«Паники нет, медицина – на сто баллов»: россиянка рассказала, как в Южной Корее борются с коронавирусом

Жители Южной Кореи давно привыкли к тому, что в стране периодически возникают вспышки различных заболеваний, поэтому паники из-за коронавируса не было и нет. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сообщила экс-тюменка, а ныне – жительница города Сувон Елена Иванова (имя изменено, - прим. ред.). Более полугода поклонница корейских дорам и модного нынче музыкального направления K-pop обучается на языковых курсах, но из-за вспышки коронавируса сейчас переведена на онлайн-обучение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/763375" frameborder="0"></iframe> Города Южной Кореи опустели из-за страха перед коронавирусом.

«За всеми следят»

Таких студентов-иностранцев, как Лена, в Корее – сотни. И о том, чтобы покинуть страну не думает пока никто. Медики работают «на сто баллов», во всех государственных и частных учреждениях предприняты все профилактические меры, включая бесплатную раздачу масок.

- У нас в Сувоне всё спокойно, - рассказывает Лена. – Правда, карантин в языковых школах снова продлили, но мы изучаем язык через онлайн-программу, которую готовят наши учителя. Сидим уже дома какое-то время. Знаю, что в университете, где учатся иностранцы, все живы-здоровы, никто не болеет. Ведь меры предприняты колоссальные. Представь, что даже маски выдают при выходе из кафе. Когда сидишь и ешь – маску снимаешь. И, чтобы ты добрался до дома, тебе выдают новенькую «защиту», ведь её носить нужно не больше двух часов.

Вот так выглядит Сувон. Фото: Елена Иванова

Студентка признаётся, что с корейскими врачами и корейской системой здравоохранения и помереть не страшно, не говоря уже о коронавирусе.

- Даже в такой ситуации мы продолжаем собираться в комнатах в своей общаге, - говорит тюменка. – Правда, если мы отправимся в другую общагу, то нас обязательно проверят. При входе стоят люди, которые обязательно измерят температуру. В общем, всё чётко, всё проверяется, за всеми следят.

Как диагностировать у себя коронавирус 00:00 00:00

Без маски – никуда

После того, как в Тюмень привезли эвакуированных из Уханя, люди стали в промышленных масштабах скупать маски. Точно такая же ситуация обстоит и в Корее. По словам тюменки, из аптек и магазинов средства защиты исчезают сразу после завоза очередной партии, но хватает масок всем. По крайней мере, пока.

- Бесплатные маски выдают во многих учреждениях, там же стоят аппараты-санитайзеры для обработки рук антисептиком. Врачи настоятельно рекомендуют обрабатывать всё антибактериальными средствами, чтобы не подцепить заразу. А ещё в каждом здании и в больницах измеряют температуру. Там же заполняешь специальную анкету, в которой отвечаешь на вопросы: «Был или не был в Китае?», «Есть ли какие-то жалобы?» и многое другое. Обязательно указываешь свой телефон.

Даже у достопримечательностей в Сеуле не очень много народа. Фото: Елена Иванова

Кроме того, как корейцы, так и иностранцы, ежедневно получают оповещения на телефон: сколько заболело за прошедшие сутки, сколько умерло, сколько вылечилось. Есть и специальный сайт, на котором нанесены все очаги с передвижениями тех, у кого подозревают коронавирус.

- Если ты был в то же время, в тот же час в месте, где находился заболевший, нужно обращаться в больницу. А лучше – звонить по номеру поддержки, чтобы не выходить из дома. Карантин, в общем, - говорит девушка.

Из-за коронавируса города в Корее опустели. Фото: Елена Иванова

«Звёздная помощь»

На ситуацию в стране обратили внимание и местные звёзды корейской поп-сцены и актёры. Тюменка говорит, что ежедневно артисты жертвуют деньги на лечение коронавируса, на поддержку медицины, покупку масок и многое другое.

- Представляешь, в апреле должен был состояться концерт самой популярной корейской группы BTS, но его отменили из-за коронавируса. И фанаты, которым вернули деньги за билеты, не стали забирать их себе. Они пожертвовали сумму на борьбу с недугом.

С миру по нитке и корейцы, и звёзды местного шоу-биза, и неравнодушные иностранцы жертвуют на борьбу с коронавирусом бешеные деньги. Например, СынХен из BIGBANG пожертвовал 100 млн вон (6 миллионов рублей), чтобы помочь тем, кто пострадал от вспышки коронавируса. Столько же пожертвовала группа MonstaX, а местное агентство SM Entertainment выделило 500 миллионов вон (около 28 млн. рублей) на закупку медикаментов и масок.

- К счастью, такого, как в Ухани, у нас нет и, надеюсь, не будет, - говорит тюменка. – Пока ситуация спокойная и мы надеемся на то, что с «коронавирусной» историей скоро будет покончено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуированные в Тюмень из-за вспышки коронавируса в Китае россияне отправляются домой

Эвакуированные из Китая в Тюмень россияне готовятся к отправке домой. По истечении двух недель в карантине на территории санатория «Градостроитель», за городом, короновирус ни у кого из них так и не подтвердился (подробнее)

Мы своих не бросаем: «Комсомольская правда» – Тюмень» передала подарки эвакуированным из Уханя

Журналисты «Комсомолки» передали подарки в «Градостроитель», где живут вывезенные из Китая россияне (подробнее)

«Аня! С днём рождения! С твоим днём!»: тюменцы поздравили прибывшую из Уханя гостью

Отправить почтовую карточку гостям «Градостроителя» может каждый житель Тюмени 10 февраля (подробнее)

Британский The Guardian: Сибирский карантин – самое странное реалити-шоу России

Британская газета The Guardian опубликовала статью об эвакуированных из Уханя в Тюмень россиянах под эпатажным заголовком «Russia's strangest reality show: Siberian quarantine videos shared on Instagram» («Самое странное реалити-шоу России: Сибирский карантин в появившихся видео в «Инстаграм»»). (подробнее)

Закутанные в защитные костюмы медики, книжки про магию и общение в Сети: как живут на карантине эвакуированные из Уханя россияне

Воспоминания об эвакуации, вкусная русская еда и обследования: второй день карантина в тюменском санатории «Градостроитель» выдался насыщенным для постояльцев, поступивших сюда накануне, 5 февраля. Эвакуированные умудряются снять видео и кинуть сторисы в «Инстаграм» даже о том, как к ним заходят медицинские работники (подробнее)

Врачей для работы с эвакуированными из Ухани в Тюмень выбирали из добровольцев

Все врачи, которые проводят обследования граждан, эвакуированных из Ухани в Тюмень в связи со вспышкой коронавируса в Китае, согласились на эту работу добровольно, заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области (подробнее)

«Мы все думали о наших земляках»: Александр Моор рассказал, почему Тюмень приняла россиян из Китая

Глава региона провёл прямой эфир о профилактике коронавируса в Тюменской области (подробнее)

Как живут на карантине эвакуированные из Китая россияне: радуются русским конфетам и сидят на сайтах знакомств

Признаки заражения коронавирусом не выявлены ни у одного из них (подробнее)

Эвакуированная из Уханя в Тюмени: «Если мы выйдем из комнаты, наши 14 дней отсчитают заново»

Анна чувствует себя героиней фильма и признается, что в карантинной зоне строгие правила (подробнее)

В Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя россияне, эвакуированные из Уханя

При прилёте в аэропорт Тюмени из китайского города Ухань были соблюдены все правила биологической безопасности. Об этом заявила журналистам Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова (подробнее)

Как меня вывозили в Россию из китайского очага эпидемии

Жительница Петербурга перед самым вылетом из Уханя на самолете Военно-космических сил РФ рассказала «КП» подробности эвакуации наших граждан на родину (подробнее)

Нескучный плен карантина: студент из Уханя сыграл онлайн-матч с футболистами МФК «Тюмень»

Киберспортсмены организовали трансляцию матча эвакуированному из Уханя красноярцу (подробнее)