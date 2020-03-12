2020-03-12T18:15:13+03:00
Общество

В Тюменской области ограничено проведение массовых мероприятий

Решение принято в связи с пандемией коронавируса
Есен Абилькенов
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Из-за коронавируса проведение массовых мероприятий будет представлять опасность для населенияИз-за коронавируса проведение массовых мероприятий будет представлять опасность для населенияФото: pixabay.com
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В Тюменской области в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции вводится ограничения на проведение массовых мероприятий – такое решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в правительстве Тюменской области.

Предписание носит рекомендательный характер, соответственно, по каждому мероприятию решения могут приниматься индивидуально. Организаторы должны информировать комиссию за две недели до назначенной даты. Уполномоченный орган будет выносить решение в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе на текущий момент.

Также принято решение в проведении всех спортивных мероприятий федерального уровня без зрителей. Также, члены комиссии, в состав которой вошли руководители профильных департаментов и регионального управления Роспотребнадзора, рекомендовали гражданам соблюдать бдительность в местах массового скопления людей. Прежде всего это относится с сотрудникам автотранспортных предприятий, медицины, образования, общественного питания, торговых, развлекательных центров, спортивных объектов.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам горячих линий. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области – 8 9044-92-92-30. В департаменте здравоохранения Тюменской области – 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).

Напомним, сегодня ВОЗ официально объявила о том, что распространение коронавируса достигло стадии пандемии. Заболевание затронуло большинство стран мира и проникло на все континенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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