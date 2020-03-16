«В Китае знают всё о моих перемещениях»: россиянка – о ситуации с коронавирусом в Шанхае

Зараженных коронавирусом и людей, находящихся в группе риска, в Китае отслеживают по приложению. Каждый житель обязан установить на мобильное устройство виджет, который, где бы ни был человек, покажет, пересекался ли он с потенциально опасными людьми. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказала жительница Шанхая тюменка Мария Беллис.

Тест на прочность

Мария с супругом работают и живут в Шанхае. Сейчас она прибыла в гости к родным, но решила поскорее уехать назад, надеется, что выезд не закроют. С начала информационной волны Маша остро переживает коронавирусную «эпопею». В своих соцсетях девушка публиковала фото пустых улиц, ранее бурливших жизнью мегаполиса, подписывала: «Пожалуйста, пусть всё будет как прежде!». Тюменка публиковала фото и видеоматериалы о коронавирусе от ведущих китайских и российских ученых, давала ссылки на знакомых из Уханя, которые описывали ситуацию в провинции, и без устали повторяла заветы Мойдодыра: «Мойте руки!».

– Из комментариев, которые пишут в соцсетях, больше всего раздражает количество фейковой информации. И главное, что меня раздражает, – когда пишут, что китайцы едят всё, что движется… Да не едят китайцы всё, что движется! Китайцы питаются нормально! Я не видела, чтобы на рынках или в магазинах продавались какие-то мыши или еще кто-то, – смеется Мария. – Резюме от меня: нужно чаще мыть руки, меньше негативной информации, ходить в маске, если заболел, прикрывать рот, если чихаешь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

Больше всего девушка огорчается невежественным злобным комментариям соотечественников в соцсетях в адрес больных новой инфекцией людей.

– Китайские власти заявили, что пик эпидемии пройден. Открываются постепенно все кафе, рестораны. Но самое главное отличие в том, что в Китае ходят в масках все. В России всё это только обсуждают. Тем не менее в нашем тюменском аэропорту все сотрудники без масок и без перчаток, – удивилась собеседница. – А сколько людей в Тюмени чихают и кашляют! Это так бросается в глаза! Если человек в лифте проедет, чихнет, и весь дом таким образом заразит. Ведь никто не знает, болеет он или нет.

Фото: Мария Беллис

Работает Роспотребнадзор

Маша рассказывает: как только самолет приземлился в Москве, на борт к прибывшим зашли два сотрудника Роспотребнадзора. Они измеряли всем пассажирам температуру. После этой процедуры путешественники вышли в специально выделенный терминал. Там в порядке очереди у всех взяли мазок из горла и из носа.

– Всё происходит очень быстро. Также в аэропорту мы заполняем наши данные – телефон и куда мы дальше планируем отправиться, – пояснила Маша. – Момент первый: по прибытии никто не предупреждает о том, что нужно 14 дней сидеть дома. То есть про карантин мне вообще никто ничего в аэропорту не говорил. В итоге я сама приняла такое решение, что лучше посижу дома, чтобы мне потом никто не сказал, что я из Китая привезла какую-то болезнь.

Анализы, которые брали в аэропорту, были готовы на следующий день. Тест показал отрицательный результат. Сотрудники Роспотребнадзора перезвонили только через пару дней, когда Маша была уже в Тюмени на добровольном карантине.

– Мне позвонили из Роспотребнадзора и сказали: «К вам сегодня придет специалист из поликлиники, она будет ходить к вам две недели, спрашивать, как у вас состояние, мерить температуру, и также возьмут анализы». Ко мне две недели ходил фельдшер из поликлиники. У меня взяли анализы два раза: кровь и снова эти мазки. Я себя чувствую нормально. Мои результаты отрицательные – это я уже сама узнала, позвонив в Роспотребнадзор. Если у тебя анализы отрицательные, тебе специально никто не перезванивает. Но опять же момент: анализ отправляют в Новосибирск, его нужно ждать две недели. То есть, по сути, ты сидишь в карантине две недели и анализ ждешь две недели, – поделилась рассуждениями тюменка.

Китайцы начали менять свои защитные костюмы.

Карантин по-китайски

В апреле на свой день рождения Мария планировала поехать куда-нибудь в Европу, хотелось в Италию. Но коронавирус внес свои коррективы в отпускные планы тюменки. Италия закрыта, да и желание путешествовать пропало.

– Не поеду не из-за того, что боюсь именно вируса. А из-за людского отношения: что на тебя скажут «Приехала из Китая», на тебя косо смотрят. Больше всего напрягает, что, если вдруг из-за смены климата или из-за того, что здесь все кругом чихают, ты заболеешь, тебя могут забрать в больницу. Поэтому я побуду здесь неделю и уеду обратно, – решила Маша.

Тюменка считает, что вирус стал паническим из-за соцсетей - фейки выдают за правду. ФОто: Мария Беллис

По словам тюменки, в Китае, чтобы улететь, нужно скачать специальное приложение, зарегистрироваться, ввести свои данные, телефон, номер рейса только для того, чтобы заказать такси. Пока ехала по трассе, машину остановили трижды – проверяли температуру и наличие приложения.

– Теперь, куда бы я ни приехала, в Китае знают всё о моих перемещениях. В стране сейчас все должны по QR-коду скачать программу, зарегистрировать в ней свои данные. При помощи этой программы тебе присваивается статус – зеленый, желтый или красный. Это всё автоматически ты сам про себя знаешь. Зеленый значит, что ты нигде – ни в транспорте, ни на улице, ни в метро не пересекался с зараженным человеком, значит, что ты никуда не выезжал. Всё это отслеживается, – пояснила собеседница.

Еще одна программа отображает, в скольких метрах от тебя находится человек, у которого выявили коронавирус, – номер дома указывают. Без приложения не пустят в торговый центр или метро.

В Шанхае не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом до… 13 марта. В минувшую пятницу в провинции выявили двух заразившихся, приехавших из США и Италии. Последний летел через Москву. Маша дополняет, что выезд в Китай не запрещен, но не рекомендован. Билеты уже купила, надеется, что страну не закроют.

– Думаю, мне бы сказали в Роспотребнадзоре о запрете. В самый пик все въезжали спокойно. В Шанхае, скорее всего, мне тоже рекомендуют сидеть дома две недели. Но я и не собираюсь никуда. У нас можно не выходить из дома. В Китае всё, от еды до бытовой техники и лекарств, можно заказать по интернету, всё привезет курьер и оставит в боксе для посылок. То есть мне не надо ни с кем контактировать, – рассказала жительница Шанхая.

КСТАТИ

13 марта мир облетела новость, что первые случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в Гане, Габоне, Казахстане. В частности, соседний Казахстан закрыл въезд и выезд из страны с 16 марта на месяц, объявлен режим ЧС. В Тюмени выявлен случай заражения коронавирусом: мужчина вернулся из путешествия с Карибских островов и из Швейцарии.

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