Куда звонить в Тюмени по вопросам профилактики коронавируса?

16 Март 2020 2020-03-16T15:22:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцам сообщили номера горячих линий по коронавирусу. Задать вопросы о новой инфекции можно бесплатно.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, получить дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефонам горячих линий: 8-9044-92-92-30 (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) и 8 (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявили одного человека, заболевшего коронавирусом. Мужчина заболел, находясь в отпуске, во время которого посещал неблагополучные по эпидемиологической обстановке Швейцарию и острова Карибского бассейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдыхал в Швейцарии и на Карибах: в Тюменской области выявлен один заболевший коронавирусом

Ситуация находится под контролем (подробнее)

В Тюмени студенты аграрного университета учатся дистанционно

Ограничение на посещение вуза ввели до 29 марта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU