Эвакуированные в Тюмень из-за вспышки короновируса в Китае россияне отправляются домой

Эвакуированные из Китая в Тюмени россияне, готовятся к отправке домой. По истечению двух недель в карантине на территории санатория «Градостроитель» за городом, короновирус никого их них так и не подтвердился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761649" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя в Тюмень рассказали, как их приняли в "Градостроителе".Алексей КОСЕНЧУК

Лабораторные анализы новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали, что у 90 гостей тюменского «Градостроителя» коронавирусной инфекции не выявлено. Результаты ещё 54 постояльцев стали известны вечером 18 февраля. Они также отрицательные.

- Не просто прошли эти 14 дней. Многие вопросы приходилось решать с чистого лица, выстраивать систему организации медицинской помощи. Поблагодарить коллег, что они очень качественно профессионально, терпеливо отработали эти 14 дней. Мне кажется, все удалось, - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Некоторые по-прежнему соблюдают масочный режим.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам руководителя обсервационного госпиталя Алексея Багатулина, 14 дней наблюдение за нашими гостями осуществляло 75 сотрудников. Это врачи были как врачи по специальности обсервационные болезни, врачи педиатры, терапевты, выполнялось круглосуточное исследование пациентов.

- Да, действительно двоих пациентов перевели в инфекционную больницу. Рады, что за время наблюдения в стационаре у них все прошло благополучно. В течение всего карантина гости с пониманием отнесли к происходящему. Они соблюдали режим, слышали нас, - сказал Алексей Барадулин.

Инна Куликова и Алексей Барадулин рассказали, как прошли эти 14 дней для персонала и пациентов.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Он также высказал слова благодарности оперативному штабу региона, жителям города, которые откликнулась на происходящее. Без их поддержки всему персоналу было бы труднее.

Тем временем сами эвакуированные, несмотря на размеренную жизнь в санатории, счастливы отправится домой. В холле "Градостроителя", ожидающие автобусов "постояльцы", с радостью делились между собой планами, куда отправятся в ближайшее время.

Несмотря на размеренную жизнь в санатории и поддержку тюменцев, люди счастливы вернуться домой.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Чувствую себя прекрасно, наконец-то домой. До последнего не понимала, куда уеду. Не было информации, не знала успею ли собрать, но все сложилось. Чемодан отдали. Все справки принесли. Еду в Москву к друзья, родственникам, потом во Владивосток. Потом в Ухань, если там все нормализуется, у меня все там, - рассказала Анна Коняхина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761647" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя Аня Коняхина возвращается домой.Алексей КОСЕНЧУК

Девушка призналась, что провести две недели в комнате, не покидая помещения, было тяжело. Но на протяжении всего пребывания в санатории персонал был вежлив, работавшие там медработники откликались на любую из просьб: дать теплые носочки, или зарядку.

Известно, что эвакуированные из Китая люди, за судьбой которых следили не только жители областного центра, но и вся Россия в целом, разлетятся в 44 города России и в шесть республик бывшего Советского Союза - в Беларусь, Армению, Украину, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и в 44 города России.

Так, большинство россиян отправится в Москву – 33 человека. По девять человек собираются в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь поедут в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. Еще по четыре человека вернутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. По двое планируют уехать в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. И еще 27 эвакуированных отправятся в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск и другие населенные пункты.

Несколько автобусов доставит людей в аэропорт.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761646" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя в Тюмень уезжают домой.Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, 5 февраля в Тюмень из китайского Уханя эвакуировали 144 россиянина и граждан стран СНГ. Две недели они находились на обсервации в пригородном посёлке Винзили, в 28 км от Тюмени. После того как освободится санаторий «Градостроитель», его ждёт дезинфекционная обработка, подытожили эксперты.

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