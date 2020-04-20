2020-04-20T16:12:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 апреля 2020 г.: среди заразившихся – пятеро детей

Ольга Кузнечевских – о состоянии заболевших
Есен Абилькенов
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Соблюдение минимальных требований самоизоляции дает положительные результатыСоблюдение минимальных требований самоизоляции дает положительные результатыФото: pixabay.com
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Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о состоянии заболевших коронавирусом в регионе. По ее словам, сегодня к выписке готовятся еще восемь выздоровевших, помимо 20, которые вылечились ранее. Под контролем медиков остаются 224 человека.

– Среди заболевших прибавилось количество несовершеннолетних, сегодня их уже пять – в возрасте одного, трех, семи, восьми и 15 лет. Чувствуют они себя удовлетворительно, – сообщила Кузнечевских.

Она также рассказала, что количество тяжелых больных составляет шесть человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Еще порядка 25 процентов из заболевших находятся в состоянии средней тяжести.

– У них наблюдаются определенные проблемы в связи с хроническими заболеваниями, повышенная температура, затрудненное дыхание – основные симптомы данной инфекции. Остальные порядка 65 процентов находятся в удовлетворительном состоянии. Мы столкнулись с большим увеличением численности заболевших за счет роста количества контактных лиц, – отметила замгубернатора.

Она также добавила, что в обсерваторе «Градостроитель» находятся 106 человек.

В Тюменской области проверкой анализов занимаются сразу восемь лабораторий, которые делают от полутора до двух тысяч тестов в сутки.

– Мы существенно увеличили количество тестов. Это также способствует повышению числа выявленных положительных результатов анализов, – добавила Ольга Кузнечевских.

Она в очередной раз обратилась к жителям региона с призывом оставаться дома.

– Ограничьте контакты, соблюдайте дистанцию. Как показывает статистика по всей стране, соблюдение минимальных требований к режиму самоизоляции дает очень серьезные результаты. Очень хотелось, чтобы мы в ближайшее время справились с этой ситуацией. Но всё зависит от вас, – сказала Ольга Кузнечевских.

Напомним, за сутки число заразившихся COVID-19 в Тюменской области увеличилось на 27 человек. Всего за выходные дни заболел 81 житель региона. В общей сложности на территории субъекта диагноз «коронавирус» подтвержден у 254 человек. При этом 20 уже выписаны, двое умерли.

Актуальные данные о профилактике COVID-19 в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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