Испытано на себе: как вернуть невозвратные билеты в Италию из-за коронавируса

Авиакомпании по всему миру временно прекращают полёты в страны Европы, в том числе и в Италию, из-за коронавируса. В связи со сложившейся обстановкой у путешественников возникает резонный вопрос: как вернуть билеты и получить за них всю потраченную сумму? Если они возвратные – вопросов нет, а если невозвратные?

Перенос – причина для возврата

Я уже научен горьким опытом невозвратных путешествий, когда в тартарары полетела поездка в Индию. Тогда, из-за самого страшного наводнения в стране, «опытный путешественник» потерял на «невозвратках» около 35 тысяч рублей. Спустя полтора года я вновь наступил на те же грабли, купив в Тюмени невозвратные билеты на самолёт Москва – Рим – Рио-де-Жанейро и обратно. Только стоимость билетов на этот раз была чуть ли не в 1,5 раза выше.

Причиной отмены моего путешествия стала отнюдь не инфекция, а личные проблемы. Разумеется, никто бы не стал мне возвращать деньги «просто так», если бы не отмена рейсов и туров из-за коронавируса. Первоначально пересадка в Риме на обратном пути планировалась аж 12 часов, и сидеть в аэропорту столько времени себе дороже. Поэтому я планировал погулять по исторической части города и вновь полюбоваться Колизеем, Ватиканом и другими достопримечательностями.

Панорама ВатиканаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Увы, мечтам не суждено сбыться. Рейс Москва – Рим отменили и перенесли на более позднее время. А это уже причина для полного возврата средств.

Шанс есть всегда

Первым делом я стал названивать в итальянскую авиакомпанию Alitalia, которая является перевозчиком из Москвы в Рио через Рим. К счастью, у них есть русскоязычная поддержка пассажиров, поэтому мне не пришлось изъясняться на ломаном итальянском через гугл-переводчик.

«Висел на трубке» около пятнадцати минут в очереди – не я один решил сдать билеты или перенести поездку на более позднее время. И ожидания увенчались успехом.

– Здравствуйте, – говорю. – Я хотел бы сдать билеты и вернуть за них полную стоимость.

Италия тюменцам пока не светитФото: Алексей КОСЕНЧУК

– Назовите ваш номер билета, имя и фамилию, – отвечает девушка, судя по голосу, изрядно подуставшая от звонков. – У вас отменён один рейс из Москвы в Рим, другой перенесён на более позднее время. В этом случае вы можете оформить полный возврат средств, но обратившись в то агентство, у которого вы его покупали. Можете переоформить билеты на другой отрезок времени, но равный тому, который у вас указан на билетах.

К сожалению, такое количество дней (я брал месяц) мне уже не светит, поэтому решил дозвониться до агентства Трип.ру, через которое я и покупал билеты.

Время – деньги

Пятнадцатиминутное ожидание на телефоне в итальянскую авиакомпанию – ничто по сравнению с часом времени, который я потратил на дозвон в агентство. Уже представляю, как баланс на телефоне тает на глазах и молю всех святых, чтобы звонок не оборвался. Когда нервы накалились до предела, я услышал заветное «Да, здравствуйте! Чем я могу помочь?».

Главное - дозваниватьсяФото: pixabay.com

– Наконец-то я до вас дозвонился! – облегчённо вздыхаю я, а девушка в ответ смеётся.

Далее я повторяю всё то же самое, что говорил перевозчику: «Хочу оформить возврат, верните деньги».

– Я звонил в авиакомпанию. Там подтвердили, что из-за отмены одного из рейсов перед стыковкой я могу вернуть деньги, – говорю я.

– Да, всё правильно, – уверяет девушка. – У вас будет полный возврат или вы хотите перенести поездку на более позднюю дату?

– Полный.

– Хорошо, в течение пяти минут вам на почту придёт письмо-подтверждение об отмене поездки. Мы направим все ваши данные перевозчику, и в течение 30–50 дней средства поступят на ту карту, с которой производилась оплата, – рассказала диспетчер.

Вот так, благодаря отмене авиарейсов из-за коронавируса, мне удалось полностью вернуть всю потраченную на билеты сумму. Денежки пока не пришли, ждём.

КОНКРЕТНО

Два главных совета, как вернуть деньги:

– Дозванивайтесь! Не бросайте трубку, даже если вы устали висеть на телефоне. Рано или поздно на другом конце провода вам ответят.

– До последнего бейтесь за свои деньги. В такой ситуации вернуть их гораздо проще.

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