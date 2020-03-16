Куда звонить в Тюмени по вопросам профилактики коронавируса?
Тюменцам сообщили номера горячих линий по коронавирусу. Задать вопросы о новой инфекции можно бесплатно.
По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, получить дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефонам горячих линий: 8-9044-92-92-30 (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) и 8 (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (департамент здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявили одного человека, заболевшего коронавирусом. Мужчина заболел, находясь в отпуске, во время которого посещал неблагополучные по эпидемиологической обстановке Швейцарию и острова Карибского бассейна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отдыхал в Швейцарии и на Карибах: в Тюменской области выявлен один заболевший коронавирусом
Ситуация находится под контролем (подробнее)
В Тюмени студенты аграрного университета учатся дистанционно
Ограничение на посещение вуза ввели до 29 марта (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»