«Мы все думали о наших земляках»: Александр Моор рассказал, почему Тюмень приняла россиян из Китая

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» прямой эфир о профилактике коронавируса в Тюменской области. В самом начале глава региона задал вопрос зрителям: «Оказавшись в чужой стране, готовы ли вы отказаться от помощи? Хотели бы вы, чтобы ваша страна вас эвакуировала и направила за вами самолёт?». Если мы рассчитываем на помощь – мы должны быть готовы эту помощь оказать.

Прямая линия с губернатором Тюменской области о профилактике коронавируса в регионе.

- В социальных сетях меня спрашивают: «Почему Тюмень?». Сразу говорю, что ни один регион не отказался от предоставления помощи, но наиболее готовым оказалась Тюменская область. Главные факторы – обеспечить безопасность эвакуируемых граждан и безопасность наших граждан, - отметил Александр Моор. – Лично от меня: в социальных сетях меня обвиняют в том, что решил выслужиться перед Москвой и не думал о людях. Вы знаете, что я родился в Тюмени и за 46 лет приобрёл большое количество друзей. Полтора года назад многие земляки оказали мне доверие на выборах губернатора. Когда я и мои коллеги готовились к приёму соотечественников, мы все думали о наших друзьях и земляках. Я думал о своих родителях, которые живут в Тюмени.

Александр Моор подчеркнул, что у него была сверхмотивация для того, чтобы обеспечить их безопасность.

- Я и мои коллеги двое суток, по деталям, отрабатывали всё, что мы должны были сделать. Отрабатывали действия каждой службы: проводили тренировки, инструктажи. Мы моделировали все ситуации, как обеспечить безопасность наших земляков и тех людей, кто летел в самолёте. Мы понимали, что люди будут уставшими после ночного десятичасового перелёта. И мы очень сильно готовились к тому, чтобы предоставить им всё необходимое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758782" frameborder="0"></iframe> Санаторий в Тюмени, куда эвакуируют россиян из Уханя.

Местом размещения людей стал лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», который сразу строился как противотуберкулёзный санаторий. Здесь есть вся инфраструктура для безопасности людей, но были приняты и дополнительные меры.

- Мы должны были обеспечить выполнение санитарного, таможенного и пограничного контроля и возможность отдохнуть людям, - рассказывает Александр Викторович. – Мы посчитали количество эвакуированных, которые должны были зайти на бор, продумать их экипировку. Мы закупили и привезли для них одеяла, продумали выгрузку багажа и маршрут для доставки пассажиров автобусами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758893" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая россиян привезли в санаторий.Здесь они будут находится две недели на карантинеМария САННИКОВА

Губернатор признался, что самое сложное было – продумать, как соблюсти биологическую безопасность и охрану санатория и самих медиков. С работниками медучреждений продумывались даже речевые модули в работе в стрессовых ситуациях, а также способы доставки и приготовления еды, вплоть до выбора кастрюль.

- Мы продумали все нюансы, как действовать, если человеку стало плохо. И наша команда сработала здорово! У нас работают настоящие звёзды, низкий вам поклон! – поблагодарил губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758876" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Китая людей вывели из самолета в аэропорту Тюмени.Мария САННИКОВА

КОНКРЕТНО

Глава региона также ответил на вопросы пользователей социальных сетей. Приводим главные тезисы из его ответов:

- Карантин в школах никак не связан с коронавирусом. Он связан с ежегодными заболеваниями ОРВИ и гриппом. Решение о продлении карантина по Тюмени будет приниматься завтра, 7 февраля, исходя из динамики заболеваемости. Сельские школы не закрывают потому, что заболеваемость не перешла эпидемиологический порог.

- Медицине Тюменской области есть чему учиться, но организация карантина – задача, которая по силам региону.

- Всех, кто разместился в санатории, ежедневно осматривают врачи. Признаков заболевания коронавирусом сейчас нет ни у кого.

- Отбор медиков проходил добровольно. Число людей, которые были готовы 14 дней пребывать в одном помещении с эвакуированными, превысило число необходимых специалистов. Медики, которые работали в разных медучреждениях, слились в один коллектив.

- Жителям Тюменской области бояться нечего. Приезд людей из Китая никак не отразится на гражданах, все меры приняты.

- Студентка из Китая по-прежнему находится сейчас вТюменской областной инфекционной больнице. На десятый день после госпитализации у неё повторно возьмут анализы для подтверждения диагноза. Симптомов заболеваний у неё нет, 14 дней она пробудет на карантине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

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