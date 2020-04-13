«Выйду на улицу, гляну на село»: эвакуированная из Уханя россиянка влюбилась и переехала в деревню под Тюменью

Могла ли представить россиянка Виктория Маковцова, которую в начале февраля эвакуировали из Уханя в Тюмень, что спустя два месяца её жизнь круто изменится? Вряд ли. После того как «друзья по несчастью» разлетелись по своим домам, клятвенно обещая, что ещё обязательно вернутся, «Рыжая» из Благовещенска осталась в Тюмени. С работой пока не повезло, зато личную жизнь обустроила.

Гламурный хореограф в Тюмени. Фото: Instagram what_does_the_fox_say4Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первый «блин»

Первым делом девушка сняла в городе квартиру и отправилась искать работу. По профессии «хореограф» вакансий не нашла, зато устроилась администратором в один из салонов красоты.

Вика - профессиональный хореограф. Фото: Instagram what_does_the_fox_say4Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пообещали, что платить будут «от 20 до 50 тысяч рублей на руки», но по факту вышло 700 рублей за смену и график 2 через 2.

– Я сразу подумала, что тут что-то нечисто. Трудоустройство неофициальное, к кассе пустили сразу после стажировки. Ни с кем на работе не беседовала, приходила раньше всех, уходила позже всех, по совести работала. Аванс выдали как положено, а затем объявили режим самоизоляции. На собрании сказали, что закрываемся и салон теперь работает «на выезде», что является нарушением. Мне предложили вести соцсети, получать 10 процентов от заказа и ездить в салон 4 раза в неделю для каких-то обучений. Меня этот вариант не устроил. Во-первых, это угроза здоровью, во-вторых, очень низкая оплата труда. У меня высшее образование, а я работаю за копейки. Я отказалась и попросила рассчитать, – рассказывает девушка.

Рабочий «блин» оказался комом, поэтому Вика решила работать только по профессии. У девушки три года стажа, перваяя педагогическая категория и большая танцевальная практика. Правда, как признаётся сама Маковцева, спрос на вакансию «хореограф» появляется только в конце лета.

Романтика на карантине

Неуспехи в работе полностью компенсировала любовь, которую девушка нашла прямо во время карантина. Оказалось, что Вику побудил остаться не город, как думали многие, а молодой человек Саша Егоров.

А вот и сам Саша. Фото: Instagram Crazi_manФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Да, я встретила одного хорошего человека. Точнее, он сам меня нашёл, – признаётся Маковцова. – Увидел на каком-то информационном портале мое интервью из #карантина в «Градостроителе» и нашёл меня в «Инстаграме». Привлекло то, что общение началось не с подкатов, а с реального предложения помочь. Помню, попросила привезти бальзам для волос, потому что у нас забрали все вещи и снабдили только шампунем. В «коктейле» с сероводородной винзилинской водой это дает убийственный удар длинным волосам.

А вот здесь Вика прожила 14 дней после эвакуации из УханяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Но попасть к суженой оказалось не так-то просто. Будучи в командировке, Саша отправил к возлюбленной своего друга, чтобы тот передал ей подарки. Но, учитывая жёсткий карантин (корреспонденты «Комсомолки» и сами в этом убедились), на месте парня развернули росгвардейцы и подарок так и не дошёл до адресата.

– Мы начали общаться, ежедневно разговаривали часами. После карантина договорились увидеться. Позднее я узнала, что он отпросился в отпуск с работы и приехал за несколько дней до моего освобождения. Сначала я должна была задержаться на несколько дней, а потом уехать домой. В последний день к нам заходит медработник и сообщает о том, что мой поезд в 5 утра. А мы договорились, что Саша приедет за мной в 11. Недолго думая, мы решили, что я должна отказаться от билета, – говорит Вика.

На одном из тюменских шоу. Фото: скриншот с видео

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/772749" frameborder="0"></iframe> Виктория и Александр на одном из тюменских шоу.Видео: телеканал "Тюменское время" (программа "Вечерний хэштег" от 19.02.2020)

Спустя месяц девушка решилась на переезд: купила билет в один конец на родину благоверного. Именно там, в селе Викулово, за 300 километров от Тюмени, живут родители Саши и семь его братьев и сестёр.

Вика проводит время с братьями и сёстрами Саши. Фото: скриншот сторизФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александр дарит Вике шикарные букеты. Фото: Instagram what_does_the_fox_say4Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Вика проводит время в доме на качелях в Викулово. Фото: Instagram what_does_the_fox_say4Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас девушка привыкает к сельской жизни, гоняет на велике по просёлочным дорогам и привыкает к новоявленным родственникам, в том числе и к маленькому сынишке Саши.

Как сложится жизнь простого сельского парня и хореографа благовещенского Центра эстетического воспитания, покажет время. Но уже сейчас ясно, что друзья Вики благосклонно приняли Сашу, а семья Александра по достоинству оценила девушку. Совет, как говорится, да любовь!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/772745" frameborder="0"></iframe> Виктория привыкает к жизни на селе.

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