Из Тюмени на Байкал: как дёшево добраться до чистейшего озера на планете и что посмотреть за один день

Когда мы говорим о туризме в России, в первую очередь на ум приходит побережье Чёрного моря. Краснодарский край да Крым – вот куда едут наши туристы за золотистым загаром, тёплым песочком (галькой) и ласковым морем. Однако в России-матушке есть ещё немало мест, где можно неплохо отдохнуть – например, на озере Байкал. Иркутск стал перевалочным пунктом в череде моих путешествий, но приехать в Иркутск и не увидеть Байкал – непростительно.

Вот он какой... Байкал!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ЕДЕМ И ЕДИМ

Самый простой способ добраться из Тюмени до озера Байкал – сначала доехать до Иркутска, причём дешевле всего обойдётся поезд. Стоимость билета в одну сторону составила 5556 рублей 70 копеек, столько же – в другую. В общем, на «удовольствие» потрястись в душном плацкартном вагоне четверо суток туда-сюда ушло чуть более 11 тысяч рублей. Да, сумма довольно высокая, но на самолёт – в два раза дороже.

Иркутский "Арбат"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Плюсом к билету можно накинуть 1 тысячу на «покушать». Учитывая то, что я не люблю таскаться с чеплашками «Доширака» и чаем туда-сюда по всему вагону, беру то, чем можно подкрепиться, не утруждая ножки. Например, плавленый сыр в коробочке, сухарики, чипсы, мини-колбаски, какие-нибудь круассаны и бутылку воды. На два дня – с лихвой хватит. Такой же джентльменский набор можно купит и на обратную дорогу.

Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Ремесленной слободе (Иркутск)Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ИТОГ: 11 тысяч рублей – билеты на поезд «Тюмень – Иркутск – Тюмень», 1 тысяча рублей – на еду в обе стороны.

«КИТАЙ-ГОРОД»

Два адских «плацкартных» дня позади – пора сойти на «берег», то бишь на землю. Чтобы не тратиться на дорогие отели, коих в Иркутске немало, человечество придумало великую вещь – хостелы и гестхаусы. Всего за каких-то 627 рублей в сутки в вашем распоряжении будет собственное койко-место (скрытое от посторонних глаз), чистый санузел, комната отдыха и приветливый персонал и очень…очень…ОЧЕНЬ много китайцев!

Китайцев в принципе – масса во многих городах России. Да в той же Москве на Красной площади русских не видно, всё заполонили туристы из Поднебесной. Но это ничто по сравнению с тем, что происходит в Иркутске. Дело в том, что от города до китайской границы рукой подать – всего каких-то 500 километров, вот они и едут разгадать «русский загадотьсный дуся» и увидеть Байкал.

Не удивляйтесь, если в своём хостеле вы не обнаружите русских – китайские туристы тут как у себя дома. Недаром спецкор «Комсомолки» Дина Карпицкая пыталась «спасти Байкал» от китайских строителей завода по розливу воды. Но простые китайские туристы далеки от политических и инвестиционных баталий за воду – им просто интересно поглазеть на природное чудо света.

Памятник Якову Похабову в ИркутскеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Китайцев у нас всегда много, - рассказала мне администратор хостела, Ева. – Всегда ходят группами, вежливы, обходительны и аккуратны. Нравится им здесь – пусть ездят, смотрят! Красоты на всех хватит!

Покушать советую в «позной». Это такое заведение, где готовят национальное бурятское блюдо – позы. «Родные братья» грузинских хинкалей, узбекских мантов, да и наших пельмешков, только в разы крупнее. Стоимость одной штучки – 50-60 рублей. В среднем за 4 позы отдадите 200 рублей и наедитесь на весь день.

Действующий ледокол в ИркутскеФото: Алексей КОСЕНЧУК

ИТОГ: на проживание 627 рублей (1 сутки) + 200 рублей (4 штучки позы) + 1,5 бутылка воды на день (50 рублей) = почти 900 рублей.

ИЗ ИРКУТСКА – В ЛИСТВЯНКУ

Главное место, куда съезжаются туристы из Иркутска – посёлок Листвянка. Час на маршрутке с Центрального рынка города за 140 рублей – и ты на месте.

Галечный берег БайкалаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Именно Листвянка считается самым популярным местом притяжения туристов, оно же самое… «попсовое». Здесь масса магазинчиков, кафешек, рынок с местными деликатесами (в частности, с рыбой), гостиницы, автобусные остановки…. В этом месте чувствуешь себя почему-то в Сочи: та же галька, те же торгаши, те же морские прогулки на катере, только по озеру.

Неописуемая красота!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кстати, о морской прогулке. СтОит взять трёхчасовую экскурсию по озеру за 2 тысячи рублей и прокатиться по бескрайним просторам Байкала. В неё входит: сопровождение гида (он расскажет историю и легенды озера), путешествие по заброшенному тоннелю на соседнем берегу, купание (но вода, бр-р-р-р, холодная!) и… всё.

Раньше по этому тоннелю ходили поезда, а теперь фотографируются туристыФото: Алексей КОСЕНЧУК

ИТОГ: 2 тысячи рублей экскурсия + 280 рублей маршрутка «Иркутск – Листвянка – Иркутск» = 2280 рублей.

ОБЩИЙ ИТОГ: чуть более 15 тысяч рублей.

КСТАТИ

Отплыв на катере на существенное расстояние от берега, можно без малейших опасений набрать себе бутылочку-другую настоящей байкальской воды. Здесь она чистая, питьевая, холодная – самое то в изнуряющий жаркий день! Более того, ритуал «выпей воды из Байкала» считается обязательным у туристов. Однако учёные считают, что вскоре вода из озера станет опасной для питья.

На морскую прогулку зовут всех желающихФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» уже писала отчёт о «выживании» в плацкартном вагоне. Чужие ноги, «ароматы» химического «Дошика», неработающие кондиционеры и попутчики, которые не разбираются в географии, доставят вам немало «удовольствия» в пути.