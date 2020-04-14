«Негде жить и нечего есть»: застрявшие в Таиланде тюменцы мечтают поскорее оказаться дома

Из Бангкока 14 апреля вылетают рейсы, которые доставят российских туристов из Таиланда в регионы. Во вторник вылетают самолеты в Новосибирск, Иркутск, Казань и Уфу. Однако когда окажутся дома жители других регионов, особенно те, кто закрыт на островах, еще вилами по воде писано. О том, как соотечественники справляются с затянувшимся отпуском в Таиланде, корреспонденту «Комсомольской правды» - Тюмень» рассказала тюменка Светлана Абрамова.

«Не хочется возвращаться»

Светлана с мужем Алексеем и сыном Марком прибыли в Таиланд 4 марта и отправились в путешествие на острова. Наслаждаясь отдыхом, Света опрометчиво загадала: «Не хочется возвращаться». Кто же знал, что мысли могут быть материальны.

– Когда в Таиланде объявили ЧС, мы были на острове Чанг. За час собрали все чемоданы, вызвали такси – убегали с острова. Мы понимали, что его в любой момент могут закрыть и мы не сможем попасть на материк, придется до мая сидеть на острове. И, если закроются все магазины, нам нечего будет есть, негде будет жить, – вспоминает Света.

Туристы из регионов пишут письма на имя губернаторов с просьбой забрать их домой. Скриншот со страницы Светланы Абрамовой в Instagram

Билеты домой были на 27 марта, а днем ранее в Тае объявили режим ЧП. В этот день семья уже была в Паттайе, сняли номер в гостинице, вечером звонили на «горячую линию» авиакомпании Emirates. «Все билеты в силе, рейсы будут», – отвечал авиаперевозчик.

– Утром просыпаемся, открываем наше бронирование, а все рейсы отменены. Звоним на «горячую линию» - не работает. Просто отменили обратные авиабилеты без предупреждения. Причем мы звонили вечером, и нам говорили, что все хорошо. А на утро они просто не берут трубку. Полеты все отменены, – рассказала Светлана. – По сей день авиакомпания не вышла с нами на связь. Никто не объяснил, как так произошло. Можно сказать, бросили нас здесь. В письменном виде они объявили о том, что на два месяца закрывают все свои перелеты по всему миру. Денег нам, естественно, никто не вернул. Предлагают вернуть только ваучерами, которыми можно будет воспользоваться на перелет в течение года.

Цена билета на человека возросла в четыре раза. Скриншот со страницы Светланы Абрамовой в Instagram

Тем временем цены на билеты взлетели до небес: вылететь семьей тюменцам стоило больше 200 тыс. рублей. Цена стала в четыре раза больше той, которую тюменцы заплатили за билеты в Тай.

Застрявшие в Таиланде

В Паттайе Света списалась с такими же россиянами, без обратных билетов домой. Тюменская семья подружилась с красноярцами. Вместе они организовали телеграм-канал «Застрявшие в Таиланде». Сейчас в нем около тысячи человек. Все друг от друга держатся на расстоянии. Собрать всех вместе, в одном населенном пункте, оказалось нереальным. Все боятся вируса: нет речи даже о том, чтобы собраться в одном кафе. Туристы общаются через общий чат в Telegram, где обсуждают план действий. Выбор не велик: караулить борт в Россию, обновлять страницу Госуслуг и ждать.

– Люди брали билеты за 200 тысяч, и их рейсы отменяли. Некоторые брали билеты по четыре раза и больше. Одна девочка семь раз брала билеты: неделю жила в аэропорту Бангкока, надеялась, что завтра она улетит, и не было смысла возвращаться в столицу и снимать там жилье. И билеты семь раз у нее сгорали, порядка полумиллиона рублей, – рассказывает Светлана.

До сих компания Emirates не вышла на связь с туристами, предлагают возврат ваучерами. Фото: Светлана Абрамова

Деньги авиакомпании не возвращают, только ваучерами, на будущее. Тюменцам пришлось снова заплатить за визы 12 тыс. рублей, позаботиться о пропитании на неопределенный срок, арендовать квартиру. Чтобы снять жилье, Света обратилась за помощью к соотечественникам в одной из русскоязычных групп в соцсетях. На просьбу о помощи отозвались россияне, тюменцам сдали кондоминиум за символическую плату.

– Многие люди живут на улице. Некоторым вообще негде жить и нечего есть. Тут тайцы в местных кафе выставляют на улицу еду и воду для таких нуждающихся русских и граждан других стран. Потому вообще все в очень сложной ситуации. За очень небольшие деньги, по стоимости годового контракта, нам сдали кондо: можно сказать, что у нас своя квартира. Питаемся мы дома. Кафе, в основном, закрыты. А в тех, которые открыты, еда из-за небольшого трафика, застаивается. Мы ездим в магазин за продуктами и сами дома готовим, – пояснила тюменка.

"Я очень хотела, чтобы мой день рождения был в Таиланде. Теперь хочется поскорее отсюда выехать". Фото: Светлана Абрамова

Рая не надо

В Паттайе тюменцы поселились в так называемом «русском квартале». Говорят, заразиться можно везде. Неделю назад смотрели новости, как из кондо соседнего дома вывозили бабушку с внучками с подтвержденным случаем коронавируса, а ведь они также бывали на пляже... Не то в панике, не то в страхе – в этом сумбуре тюменка отпраздновала свой день рождения.

– Я очень хотела, чтобы мой день рождения был в Таиланде. Теперь хочется поскорее отсюда выехать. Дома дочка с бабушкой. Мы ее оставили, потому что у нее четвертый класс, ВПР. А отдых планировался длительный, 24 дня. У нее еще вокал. Сложно было оставить и уехать. Дочка не плачет, но очень сильно скучает. Мама в панике, конечно. Ее лучше не беспокоить, она в возрасте, – переживает Светлана. – Российское посольство в Таиланде отвечает по листочкам: «Вся информация на сайте МИДа, на сайте посольства. Мы ничего не знаем. Ждите».

– Мы бы не против купить эти билеты. Было предложение купить билеты за 400 евро с человека. Нас трое, то есть это порядка 150 тыс. до Москвы. А еще с Москвы надо добраться. Чтобы было понятно, мы купили в оба конца билеты за 90 тыс. рублей, – возмущается тюменка. – Из Европы вывозят за 200 евро, а из Таиланда – за 400 евро. За 200 евро мы бы даже не думая взяли билеты. Мы можем полететь и не бесплатно, но цены на билеты должны быть адекватными.Сейчас российское правительство организует трансфер своих граждан спецбортами на Родину. Все участники общего чата добавились в списки на Госуслугах, там формируются списки вылетов из Таиланда. Вылет стоит 400 евро, но такие деньги есть не у всех.

Многие туристы живут на улице. Скриншот

Как вернуться в регионы?

Есть и другая беда у застрявших в Таиланде. В столичных обсерваторах мест не хватает, туристов развозят по регионам строго по месту прописки. Будет ли самолет в Тюмень, неизвестно. До 19 апреля сформированы списки всех рейсов по всему миру, но в сторону первого города за Уралом пока не летит ни один борт.

– Нас из Тюмени здесь не так уж много, может человек 50 от силы. Садят на рейс только по месту регистрации, то есть нас на борт в Красноярск или Новосибирск не посадят. Вроде хотят собрать самолет «Челябинск – Екатеринбург – Тюмень». Либо он будет лететь так, с тремя остановками, либо будет специальный автобусный рейс. Такую ситуацию в воскресенье решали томичи. Они писали губернатору, чтобы их посадили на борт до Новосибирска, а глава региона отправил за ними автобус. Не знаю, чем закончилось. Похожим образом поступили пермяки.

Еще два рейса из Бангкока в Новосибирск и в Иркутск вылетят 14 апреля. Но даже если вы заранее приобрели на него билет, не факт, что вы пройдете регистрацию и окажетесь на борту. Как в случае с тюменцем Романом, который написал корреспонденту «Комсомолки».

Хочу в Тюмень

– У меня такая ситуация. 25 февраля мной был приобретен авиабилет по маршруту «Бангкок – Новосибирск – Тюмень», дата вылета из Бангкока – 14.04.2020. Предварительная регистрация невозможна в связи с тем, что я не являюсь жителем Новосибирской области. В списках пассажиров, допущенных на рейс, я не значусь. И никто не может объяснить мне, что мне делать? Почему я не могу вылететь в Новосибирск по моему билету и остаться там на две недели в обсервации? – Спрашивает тюменец.

Как выяснилось, неделю назад по тому же маршруту вылетели родственники Романа. Сейчас они находятся в одном из отелей Новосибирска на двухнедельном карантине, после чего смогут вернуться в Тюмень.

– Почему я не могу сделать то же самое? Я опасаюсь, что позднее может выясниться, что я сам не явился на рейс и мой билет просто сгорел, – рассуждает тюменец. – Не знаю, как я сейчас должен поступить... Выезжать в аэропорт, несмотря на то, что меня нет в списках? Ждать следующих рейсов, которые будут сформированы в Тюмень? Пытаться зарегистрироваться на другие рейсы? Покупать другой билет?

В Таиланде введен режим ЧП. Фото из чата "Застрявшие в Таиланде"

Локдаун на тайских островах

Куча проблем с трансфером у россиян и на островах. До материка «дорога заказана» по воде и суше с 30 марта, по воздуху – с 10 апреля. Тюменец Алексей со спутницей застряли на Пхукете. Приехали сюда 19 марта. Их обратные билеты впервые аннулировали 25 марта, потом перенесли вылеты на 1 мая. И снова отменили, а далее переносили билеты на 3 и 4 мая, но и их тоже отменили.

– Майские билеты у нас аннулировали позавчера. Международные авиакомпании летают по всему миру, иностранцы все отсюда улетают, не сажают только граждан РФ, потому что Россия не принимает их самолеты, - рассказывает Алексей.

Горе-путешественники арендовали жилье на две семьи – так дешевле. С 13 апреля на Пхукете, кроме карантина и комендантского часа, введен режим полного локдауна по районам, кругом много полиции на КПП. В Таиланде штрафуют и даже арестовывают людей за то, что они были без масок и за несоблюдение социальной дистанции.

Российские туристы застряли на Пхукете до июня 00:00 00:00

С 13 апреля на Пхукете кроме карантина и комендантского часа введен режим полного локдауна по районам. Фото из чата "Застрявшие в Таиланде"

СПРАВКА КП

За минувшие три дня более 800 туристов вернулись домой из Таиланда. Так, 228 пассажиров с Пхукета вернулись на Родину 10 апреля. В Санкт-Петербург и Москву «Аэрофлот» доставил 370 россиян 11 апреля. 212 сибиряков прибыли 12 апреля «Уральскими авиалиниями».

Первый случай заражения COVID-19 в Таиланде был зарегистрирован 13 января. К сегодняшнему дню количество инфицированных в королевстве уже более 2,5 тыс. человек. Вылечились более 1,2 тыс. человек, умерли 40 зараженных, в том числе один россиянин. С 3 апреля в стране введен комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет лишения свободы и (или) штраф в размере 40 тыс. батов (1200 тыс. долларов).

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