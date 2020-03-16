В Тюмени студенты аграрного университета учатся дистанционно

16 Март 2020 2020-03-16T14:26:49+03:00

Ограничение на посещение вуза ввели до 29 марта

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Государственный аграрный университет Северного Зауралья переходит на дистанционное обучение. Такую меру ввели из-за коронавирусной инфекции.

Как передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, ограничение в вузе введено с сегодняшнего дня, 16 марта по 29 марта.

– Все запланированные на март мероприятия по внеучебной и научной деятельности переносятся на более поздний период, – проинформировали в штабе.

Ранее стало известно, что с завтрашнего дня, 17 марта, Тюменский индустриальный университет переходит на дистанционное обучение. Ограничительная мера будет действовать до особого распоряжения. Кроме того, студенты Тюменского государственного университета также могут оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU