«Иордания закрывается»: из-за коронавируса россиянка экстренно эвакуировалась из арабской пустыни

В свой день рождения тюменка Тамара Шаргина оказалась среди марсианских пейзажей пустыни Вади-Рам – как и мечтала. Три года назад она завела для себя любимой добрую традицию: праздновать день рождения по-особому. В 2018-м была в Камбодже, год назад – в Каппадокии, а в 2020 году судьба предложила ей экстремальные условия отдыха. Девушке пришлось экстренно эвакуироваться из страны, границы которой вот-вот закроют.

На обратном пути хотела вернуться к берегу Красного моря. Фото: Тамара Шаргина

«Зиро корона!»

Поездку планировала за три месяца до отпуска. Без сопровождения туроператора, самостоятельно забронировала отель, сама купила билеты. Хотела провести неделю в неведанной Иордании, познакомиться с культурой бедуинов, убежать от интернета и мобильных сетей.

– Моя цель была – встретить день рождения на рассвете или на закате в Петре, – вспоминает Тамара. – Когда я планировала поездку, в мире уже было известно о коронавирусе, шла информация про Китай. В Европе только начиналось и о массовой вспышке эпидемии еще речи даже не шло. За неделю до моей поездки Иордания вообще считалась благополучной. И в самой Иордании, и в соседних странах не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Когда я вылетала туда, вроде в Саудовской Аравии только нашли одного-двух заразившихся. Но эта страна не контактирует с Иорданией, насколько я читала на всех форумах.

12 марта тюменка приземлилась в Акабе. Еще на пограничном контроле она познакомилась с подругой по несчастью. Оказалось, что арабы подозрительно относятся к одиноким путешественницам.

– Если девушка прилетает совсем одна, без тура, это вызывает большие вопросы. Нас долго расспрашивали о цели нашего визита. Благодаря этой ситуации я познакомилась с Тоней, – рассказала Тамара.

Чистая от коронавируса Иордания гостеприимно встречала туристов и приговаривала «Зиро корона!».

– Они гордились и рассказывали при каждом знакомстве: «У нас ноль – зиро корона – нет коронавируса!». Они считали достижением, что у них все меры соблюдаются. Но все изменилось в мой день рождения, – вздыхает тюменка. – 14 марта, когда я поехала в пустыню Вади-Рам, коронавируса там еще не было. Еще бедуины мне рассказывали «Зиро корона – ноль короны». Они были все счастливы.

Бедуины говорили: «Зиро корона – ноль короны». Фото: Тамара Шаргина

Необыкновенный день рождения

День рождения начался, как и планировала именинница: уехав в бескрайние пески арабской пустыни, Тамара встретила рассвет.

– 15 марта, в мой день рождения мы счастливые завтракаем в пустыне. Подходит ко мне бедуин и говорит: «Тамара, сегодня Петра закрыта». Думаю, ладно, может выходной… «И Иордания тоже закрывается», – ошарашил тюменку араб. – Минут пять у меня был просто ступор. Я вообще не понимала, шутит он или не шутит. Я знаю английский язык на достаточно хорошем уровне. Но, может, я не понимаю, или неправильно перевожу для себя. Он говорит: «Нет. Сейчас мы поедем в деревню, подключим тебе вайфай и посмотришь новости».

В деревне путешественница подключилась к интернету и тогда узнала, что на тот момент в Иордании подтвердилось четыре случая заражения коронавирусом от туристов из Европы. И король Иордании принял решение о введении экстренных мер: закрытии границ с 17 марта. Стало ясно, что нужно срочно покидать страну. Началась паника.

"Уже несмешно". Фото: скриншот Тамары Шаргиной

Что делать?!

В мессенджеры летели сообщения от сестры и подруги: «Где ты, как, что делаешь, читала ли новости?». Близкие подключились, стали выручать. Тамара попросила пока не говорить маме о происходящем.

– Сейчас уже есть четкие алгоритмы, что делать в этой ситуации. А когда мы только узнали, что Иорданию закрывают, это был шок, паника охватила. Информации нет: в официальных источниках не было информации, где и как поменять билеты? Просто не понимаешь, что тебе делать в данной ситуации. Покупать срочно билеты? А билеты домой 16 марта стоили порядка 45000 рублей, с кучей пересадок, что чуть ли ни два дня занимал перелет. Для сравнения: из Москвы до Акабы со страховкой и багажом билеты туда-обратно по акции мне обошлись в 6500 рублей, – рассказала путешественница.

Девушка и ее родные пытались дозвониться до авиаперевозчика. Параллельно Тома набирала номер российского консульства в Иордании. Без толку. Ранее утро воскресенья – еще никто не работал. Туристка отправила официальный запрос на почту консульства.

– Спустя полчаса мне перезвонили и сказали, что формируют списки на эвакуацию. Отправьте все свои данные – где находитесь, какой отель и так далее. Будут принимать меры. Параллельно сестра дозвонилась в авиакомпанию. Оказалось, что мне продал билеты не авиаперевозчик билеты, а агрегатор. Я нашла контакты и стала звонить туда. Мне очень повезло и у меня все сложилось благополучно. Потому что они сами написали мне письмо: «В связи со сложившейся ситуацией мы экстренно вывозим всех, кто купил у нас билеты. Даете ли вы согласие на ранний вылет?». Я написала, что даю согласие, жду информацию. Уже к вечеру они мне ответили: «Просто приезжайте в аэропорт, покажите наше сообщение». Там был номер рейса и дата, время вылета – в самом теле письма, без билетов и прочего. Моя знакомая Тоня только вечером получила информацию от своего агрегатора, она весь день понервничала.

За неделю до поездки Иордания была чиста от коронавируса. Фото: Тамара Шаргина

В пустыне безопасней

Немного успокоившись, россиянки решили провести время до вылета в жгучей пустыне: в ней сравнительно безопасно – контакты ограничены.

Улетала Тамара вечером 16 марта. Аэропорт был переполнен: кругом суматоха, но без паники. Туристы вели себя сдержанно, многие были в масках, кто-то сидел на полу, кто-то ходил, читал, приметила тюменка.

– Страшно не было. К тому моменту, мне кажется, все уже выдохнули и успокоились. Ну вот, нас уже вывозят – одной ногой уже дома. Местные сотрудники тоже помогали: «Давай-давай, покажи билет, все иди быстрей». Единственное, аэропорт был максимально переполнен, потому что вылеты были один за другим, – вспоминает путешественница.

16 марта в Иордании было уже 11 случаев заражения коронавирусом, а 17 марта страна ввела запрет на въезд и выезд из страны. С 21 марта иорданское правительство ввело комендантский час на территории всей страны, так как граждане пренебрегали рекомендациями оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Нарушившим запрет грозило лишение свободы сроком до одного года.

Приземление во Внуково было необыкновенным.

– Мне кажется, пассажиры никогда так долго не хлопали экипажу, как при этом приземлении. Видимо, люди ждали благополучного возвращения домой, – поделилась впечатлениями Тамара. – В салоне самолета пассажиров проверили медики. В аэропорту по желанию предлагали сдать тест на коронавирус: там сделаны специальные зоны, где люди в защитных костюмах проводят тест. Я не проходила тест, я себя чувствовала хорошо.

Изначально и в Москве был план: путешественница хотела погулять пару дней в столице – посетить музеи и достопримечательности. Но экстрим-путешествие перечеркнуло все маршруты: пришлось поехать в гостиницу, экстренно сдать билеты и купить новые.

– В Москве я съездила на Арбат, но все закрыто. Я пообедала и все. Понятно, что ни в гости, ни к родственникам, ни к кому… Потому что ситуация такая, я из другой страны приехала, мало ли, вдруг, – предостерегалась тюменка.

Из личного общения у Томы только кошки. Фото: Тамара Шаргина

Дом, милый дом!

Прилетев в Тюмень 18 марта, Тома заперлась в квартире со своими любимицами-кошками. Приехала – а там пустой холодильник. Кошкам, впрочем, повезло больше: перед отпуском хозяйка вдоволь накупила им еды.

– В первый день мне вечером привезла еды мама. Потом знакомые принесли еды. Все пока благополучно. Хватит еды, уже боюсь есть. А то уже щечки стали появляться. Хотя много фруктов привезли. Но дома есть такой грех – кухня рядом, сложно не дойти, – смеется она.

Еще по прибытии позвонила на горячую линию департамента здравоохранения Тюменской области. Специалисты колл-центра записали данные путешественницы, велели ожидать звонка из поликлиники по месту жительства. Позвонили из поликлиники, уточнили данные, открыли больничный листок. Позже пришел врач, взял кровь и два мазка на анализы. С тех пор Тамара живет в режиме карантина и с нетерпением ждет 30 марта – день, когда закончится ее заточение.

– Смотрю в ленте – Тюмень стала не активной. Нет такого, чтобы в пятницу все шли, как раньше, развлекаться и веселиться. Даже не вижу этого в соцсетях, – наблюдает тюменка. – Больше всего в карантине не хватает живого общения с человеком. Я маму и папу не видела! В первые дни, когда вернулась, мама привезла мне пакет продуктов, оставила под дверью, постучала и ушла. Мы даже с мамой не виделись!

Справиться с дурным настроением узнице помогает юмор, а еще – стопроцентная занятость.

– Как не сойти с ума и что делать? Есть некий дискомфорт не в плане общения, а то, что ты просто в четырех стенах. А сейчас на улице солнце, хочется просто выйти на улицу и пройтись хотя бы пару километров. Но я понимаю, что меры предприняты не просто так. Потому что ситуация сейчас очень страшная. Особенно, если посмотреть, что сейчас творится в Европе. Не дай Бог такого допущения нам, – рассудила Тамара.

Справиться с дурным настроением узнице помогает расписание дня, спорт и юмор. Фото: Тамара Шаргина

Советы узницы карантина

Утро Тома начинает в 8 часов. Неизменно: знакомство с новостной лентой, зарядка, растяжка, медитация, завтрак и за дела! Профессия позволяет ей работать удаленно: несмотря на действующий отпуск, девушка взяла на себя часть нагрузки коллег. Теперь есть время для онлайн-обучения, вебинаров по маркетингу и рекламе и прочие полезности.

– Смотрю полезные дела, сейчас стало очень удобно, много вебинаров по маркетингу и рекламе проводят. Нет такого дня с вопросом «Чем бы заняться?». Всегда думаешь: «Господи, как бы успеть сделать хотя бы часть того, что нужно». Есть время на свои хобби: учить язык, читать книги, которые давно откладывал, начинать правильно утро. Дочитала книгу, которую никак не могла закончить, – перечислила Тамара.

Тогда с 30 марта в жителей Тюменской области начнется нерабочая неделя, и многие предпочтут самоизолироваться, прислушавшись к советам властей, Тома наконец-то выйдет на улицу. По просьбе «Комсомолки», она поделилась собственным опытом: как оставаться дома и не сойти с ума в заточении?

В самоизоляции необходимо:

1. Соблюдать режим дня, стараться ложиться и вставать в одно время;

2. Есть больше белка и овощей;

3. Не смотреть весь день телевизор или не сидеть в телефоне;

4. Уделять время физическим упражнениям;

5. Проветривать чаще комнату – свежий воздух нужен и на самоизоляции.