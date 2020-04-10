«Жители полностью доверились властям»: россиянин рассказал, как Китаю удалось справиться с коронавирусом

Благодаря жёсткому режиму карантина в Китае сегодня пожинают плоды: число новых случаев идет на спад, а почти 90% зараженных уже выздоровели. Какие меры китайских властей помогли справиться с эпидемией? Взгляд изнутри представил тюменец Александр Платонов, который живет Фошане, провинция Гуандун, в 200 км от Гонконга. Парень записал видео, в котором рассказал, почему предпочел остаться в одной из самых неблагополучных по коронавирусу провинций Поднебесной.

Без паники

Фошань – пригород центра агломерации Гуанджоу, их соединяет ветка метро. Провинция Гуандун на пике эпидемии в Китае оказалась на втором месте по числу заболевших. На момент записи видео в самом Фошане было уже 57 заболевших и один умерший. Однако никакой паники в городе не было: жители полностью доверились властям, следовали рекомендациям правящей партии, соблюдали режим карантина.

– Почему нет паники? Наверное, это такая китайская специфика. Когда все только началось, когда уже объявили, что будут дополнительные выходные дни – мы должны были выйти на работу 31 января, а выходим только 10 февраля – партийному отделению сразу же поставили задачу усилить контроль, – рассказал Александр.

Выходить из жилого комплекса позволяли только в магазин. Скриншот видео

Под контролем

Власти предоставили самоизолированным жителям карту, на которой показывали, где жил зараженный коронавирусом человек.

– У нас есть специальная карта, по которой мы отслеживаем, где, в каких частях города был заболевший, где он жил. На это место наносится красный маркер. Количество контактировавших с ним – неизвестно. Вроде бы выявлен один заболевший, а на самом деле непонятно, сколько теперь носителей, – подчеркнул Александр.

В Россию Саша возвращаться не захотел – билеты подорожали, да и количество рейсов в разы сократилось.

– Когда ты находишься дома и не выходишь, ты открываешь окна, проветриваешь квартиру – и это безопасно. А когда ты оказываешься в месте массового скопления людей,как аэропорт например, то это уже значительно высокие риски. При этом если мы, взрослые, можем купить себе маски по размеру, то для детей масок нет в принципе. Для детей маски приходится шить из марли и ваты, они неуклюжие. Дети не любят их носить, они не понимают, что это для их безопасности. Поэтому они их часто снимают. Чтобы не рисковать, мы решили остаться в Китае. Работаем удаленно, контактируем через интернет. Паники нет, продукты есть, очередей нет, драк в магазинах нет. Транспорта мало, цены не выросли. В целом правительство контролируют эту работу. Все очень-очень спокойно, – оценил ситуацию тюменец.

В Китае кнопки в лифтах закрыли пищевой пленкой. Скриншот видео

Минимум передвижений

Перемещаться по Китаю железнодорожным и авиатранспортом было можно, но движение поездов внутри страны уменьшили вдвое. Авиаперевозки с городами, где наибольшее количество заболевших, сократили максимально. После того как правительство сократило передвижение людей внутри провинции, власти ограничили передвижение жителей внутри городов.

В Фошани можно было передвигаться из района в район, автобусов было мало, но они ходили, говорит тюменец. Выезды и въезды на скоростные трассы оборудовали постами, где представители специальных комитетов Коммунистической партии Китая проверяли температуру у путников. Остановить машину с такой проверкой могут несколько раз за одну поездку.

– Хороший пример: одна из наших сотрудниц ехала 300 км, их дважды остановили на дороге, чтобы проверить температуру. Были на пути населенные пункты, в которые заезжать было нельзя, и они объезжали эти населенные пункты. Закрыты некоторые небольшие деревни, и там сельсоветы не разрешают жителям выезжать, особенно если в этих поселках не зарегистрированы заболевшие. Они стараются сохранить чистоту своего общества, защищаются таким образом, – пояснил Александр.

Самоизоляция и карантин

Внутри Фошаня стали ограничивать городские округа: власти ограничили передвижение внутри районов, поставили блокпосты. Все же не было той строгости, которая сдерживала распространение коронавируса в Ухани, заверил тюменец. Но коробки жилых комплексов основательно закрыли.

– Они поставили посты с охраной и представителями Коммунистической партии на всех входах в жилые комплексы. Проверяют температуру на входе у людей. Поскольку они пытаются отслеживать еще и пути миграции, то они еще проверяют удостоверение личности. Без него выходить нельзя, – пояснил очевидец.

Те, кто обслуживал жилой комплекс, не имевшие прописки в нем, например домработники, няни, оставались жить в кондоминимуме на период карантина. Люди без трудовых договоров, прописки, разрешения на вход, карточки для открытия магнитных замков войти в жилой комплекс не могли. Сантехники, электрики, IT-специалисты при входе оставляли данные паспортов. Кроме того, сами люди ограничивали себя в перемещениях, а общение перешло в интернет.

Известно, что COVID-19 хорошо выживает на любом металле. В Китае кнопки в лифтах закрыли пищевой пленкой, везде написали рекомендацию «Не нажимать кнопки пальцами». Спустя три месяца эти ограничения в лифтах сняли, когда в городе за две недели не было ни одного нового зараженного.

Многие игнорировали рекомендацию носить маски. Скриншот видео

Строгий режим

Выходить из жилого комплекса позволяли только в магазин. К приезжающим домой жителям меры карантина еще строже: бывало, их даже загоняли домой дубинками. В этом случае продукты им покупали по списку охранники: связывались через мессенджер, деньги переводили по платежной системе. К тем, кто отказывался проходить карантин, власть была максимально строга: полицейские и медработники в спецзащите скручивали сопротивляющихся и увозили в больницу.

Сопротивлялись режиму карантина и самоизоляции даже пенсионеры. Многие игнорировали рекомендацию носить маски.

– Лично мне непонятна позиция, что маска нужна только больным людям. Нет, маска как раз нужна здоровым, чтобы защитить себя. Люди носят маски, перчатки, чтобы лишний раз не трогать кнопки, – сказал Александр. – Система в Китае более строгая и менее милосердная по отношению к людям, которые сопротивляются карантину и изоляции. Эта практика, наверное, наиболее действенная.

На Родине

В России с 18 марта введен режим повышенной готовности, который позднее дополнился режимом самоизоляции. Основной группой риска являются жители региона старше 65 лет, им предписано соблюдать обязательный домашний режим. До 30 апреля россиянам рекомендуют оставаться дома, эти дни стали нерабочими для большей части граждан. По вопросам коронавирусной инфекции работает единая горячая линия: 8-800-234-35-22.

ЭКСКЛЮЗИВ! Тюменец, живущий в Китае, ответил на интересующие россиян вопросы.

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