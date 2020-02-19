«Надеемся, что еще раз приедем сюда не для карантина»: эвакуированные из Ухани с грустью попрощались с Тюменью, где их тепло приняли

Долгожданный карантин для россиян, эвакуированных из китайского Уханя в Тюмень, завершился ровно в полночь 19 февраля. Половина из них уже гуляет по Москве, остальные в течение дня будут уезжать прямиком из «Градостроителя» в аэропорт и на ж/д вокзал. Надо сказать, что многие из числа эвакуированных даже с грустью попрощались с санаторием: как-никак, они прожили в нём две недели, да и кормили «на убой», аж четыре раза в день.

- Мне очень грустно отсюда уезжать, нас здесь очень хорошо приняли, - призналась корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» москвичка Мане. – Надеемся, что в следующий раз мы приедем сюда не для карантина, а по своей воле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761649" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя в Тюмень рассказали, как их приняли в "Градостроителе".Алексей КОСЕНЧУК

Слова подруги полностью поддерживает Светлана. Говорит, всё было очень комфортно, а работники санатория старались сделать всё, что было в их силах.

- Нас здесь приняли очень радушно, как своих собственных детей, - рассказывает студентка Уханьского университета. – Работники очень старались, чтобы нам было комфортно. Всё, что было необходимо, предоставляли. Кормили на убой, мы все здесь очень поправились. Мы благодарны всем медицинским работникам, которые следили за нами, которые помогали нам прожить этот период. Желаем им здоровья и процветания!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758900" frameborder="0"></iframe> Лечебный центр под Тюменью, где разместят эвакуированных из Уханя.Доставленные в Россию люди проведут ближайшие две недели в 28 километрах от Тюмени на карантине

Девчонки вспоминают, что никакой паники в самом Ухане не было. Но пережить всю ситуацию с коронавирусом помогла поддержка со стороны друзей.

- Мы держались все вместе и старались относиться позитивнее ко всему и с юмором, - говорит Мане. – Самое тяжёлое во всей этой эпопеи с коронавирусом – перелёт в самолёте и нахождение в четырёх стенах, без возможности выйти. Яне могла переступить порог номера две недели и вела пассивный образ жизни. Это, конечно, тяжело. Слава Богу, здесь был балкон и я могла н него выходить и дышать свежим воздухом.

Ещё одно яркое воспоминание ребят – подарки от тюменцев. Открытки с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой.

- Кроме открыток, нам прислали фирменные тюменские футболки, из Югры – шоколадки и орешки. Было очень мило и приятно! Не ожидали, что нас будут так закидывать подарками. А тем, у кого были дни рождения, им дарили подарки и пижамы. А ещё мы в Интернете видели баннер на здании со словами «Будьте здоровы!». Очень приятно, спасибо всем! – благодарят россиян студентки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761647" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя Аня Коняхина возвращается домой.Алексей КОСЕНЧУК

Девушки признаются, что сначала боялись лететь в Тюмень из-за негативных комментариев в адрес эвакуированных. Правда, по приезде поняли: бояться нечего, а весь негатив сменился на позитивные отзывы и подарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/761646" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя в Тюмень уезжают домой.Алексей КОСЕНЧУК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуированные в Тюмень из-за вспышки коронавируса в Китае россияне отправляются домой

Эвакуированные из Китая в Тюмень россияне готовятся к отправке домой. По истечении двух недель в карантине на территории санатория «Градостроитель», за городом, короновирус ни у кого из них так и не подтвердился (подробнее)

Мы своих не бросаем: «Комсомольская правда» – Тюмень» передала подарки эвакуированным из Уханя

Журналисты «Комсомолки» передали подарки в «Градостроитель», где живут вывезенные из Китая россияне (подробнее)

«Аня! С днём рождения! С твоим днём!»: тюменцы поздравили прибывшую из Уханя гостью

Отправить почтовую карточку гостям «Градостроителя» может каждый житель Тюмени 10 февраля (подробнее)

Британский The Guardian: Сибирский карантин – самое странное реалити-шоу России

Британская газета The Guardian опубликовала статью об эвакуированных из Уханя в Тюмень россиянах под эпатажным заголовком «Russia's strangest reality show: Siberian quarantine videos shared on Instagram» («Самое странное реалити-шоу России: Сибирский карантин в появившихся видео в «Инстаграм»»). (подробнее)

Инна Куликова: россияне, эвакуированные из Китая в Тюмень, чувствуют себя хорошо

Все россияне, которые прилетели из Китая в Тюмень, по-прежнему чувствуют себя хорошо, за прошедшие сутки ситуация не изменилась. Об этом на брифинге с журналистами сегодня, 7 февраля, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова (подробнее)

Закутанные в защитные костюмы медики, книжки про магию и общение в Сети: как живут на карантине эвакуированные из Уханя россияне

Воспоминания об эвакуации, вкусная русская еда и обследования: второй день карантина в тюменском санатории «Градостроитель» выдался насыщенным для постояльцев, поступивших сюда накануне, 5 февраля. Эвакуированные умудряются снять видео и кинуть сторисы в «Инстаграм» даже о том, как к ним заходят медицинские работники (подробнее)

Врачей для работы с эвакуированными из Ухани в Тюмень выбирали из добровольцев

Все врачи, которые проводят обследования граждан, эвакуированных из Ухани в Тюмень в связи со вспышкой коронавируса в Китае, согласились на эту работу добровольно, заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области (подробнее)

«Мы все думали о наших земляках»: Александр Моор рассказал, почему Тюмень приняла россиян из Китая

Глава региона провёл прямой эфир о профилактике коронавируса в Тюменской области (подробнее)

Как живут на карантине эвакуированные из Китая россияне: радуются русским конфетам и сидят на сайтах знакомств

Признаки заражения коронавирусом не выявлены ни у одного из них (подробнее)

Эвакуированная из Уханя в Тюмени: «Если мы выйдем из комнаты, наши 14 дней отсчитают заново»

Анна чувствует себя героиней фильма и признается, что в карантинной зоне строгие правила (подробнее)

В Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя россияне, эвакуированные из Уханя

При прилёте в аэропорт Тюмени из китайского города Ухань были соблюдены все правила биологической безопасности. Об этом заявила журналистам Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова (подробнее)

Как меня вывозили в Россию из китайского очага эпидемии

Жительница Петербурга перед самым вылетом из Уханя на самолете Военно-космических сил РФ рассказала «КП» подробности эвакуации наших граждан на родину (подробнее)

Нескучный плен карантина: студент из Уханя сыграл онлайн-матч с футболистами МФК «Тюмень»

Киберспортсмены организовали трансляцию матча эвакуированному из Уханя красноярцу (подробнее)