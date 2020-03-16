Еще один тюменский вуз перейдет на дистанционное обучение в связи с коронавирусом

16 Март 2020 2020-03-16T13:59:23+03:00

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С завтрашнего дня, 17 марта, Тюменский индустриальный университет переходит на дистанционное обучение. Ограничительная мера будет действовать до особого распоряжения.

В пресс-службе вуза подчеркнули, что меры касаются всех подразделений: институтов, колледжа и лицея. Там также отметили, что в особых случаях возможен перевод слушателей на обучение по индивидуальному плану. Об этом студентам сообщат в дирекции институтов.

– Календарь запланированных мероприятий с 17 марта направлен на согласование в департамент здравоохранения. Информация по отмене или переносу будет позднее. По всем вопросам, касающимся организации образовательного процесса, будем сообщать по мере появления информации, – заявили в пресс-службе.

В высшем учебном учреждении студентам посоветовали ориентироваться только на официальную информацию из проверенных официальных источников.

Ранее подобные меры ввели в Тюменском государственном университете. Здесь, помимо студентов, вход в здание закрыли и для преподавательского состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU