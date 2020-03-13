Чемоданы на полку: тюменцы отменяют зарубежные туры из-за коронавируса и курса валют

Горят путевки в Таиланд, сгорают билеты в Италию, дорожают туры в свободные от коронавируса страны. Сегодня турагент обязан следить не только за эпидемиологической ситуацией в стране и мире, но и за курсом валют. Тюменские туроператоры рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» о том, как наши туристы «пролетают» с отпусками за границей.

«Нелетный» 2020 год

Каждое утро руководитель одного из тюменских центров туризма Мария Пуртова начинает с ознакомления новостей о мировых событиях. «Не сопливит» ли очередная страна пуще прежнего, «не затемпературил» ли сильнее доллар, как там евро, держится ли рубль. Впрочем, все это ей сообщат клиенты.

Например, Италия – не самое популярное направление для семейного туризма. Пляжный сезон там начинается в середине июня, потому поездку обычно бронируют на лето. Здесь чаще теряют парочки и одиночки. Въезд из Италию ограничили с 8 марта.

– Одни туристы писали в нашем «Инстаграм», что хотели лететь в Милан на 8 марта, и билеты сгорели, – рассказала Мария Пуртова.

"Решила посетить санаторий, раз в Италию поехать не могу", - сообщила собеседница. Фото с личной страницы Марии Беллис в Instagram

Однако есть тюменцы, кто уже потерял не одну сотню тысяч рублей на несостоявшихся путешествиях. «Мимо кассы» с выбором туров для 2020 года «пролетела» многодетная семья военных – хотели и в Италию, и в Турцию. Теперь хотят… в Анапу.

– Эта семья, семь человек, самостоятельно купила билеты в Италию на майские праздники. Все билеты были невозвратные, плюс предоплата брони в отеле и так далее… Можем прикинуть, сколько потеряли: минимальный тариф на человека с вылетом из Москвы – 15 тысяч рублей, – рассказала Мария Пуртова. – Выходит, они только на билетах в Италию потеряли более 100 тысяч рублей.

Ждун-турист

Каждый день проверяет «пульс» рубля семья Марченко. Глава семейства Андрей оплатил 30 процентов тура в Турцию, а теперь курс «взрастил» стоимость путешествия с 170 тысяч рублей до почти 200 тысяч рублей.

– Запланировали отпуск за полгода. Путевка на четверых уже дожидается в турагентстве. Раннее бронирование позволяет купить путевку по сходной цене. А сейчас такая ситуация с евро… Теперь будем караулить более выгодный курс и выкупать ее. На данный момент оплатили полцены. Каждый день смотрю прогнозы на курс. Туроператор рекомендует подождать. Все обещают, что рубль окрепнет. Жена в декрете, поэтому доход пока только от меня, для нас это важно, – поделился мнением тюменец.

Внести оставшуюся половину надо до 31 марта. Представители туриндустрии рекомендуют подождать более стабильного курса, туристы заняли выжидательную позицию. Президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская говорит, что спрос на путешествия, конечно, упал.

– Сейчас притормозилось и ранее бронирование, и вообще планирование путешествий даже на ближайший момент. Ситуация следующая: люди забронировали тур, у них стоит предоплата поездки 50 процентов. Оставшуюся часть будут вносить позже. Люди звонят и уточняют условия аннуляции. Массовой паники нет. Все надеются, что сейчас ситуация стабилизируется и летом они полетят по запланированным датам в запланированные путешествия. Мы рекомендуем подождать, – говорит она.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Скриншот

Условия возврата таковы: если Роспотребнадзор не рекомендует посещать страну, Италию например, а туристы приобрели путевку, то агентство обязано вернуть стопроцентную оплату.

– У нас был случай, когда туристы забронировали тур в Арабские Эмираты, но теперь отказались. Они потеряли практически 50 процентов от всей путевки. Какие-то туристы теряют 100 процентов. Те, кто еще не приобрел туры, в раздумьях. На этой неделе произошел резкий обвал рубля, скачок доллара и евро отразился на ценах. Сейчас такой момент, когда туроператоры взяли паузу. Курс нестабильный. Любой финансовый консультант вам скажет, что при скачках курса ничего предпринимать не нужно. Если по каким-то причинам из-за коронавируса отменят Турцию, в любом случае Роспотребнадзор обяжет вернуть стопроцентную предоплату, – сообщила Любовь Матиевская.

Туры за копейки – не реклама, а пандемия

Продажи у тюменских турагентств падают. Причем семейные тюменцы беспокоятся о здоровье детей и остаются дома, а вот парочки и одиночки менее боязливы, ведь несут ответственность только сами за себя.

Внимательным одиночкам-туристам коронавирус сыграл на руку. Так, Мария Пуртова в середине февраля слетала в излюбленный тюменцами Таиланд за 21 тысячу рублей.

– Я забронировала тур за неделю до вылета и улетела за 21 тысячу рублей на 11 ночей в Таиланд. Это катастрофически мало. За все время, сколько я работаю в туризме, у нас максимум цена опускалась до 50 тысяч рублей. Но чтобы 43 тысячи на двоих! Естественно, самолет был полным. И более того, эта цена продержалась несколько часов. Когда туроператор увидел наполняемость самолета, цены поднялись. После того, как я улетела, такая цена была еще на пару вылетов, опускалась до 21–22 тысяч рублей, – рассказал она.

В Паттайе массовый въезд туристов из Китая запрещен. В Тае сейчас немного туристов: можно свободно гулять по полупустым пляжам, а у достопримечательностей нет скопления людей.

– Ты можешь спокойно ходить и разглядывать всю красоту, фотографироваться. Даже не ожидала от Паттайи, что такое может быть. Это был один из лучших моих отдыхов. Как бы это глупо не звучало, но спасибо коронавирусу за это, – сказала Мария Пуртова.

Предприимчивые туристы ловят горящие туры. Фото Марии Пуртовой

Тюменские туроператоры отмечают, что есть много безопасных стран, в которых россиян встретят с распростертыми объятиями. Например, Вьетнам очень дорожит российским турпотоком. Как только стали выходить первые новости о коронавирусе, Вьетнам ввел запрет на въезд в страну из Китая. Если в аэропорту страны видят отметку, что гость посещал страну повышенного риска, они отправляют человека на двухнедельный карантин.

Вначале коронавирусной истории турагенты наблюдали спад ценника на это направление, а сейчас стоимость путешествия взлетела вдвое. Путевка на двоих прямым рейсом из Тюмени еще в середине февраля обходилась в 50 тысяч рублей, в марте же стартовая цена такой поездки – 50 тысяч рублей на человека. Впрочем, по прогнозам, в 2020 году максимальное количество туристов встретит российский юг. Уже сейчас турагентства наблюдают повышенный спрос на российские направления, чаще всего спрашивают путешествия в Анапу.

Отметим, с 13 марта правительство ограничивает воздушные перевозки из России в Италию, Германию, Испанию, Францию и в обратном направлении, за исключением некоторых рейсов. С этого же дня вводится временный запрет на выдачу виз гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала отказаться от заграничных путешествий. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

– В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заражения, смертей и количество затронутых стран увеличится, – заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

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