сорок уже были на месте. Припарковались у ворот «Градостроителя». Кажется, минуты не прошло – к нам подошел сотрудник Госавтоинспекции, пояснил, что здесь, у входа, ставить машину нельзя, и попросил отъехать. Перепарковались в 100 метрах от КПП. Подписываем открытки в машине, лепим стикеры с фамилиями на открытки, раскладываем по пакетам подарки. Всё готово, идем к контрольно-пропускному пункту.

ДПС и ГИБДД рядом с санаториемФото: Алексей КОСЕНЧУК

Подходит к воротам росгвардеец: в форме ОМОНа, на лице маска – медицинская, не омоновская. Здоровается из-за ворот:

– Это вы хотите посылку передать? На территорию вам нельзя. У вас получится только передать нам. А мы по своей отлаженной системе это передадим.

– Давайте так, – отвечает Алексей Косенчук.

Выходит к нам. Мы отдаем пакеты.

– Это всё одному человеку столько? – улыбнулся росгвардеец.

– Нет, это разным людям, там всё подписано, – отвечаем мы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759721" frameborder="0"></iframe> «Комсомолка» передала презенты гостям из Уханя через охрану.Алексей КОСЕНЧУК

Взял пакеты и ушел на территорию «Градостроителя». Я тут же позвонила Ане Коняхиной, рассказала, что подарочки ушли на территорию. А дальше настало самое сложное – ждать. Система контроля в санатории жесткая. Но что делать? Эти меры оправданны, карантин есть карантин.

Вход в санаторийФото: Ирина Ромашкина

Ларчик просто открывался

В первые же полчаса все пакеты проверили. Обычное дело при проверках: было бы странно, если бы не посмотрели, что внутри. Мы сделали вывод: надо было всё меж собой собрать или на каждый предмет стикер с именем наклеить. Медработники заявили, что доставят подарки очень поздно. Ждём.

Наш журналист старается сфотографировать санаторийФото: Алексей КОСЕНЧУК

Замглавреда ведёт подсъёмкуФото: Ирина Ромашкина

Спустя три часа мои сговорщицы прислали видеоотчеты: как им вручают презенты от «Комсомольской правды» – Тюмень». Даже не знаю, кто больше радовался – девочки или редакция. Всё же приятно, когда получаешь добрый отклик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759725" frameborder="0"></iframe> Надя Кочетова получила подарки от «Комсомолки».

«Нам невероятно приятно! Всё супер! Спасибо! Скажи, когда можно хвастаться в соцсетях!» – пишут девчонки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759724" frameborder="0"></iframe> Аня Коняхина получает подарки от «Комсомолки».

А с «Парфюмером» я угадала! Анечка написала, что подарок её вдохновил. И хорошо бы! Таким девушкам, как звёздам, надо блистать!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759723" frameborder="0"></iframe> Аня Зобачёва смотрит подарки от «Комсомолки».

Ещё спустя час Паша опубликовал в сторис фото с подарком. Значит, и до него дошла посылочка. Сказал, что весь день сегодня снимали клип, корпеют над монтажом.

Скриншот странички Павла Личмана. Фото: скриншот

Открытка и передачка Ане. Фото: Аня Коняхина

Пришёл фидбек в сторис «Инстаграм» и от именинницы Ани Оборотовой. Напомним, 9 февраля кировчанку Анну Оборотову, находящуюся на карантине в санатории «Градостроитель», тюменцы поздравили с днём рождения. Вместе с открыткой имениннице подарили настольную игру, чтобы девушка не скучала во время пребывания в санатории.

КСТАТИ

Каждый житель Тюмени может поддержать добрыми словами прибывших из Уханя россиян. Для этого до 10 февраля нужно подписать почтовую карточку, и ее передадут гостям «Градостроителя».

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