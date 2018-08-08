Из Тюмени на поезде: как летом выжить в плацкартном вагоне

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-08T12:13:39+03:00

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Отпуск – дело хорошее. Особенно летом, особенно если летишь на самолёте. Увы, бывает так, что от пункта А до пункта Б приходится добираться поездом. Ладно, если СВ-вагон со всеми удобствами, вариант похуже – купе (но зачем купе одному?), а если плацкарт? Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» на своём опыте испытал все «прелести» путешествия в плацкартном вагоне и заметил не только минусы, но и плюсы.

«ПОЕЗДНЫЕ» ДЕЛИКАТЕСЫ

Поесть в поезде – свято дело, но вряд ли трапезу стоит начинать прямо со станции, на которой вы сели. Стоянка в крупных городах – таких, как Тюмень, около получаса, а то и больше, и уже за этот период новоявленные пассажиры умудряются встать в очередь за кипятком и заварить себе чеплашку-другую свежего «ароматного» «Доширака».

Во время большой стоянкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вкушать все эти запахи – удовольствие сомнительное, учитывая адскую жару за окном и выключенный на станции кондиционер. Зловония распространяются по всему вагону со скоростью света, и тебе уже никуда не деться – приходится терпеть запах «деликатесов» в течение всего пути. Добавьте к яичной лапше, пюре и что там ещё заваривают запах копчёной колбасы, варёных яиц и растворимого кофе, и получите целый букет настоящего плацкартного «меню».

Да, отдельным пунктом этого «бизнес-ланча» является… алкоголь. Употребление спиртных напитков в общественных местах карается по закону, однако особо проворных это не останавливает. Прячутся от проводников, переливают в бутылки из-под «кока-колы», «маскируют» водку под минеральную водку и пьют, а ты этим перегаром дыши.

– Эй, мужик, тут дети сидят, а ты бухаешь напропалую! – возмущается в поезде «Тюмень – Астрахань» один из пассажиров. – У тебя есть своё место? Вот и иди туда! Не прячься за спинами детей, всё равно найдут.

Надо отдать должное проводникам, что за распитием спиртных напитков они следят в силу своих возможностей. Да, не всегда им удаётся поймать с «поличным» нарушителя, однако если попался – держись.

- А это что у нас такое? – находит спрятанный под столом бутыль пива проводница. – Эка зараза-то, пронёс всё-таки! Выбрасываю. И хоть пикни мне ещё, - строго отчитывает девушка подвыпившего пассажира.

Однако самым популярным напитком плацкартного вагона, без сомнения, является чай. Его пьют каждый час. Все. И не по одной чашке. Причём особым эстетам пить из своих кружек или пластиковых стаканчиков не комильфо – подавай фирменную кружку «РЖД» с металлической оправой.

Легендарная кружкаФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЧУЖИЕ НОГИ

Плацкартный вагон – это большая общага на колёсах. Здесь едят, спят, спят и едят. И если про еду мы уже поговорили, то «сон» заслуживает особого внимания. Именно в плацкарте каждый пассажир может попробовать себя в роли акробата, пробивая себе путь до туалета и обратно сквозь десятки голых ступней, которые выглядывают из-под одеяла. Согласитесь, приятного мало прикоснуться к чужой ноге, особенно, не дай Бог, лицом.

Чужие ногиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Некоторые пассажиры прекрасно понимают, что их анатомия вряд ли кому-то приятна, поэтому спят, скрючившись калачиком. Тем, кому всё равно, вытягивают ноги на всю Ивановскую и уж с такими приходится быть начеку.

ТУАЛЕТ

Надо признать, что туалеты, даже в плацкартных вагонах, заметно улучшились: мало осталось узких комнаток с «педальным» унитазом. Практически везде – биотуалеты, которые необязательно закрывать за полчаса до прибытия. Главное правило пользования такими туалетами – не кидать туда туалетную бумагу и предметы личной гигиены, тогда и пассажирам будет «куда сходить» по нужде.

Некоторые поезда оснащены вагонами с душевой кабиной, где можно принять душ и впервые за несколько дней почувствовать себя человеком. Если душевой кабины нет, особо одарённые могут просто ополоснуть голову в раковине (испытано на себе – получается) и приобрести более-менее презентабельный вид. Волосы «страдают» в поезде в первую очередь: когда ты елозишь целый день головой по подушке, они превращаются в сальное нечто. И это несмотря на то, что бельё в вагонах ослепительно чистое! Как, кстати, и новые матрацы: старые «бабушкины» полосатики остались в далёком прошлом.

Розетки - есть общие (по одной в вагоне), а есть и под каждым столом в плацкартном вагонеФото: Алексей КОСЕНЧУК

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Когда вы несколько дней путешествуете в вагоне, вы нуждаетесь хоть в капельке воздуха, поэтому выход на перрон во время стоянки – настоящая блажь. В этот момент можно и покурить (курение вредит вашему здоровью!), и сбегать за мороженкой (с ценами в два раза выше обычных), либо просто позвонить родным и близким (связь-то ловит не везде).

На одной из станцийФото: Алексей КОСЕНЧУК

ПОПУТЧИКИ

Главный плюс всего путешествия в плацкартных вагонах – попутчики, от которых вы можете получить интересную и, порой, даже ценную для вас информацию. Один садится в Тюмени, другой – в Уфе, третий – в Волгограде, и вам уже есть о чём друг другу рассказать, хотя бы о достопримечательностях своего города. Правда, надо сказать, что о Тюмени жители дальних областей знают совсем не много.

- Тюмень – это же на Севере? Там холодно? Тридцатка летом? Я думал, там постоянно минус, - одолевают расспросами попутчики, у которых явные проблемы с географией.

Правда, далеко не со всеми людьми выстраиваются доверительные разговоры. Некоторые сидят в своём мирке, читают или просто смотрят в окно (я сам такой, лучше помолчу), другие – целыми днями спят, и ты видишь их лицо только во время их выхода из поезда, а третьих просто хочется прибить за постоянные «бла-бла-бла», не прекращающиеся ни днём, ни ночью.

ИТОГ: путешествовать в плацкартном вагоне можно, но для этого нужно набраться немало терпения и уважения к своим соседям. Если вас не пугают многочисленные запахи еды, постоянный шум, выключающиеся кондиционеры и бесконечное лежание на полке – велком ту плацкарт! Если пугает – лучше выбрать вариант «на самолёте»: дороже, но в разы быстрее.

На станциях продают различные побрякушкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

Не так давно сообщалось, что «РЖД» планирует запустить временный отдельный дешёвый тариф на плацкартные вагоны, купе и СВ, который будет действовать до 2025 года. Стоимость проезда в классе «эконом-бюджет» будут ниже в связи с отсутствием в них кондиционеров и биотуалетов.