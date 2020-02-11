«Ни слов, ни сил»: украинка попросила россиян посодействовать в эвакуации из Уханя на Родину

«Одиннадцатое февраля. Десять утра. Замечательно просыпаться от смс-ки, в которой написано, что тебя не эвакуируют сегодня. Я просто устала». Об этом на камеру и со слезами на глазах говорит гражданка Украины, живущая в Ухане, Саша Волкова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/760197" frameborder="0"></iframe> Украинка попросила россиян посодействовать в эвакуации из Уханя на Родину.

Друзья, помогите!

Саша бьётся во все двери: пишет и украинцам, и россиянам, и в посольство Украины в Китае. В общем, всем, кто может помочь ей покинуть Ухань. Обратилась она и к Паше Личману, который сейчас находится на карантине в Тюмени.

– Мы жили в одной квартире, поэтому я её хорошо знаю, - рассказывает парень. – Когда мы уезжали из Уханя, мы просили, чтобы Саша поехала с нами, но нам сказали: «Она – не гражданка России, как мы ей можем помочь?». Правда, посольство Украины активно работало над поиском карантинной зоны. Сначала они хотели вывозить своих в Польшу, но пока не нашли место для карантина.

Саша всё ещё ждёт эвакуацииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Общается молодёжь в общей группе в соцсети. Саша даже попросила друзей написать просьбу об эвакуации Зеленскому.

- Понятно, что она вся на нервах, дома-то одна, страшно ей и грустно. К нам домой ещё и мышь размером с лошадь стала заползать через дырку кондиционера, - вспоминает Паша. – Как только объявили эвакуацию, хозяин нашей квартиры уехал с семьёй в другой город, в более безопасное место. Нам он ничем помочь не мог, только деньгами. И вот, мы собираемся, а Сашенька осталась там. Она ещё перед нашей эвакуацией стала впадать в отчаяние, а сейчас вообще одна. Она попросила помочь – я помог. Что я ещё могу сделать? Сострадание ей не поможет, ведь и мне оно не помогает.

Девушка говорит, что украинцев постоянно кормят завтракамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда эвакуируют?

По данным украинских СМИ, в украинском Минздраве собирались эвакуировать своих граждан сегодня, 11 февраля, однако чартерный рейс пока не прилетел. Окончательное число эвакуирующихся будет известно, когда люди подпишут согласие на условия двухнедельного карантина.

Ещё 3 февраля на своей страничке Саша писала:

- Как нам известно, Китай дал добро на то, чтобы украинский чартерный рейс приземлился в Ухани. Всего украинцев, которые хотят покинуть город, около 30. Остальные решили остаться и отпраздновать окончание эпидемии. По прилету нас закроют на 2-х недельный карантин. Так что сидите смирно, никто никого не заразит и не привезёт домой заразу. С русскими ситуация практически одинаковая. Единственное — число желающих эвакуироваться значительно выше. Вот, сидим, гадаем, кого же первого вытащат? Честно, устали 24/7 сидеть дома и бояться выйти на улицу. Хотим домой.

Саша в УханиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот так выглядит Ухань на фотках СашиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя несколько дней появился ещё один пост: «Всё ещё в Ухани, всё ещё жду эвакуации».

Как мы помним, в Тюмень всё-таки эвакуировали одного гражданина Украины. Напрашивается вопрос: почему ему можно, а другим – нельзя?

- Один украинец полетел со своей семьей. Надеюсь, ответила на ваш вопрос, - пишет Саша.

«Нас кормят завтраками»

Известно, что Александра Волкова прилетела в Ухань в конце ноября прошлого года, а домой должна была вернуться в конце февраля. По признанию девушки, сейчас все украинцы находятся в Ухани и не знают, что делать, чтобы быстрее вернуться домой.

Украинка - об эвакуации 00:00 00:00

- Нас каждый день кормят завтраками, - рассказала девушка корреспондентам «Комсомольской правды – Тюмень». – Сначала эвакуация была намечена на первое февраля, потом на третье, затем на чётвертое, потом на конец недели. В итоге её перенесли на понедельник, а сегодня уже вторник. Мы проснулись от смс-ки от нашего посольства, что, к сожалению, всё опять переносится.

Новости Сашу не радуют. Фото: скриншот сторизФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, Саша признаётся, что посольство Украины помогает ребятам чем может. Оно предоставило оставшимся в Ухане материальную помощь и договорилось с транспортной компанией.

- Они полностью готовы нам помогать и эвакуировать. Но нам не могут найти место под карантин. В новостях показывают, что мы якобы не подписали заявление о согласии на карантин. Это неправда, мы его подписали все до единого. В Китае статистика по больным растёт, и риск того, что можно что-то подцепить, вырастает в разы. Все страны эвакуировали своих граждан до 4 февраля, Казахстан планирует направить для своих дополнительный рейс, а за нами до сих пор не прилетели.

Украина отменила эвакуацию 11 февраля. Фото: скриншот сторизФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка отмечает, что на Украине большая паника из-за возвращения ребят. Все боятся, что они привезут домой «заразу».

- Нас всего около 50 человек – это небольшое количество по сравнению с другими странами. Так тяжело. У меня нет ни слов, ни сил, - подытожила Саша.

Саша бьётся во все двери. Фото: скриншот сторизФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда украинцы пришлют самолёт за своими гражданами – пока не известно.

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