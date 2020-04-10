2020-04-10T10:30:19+03:00
Общество

В Тюмени оштрафовали гуляющих по городу двух молодых людей и женщину

Постановление суда пока не вступило в законную силу
Вадим Бегун
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В Тюмени оштрафовали гуляющих по городу людей. Фото - pixabay.com.В Тюмени оштрафовали гуляющих по городу людей. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени рассмотрено несколько дел об административном правонарушении в отношении местных жителей. Они прогуливались по городу, то есть не выполняли правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Как стало известно, суд усмотрел в действиях тюменцев состав административного правонарушения. Их наказали штрафом в тысячу рублей в доход государства.

– 23-летний, 24-летний мужчины и 47-летняя женщина 3 апреля в разное время прогуливались по улицам Тюмени, тем самым нарушили требования Постановления правительства региона «О ведении режима повышенной готовности» и «О внесении изменений в Постановление от 17.03.2020 года № 120-п», – уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Там напомнили, что санкция статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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