Тюменский государственный университет ушел на карантин из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T08:46:23+03:00

Тюменский государственный университет ушел на карантин из коронавируса. Фото со странички ТюмГУ в "ВКонтакте".

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Студенты Тюменского государственного университета могут оставаться дома. С сегодняшнего дня, 16 марта, высшее учебное заведение ушло на карантин.

«В связи с распространением коронавируса с 16 марта занятия в нашем университете переходят в онлайн-формат. Все инструкции придут к тебе на почту. Относись внимательно к своему самочувствию, оставайся дома и будь на связи», – такое сообщение опубликовал вуз на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо студентов, вход в здание закрыт и для преподавательского состава. Также ТюмГУ создал специальный раздел, где учащиеся могут задать все вопросы по теме перехода на онлайн формат.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявили одного человека, заболевшего коронавирусом. Информацию об этом подтвердили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

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Ситуация находится под контролем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU