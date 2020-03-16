2020-03-16T15:22:05+03:00
Здоровье

Куда звонить в Тюмени по вопросам профилактики коронавируса?

Звонки можно осуществлять бесплатно
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам дали номера горячих линий по коронавирусу. Фото - pixabay.com.Тюменцам дали номера горячих линий по коронавирусу. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменцам сообщили номера горячих линий по коронавирусу. Задать вопросы о новой инфекции можно бесплатно.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, получить дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефонам горячих линий: 8-9044-92-92-30 (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) и 8 (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявили одного человека, заболевшего коронавирусом. Мужчина заболел, находясь в отпуске, во время которого посещал неблагополучные по эпидемиологической обстановке Швейцарию и острова Карибского бассейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдыхал в Швейцарии и на Карибах: в Тюменской области выявлен один заболевший коронавирусом

Ситуация находится под контролем (подробнее)

В Тюмени студенты аграрного университета учатся дистанционно

Ограничение на посещение вуза ввели до 29 марта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам рекомендуют мыть руки после использования «налички»
Предлагала мёд: в Тюменской области поймали цыганку, обворовывавшую пенсионеров
Тюменцы доказали, что счастье – это состояние души
Тюменка, истекающая кровью, прибежала на станцию скорой помощи
Куда звонить в Тюмени по вопросам профилактики коронавируса?
Жестокое убийство в Тюмени: мужчина зарезал пару в квартире на улице Широтной
В Тюмени студенты аграрного университета учатся дистанционно
Тюменцы, проживающие в районах Утешево и Комарово, пойдут по новым тротуарам
В Тюмени из окна 11-го этажа выпала 13-летняя девочка
В тюменском депздраве сообщили о состоянии пациента с коронавирусом
Еще один тюменский вуз перейдет на дистанционное обучение в связи с коронавирусом
В Тюмени продают имущество банка-банкрота на миллиард рублей
В страшном ДТП погибла тюменка, отмечавшая накануне день рождения
В Конституции закрепят право россиян на жизнь без войны
В Тюмени отменили градостроительный форум из-за коронавируса
В одном из тюменских дворов высадят кусты кизильника, спиреи и декоративные яблони
Трагедия на тюменской трассе: в ДТП погибла беременная мать двух малышей
На улице Мельникайте в Тюмени реализуют необычный проект
В Тюмени таксист «заработал» 60 тысяч рублей за один вызов