Студентку, которую в Тюмени госпитализировали с коронавирусом, выписали из больницы c цветами и шариками

Китайскую студентку Лесли (или, точнее, Лес Ли) выписали из Тюменской областной инфекционной больницы, куда она попала с коронавирусом по возвращении из Китая в Тюмень. Об этом только что сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По её словам, все лабораторные исследования показали, что у китаянки дела идут хорошо.

– Мы её выписали с цветами и шариками, – поделилась радостью Инна Борисовна. – Очень рады, что для неё все закончилось хорошо. Четырёх студентов, которые с ней летели в одном самолёте, тоже выпишут. Все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/760115" frameborder="0"></iframe> В Тюмени выписали студентку, которая выздоровела после заражения коронавирусом.

Также стало известно, что китаянке проводили обычное симптоматическое лечение, как при любом ОРВИ, так как болезнь у неё проходила в лёгкой клинической форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/760116" frameborder="0"></iframe> Китаянку выписали из инфекционки.

Как сообщила Инна Куликова, никакой специфической противовирусной терапии пациентке не проводилось.

– Это была стандартная патогенетическая терапия, какая применяется при обычной простуде. Поскольку заболевание протекало в легкой форме с небольшим подъемом температуры, невыраженной симптоматикой, то не требовалось каких-то специальных медицинских мероприятий. Обычное симптоматическое лечение, как при любом остром респираторном вирусном заболевании, – рассказала глава департамента здравоохранения.

Всё это время врачи оказывали Лесли всю необходимую медицинскую помощь. Третьекурсница находилась под наблюдением медиков областной клинической инфекционной больницы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, как у девушки обнаружили коронавирус. Прилетев в Тюмень, она почувствовала недомогание, в связи с чем её сразу же госпитализировали в тюменскую «инфекционку». Позже результаты лабораторных исследований подтвердили диагноз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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