Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 апреля 2020 года увеличилось на 36 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 36 и составило 290 человек.

За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах, из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход, полностью выздоровели 427 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что среди заболевших тюменцев прибавилось количество несовершеннолетних, их уже пять – в возрасте одного, трех, семи, восьми и 15 лет. Чувствуют они себя удовлетворительно. Количество тяжелых больных составляет шесть человек, они подключены к аппаратам ИВЛ.

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