2020-03-16T08:46:23+03:00
Общество

Тюменский государственный университет ушел на карантин из-за коронавируса

Студенты будут временно обучаться дистанционно
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский государственный университет ушел на карантин из коронавируса. Фото со странички ТюмГУ в "ВКонтакте".Тюменский государственный университет ушел на карантин из коронавируса. Фото со странички ТюмГУ в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Студенты Тюменского государственного университета могут оставаться дома. С сегодняшнего дня, 16 марта, высшее учебное заведение ушло на карантин.

«В связи с распространением коронавируса с 16 марта занятия в нашем университете переходят в онлайн-формат. Все инструкции придут к тебе на почту. Относись внимательно к своему самочувствию, оставайся дома и будь на связи», – такое сообщение опубликовал вуз на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо студентов, вход в здание закрыт и для преподавательского состава. Также ТюмГУ создал специальный раздел, где учащиеся могут задать все вопросы по теме перехода на онлайн формат.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявили одного человека, заболевшего коронавирусом. Информацию об этом подтвердили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдыхал в Швейцарии и на Карибах: в Тюменской области выявлен один заболевший коронавирусом

Ситуация находится под контролем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени таксист «заработал» 60 тысяч рублей за один вызов
Одну из улиц Тюмени перекроют почти на полгода
Тюменский государственный университет ушел на карантин из-за коронавируса
В Тюмени появится квартал для детей
Открыта мемориальная доска в память о тюменце, погибшем в 19 лет
В Тюмени выбрали лучших специалистов в сфере культуры
Знакомая, которую тюменка встретила у магазина, похитила у нее телефон
Сбербанк и тюменские застройщики делают ипотеку доступнее
Погода на 16 марта в Тюмени: сегодня без осадков
В Тюменской области ожидается сильный ветер
Тюменцы предпочли безопасный и бюджетный внутренний туризм
Школьники Тюмени смогут стать волонтерами на уроках добра
Жителям Тюмени рассказали, как правильно выработать подпись
Воспитанники детских садов Тюменской области блеснут талантами
Пермский театр «У Моста» приедет в Тюмень с тремя спектаклями
Девушкам из Тюмени рекомендуют купить на весну тренч и джинсы-клеш
На одного соискателя в Тюменской области приходится три вакансии
Директор тюменского центра соцзащиты рассказала в Совете Федерации о поддержке сельских территорий
Эксперт перечислил районы Тюмени с самыми дешевыми квартирами
Живую бабочку извлекли из уха тюменской школьницы
Из-за коронавируса временно изменился порядок пересечения российско-казахстанской границы