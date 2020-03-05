«Паники нет, медицина – на сто баллов»: россиянка рассказала, как в Южной Корее борются с коронавирусом
Жители Южной Кореи давно привыкли к тому, что в стране периодически возникают вспышки различных заболеваний, поэтому паники из-за коронавируса не было и нет. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сообщила экс-тюменка, а ныне – жительница города Сувон Елена Иванова (имя изменено, - прим. ред.). Более полугода поклонница корейских дорам и модного нынче музыкального направления K-pop обучается на языковых курсах, но из-за вспышки коронавируса сейчас переведена на онлайн-обучение.
Города Южной Кореи опустели из-за страха перед коронавирусом.
«За всеми следят»
Таких студентов-иностранцев, как Лена, в Корее – сотни. И о том, чтобы покинуть страну не думает пока никто. Медики работают «на сто баллов», во всех государственных и частных учреждениях предприняты все профилактические меры, включая бесплатную раздачу масок.
- У нас в Сувоне всё спокойно, - рассказывает Лена. – Правда, карантин в языковых школах снова продлили, но мы изучаем язык через онлайн-программу, которую готовят наши учителя. Сидим уже дома какое-то время. Знаю, что в университете, где учатся иностранцы, все живы-здоровы, никто не болеет. Ведь меры предприняты колоссальные. Представь, что даже маски выдают при выходе из кафе. Когда сидишь и ешь – маску снимаешь. И, чтобы ты добрался до дома, тебе выдают новенькую «защиту», ведь её носить нужно не больше двух часов.
Вот так выглядит Сувон. Фото: Елена Иванова
Студентка признаётся, что с корейскими врачами и корейской системой здравоохранения и помереть не страшно, не говоря уже о коронавирусе.
- Даже в такой ситуации мы продолжаем собираться в комнатах в своей общаге, - говорит тюменка. – Правда, если мы отправимся в другую общагу, то нас обязательно проверят. При входе стоят люди, которые обязательно измерят температуру. В общем, всё чётко, всё проверяется, за всеми следят.
Как диагностировать у себя коронавирус
Без маски – никуда
После того, как в Тюмень привезли эвакуированных из Уханя, люди стали в промышленных масштабах скупать маски. Точно такая же ситуация обстоит и в Корее. По словам тюменки, из аптек и магазинов средства защиты исчезают сразу после завоза очередной партии, но хватает масок всем. По крайней мере, пока.
- Бесплатные маски выдают во многих учреждениях, там же стоят аппараты-санитайзеры для обработки рук антисептиком. Врачи настоятельно рекомендуют обрабатывать всё антибактериальными средствами, чтобы не подцепить заразу. А ещё в каждом здании и в больницах измеряют температуру. Там же заполняешь специальную анкету, в которой отвечаешь на вопросы: «Был или не был в Китае?», «Есть ли какие-то жалобы?» и многое другое. Обязательно указываешь свой телефон.
Даже у достопримечательностей в Сеуле не очень много народа. Фото: Елена Иванова
Кроме того, как корейцы, так и иностранцы, ежедневно получают оповещения на телефон: сколько заболело за прошедшие сутки, сколько умерло, сколько вылечилось. Есть и специальный сайт, на котором нанесены все очаги с передвижениями тех, у кого подозревают коронавирус.
- Если ты был в то же время, в тот же час в месте, где находился заболевший, нужно обращаться в больницу. А лучше – звонить по номеру поддержки, чтобы не выходить из дома. Карантин, в общем, - говорит девушка.
Из-за коронавируса города в Корее опустели. Фото: Елена Иванова
«Звёздная помощь»
На ситуацию в стране обратили внимание и местные звёзды корейской поп-сцены и актёры. Тюменка говорит, что ежедневно артисты жертвуют деньги на лечение коронавируса, на поддержку медицины, покупку масок и многое другое.
- Представляешь, в апреле должен был состояться концерт самой популярной корейской группы BTS, но его отменили из-за коронавируса. И фанаты, которым вернули деньги за билеты, не стали забирать их себе. Они пожертвовали сумму на борьбу с недугом.
С миру по нитке и корейцы, и звёзды местного шоу-биза, и неравнодушные иностранцы жертвуют на борьбу с коронавирусом бешеные деньги. Например, СынХен из BIGBANG пожертвовал 100 млн вон (6 миллионов рублей), чтобы помочь тем, кто пострадал от вспышки коронавируса. Столько же пожертвовала группа MonstaX, а местное агентство SM Entertainment выделило 500 миллионов вон (около 28 млн. рублей) на закупку медикаментов и масок.
- К счастью, такого, как в Ухани, у нас нет и, надеюсь, не будет, - говорит тюменка. – Пока ситуация спокойная и мы надеемся на то, что с «коронавирусной» историей скоро будет покончено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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