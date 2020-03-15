Отдыхал в Швейцарии и на Карибах: в Тюменской области выявлен один заболевший коронавирусом

В Тюменской области выявили одного человека, заболевшего коронавирусом. Информацию об этом «Комсомольской правде – Тюмень» подтвердили в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

- Ситуация под контролем, - заявили в штабе.

По словам главного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо, 15 марта случай заражения коронавирусом подтвердил научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Управления Роспотребнадзора.

- Тюменец заболел, находясь в отпуске, где он посещал неблагополучные по эпидемиологической обстановке Швейцарию и острова Карибского бассейна. Вернувшись в Тюмень, он не выходил на работу, живёт в частном доме. Сейчас он находится в инфекционной больнице и никакой угрозы не представляет для жителей города. У четырёх членов семьи заражённого отобран биологический материал. Исследования показали отрицательный результат на коронавирус, но медицинское наблюдение проводится, - отметила Галина Шарухо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/766517" frameborder="0"></iframe> О коронавирусе в Тюмени.

Она отметила, что сейчас устанавливаются контакты по его передвижению из Москвы до Тюмени. Все люди, с которыми он контактировал, будут обследованы, за ними будет установлено медицинское наблюдение.

- Роспотребнадзор рекомендует гражданам от поездок за рубеж с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, - заметила Галина Шарухо.

Мы следим за ситуацией в режиме онлайн и добавляем подробности.

Напомним, в конце января 2020 года диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у студентки, которая прилетела в Тюмень из Китая. Первые результаты обследования оказались отрицательными, но контрольные подтвердили наличие заболевания у девушки. Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл оперативный штаб, после которого отметил, что ситуацию с коронавирусом держит на личном контроле. Глава тюменского Роспотребнадзора отметила, что коронавирус не представляет опасности для горожан.

Мы рассказывали, что девушка поступила с лёгкими симптомами ОРЗ, её самочувствие не ухудшалось. В течение двух недель девушка проходила лечение, а 11 февраля 2020 года её выписали из больницы c цветами и шариками.