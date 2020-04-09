9 Апр 2020 2020-04-09T23:00:09+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2020 года составляет 12 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на один и составляет 12 человек.

Как рассказала заместитель директора департамента здравоохранения региона Наталья Логинова, накануне, 9 апреля, троих тюменцев выписали из областной инфекционной больницы: они не представляют для окружающих никакой опасности.

Все больные находились в состоянии легкой и средней степени тяжести, врачи наблюдали у них подъемы температуры. Чувствовали они себя в течение всего процесса наблюдения достаточно хорошо. После очередных анализов, которые повторно показали отрицательный результат на коронавирус, пациенты отправились домой.

В России за сутки зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах и 13 летальных исходов. Полностью выздоровели в стране 118 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU