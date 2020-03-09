«Первым делом все побежали в магазины»: россиянка – о ситуации с коронавирусом в Италии
Число заболевших коронавирусом в Италии уже перевалило за семь тысяч. Так называемая «красная зона» теперь распространена на 11 регионов, включая Ломбардию и столицу области Милан. Экс-тюменка, а ныне жительница Италии Алина Терентьева (имя изменено) рассказала «Комсомольской правде», как на самом деле обстоят дела в стране и так ли страшен чёрт, как его малюют.
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«Главное – не паниковать»
Начала Алина издалека, с погоды. Сейчас в Милане +8 и мало кто сидит в четырёх стенах – все гуляют на улицах.
– В самом городе паники нет, – рассказывает тюменка. – Погода стоит прекрасная, солнышко греет, птички поют, цветочки на деревьях расцветают, такой чудесный весенний аромат стоит в воздухе, всё радует глаз! Народу на улице куча! Кто на великах, кто на самокатах. Полные детские площадки. Абсолютно не скажешь, что в Италии что-то происходит.
Когда в Италии 22 февраля объявили о первых заражённых, Алины в стране не было. Однако, по рассказам знакомых, итальянцы первым делом побежали в магазины – затариваться пастой, рыбой и мясом. Что интересно, скупили всю муку.
– Я вернулась 25 февраля, паники уже не было. Действительно, в самом Милане было меньше народу в эти дни. Куда-то массово спрятались китайцы и корейцы, их практически в эти дни я не видела. С каждым днём людей в общественных местах и транспорте становилось всё больше. Если первое время людей в масках было много, то сегодня их практически не увидишь. Говорят, это связано с тем, что масок уже не купить. Правда, я думаю, что люди поняли, что всё не так страшно, как пишут, и продолжили жить обычной жизнью. Ведь главное – не паниковать, – отмечает девушка.
Италия из-за коронавируса изолирует весь север страныФото: REUTERS
«Зона отчуждения»
Алина жалуется, что в итальянских СМИ ежедневно появляются такие новости, «что волосы встают дыбом». По её словам, страну превратили в «зону отчуждения».
– Но почему? Ведь не в Италии появился этот вирус, и итальянцы здесь вообще ни при чем, – сокрушается девушка. – Когда китайцы должны были своевременно закрыть границы, они этого не сделали. Теперь Италия вынуждена закрывать свои, ведь, по официальным данным, к врачам каждый день обращается огромное количество людей с подозрением на коронавирус. Это привело к тому, что Ломбардия и ряд других областей, которые находятся недалеко от Милана, вынуждены закрыть въезд и выезд.
Маски в Италии все раскупилиФото: Татьяна Коркина
Тюменка рассказывает, что въезд закрыли для того, чтобы обезопасить людей от постороннего воздействия. По данным статистики, именно Ломбардия – лидер по количеству больных в стране.
– Италия – государство маленькое, больниц не так много, а болеющих с каждым днём всё больше и больше. Мест не хватает, поэтому людей попросили сейчас никуда не ездить и по возможности больше сидеть дома, поменьше контактировать с людьми. Потому что если так дело пойдет дальше и вирус будет распространяться такими же темпами, то элементарно медики не смогут помочь всем заболевшим. Не хватит места в больницах, – говорит Алина.
Заболевших в Италии с каждым днём становится всё большеФото: REUTERS
Говоря о заболевших, жительница Милана подтверждает: с каждым днём их становится всё больше. Но ей пока везёт: и она сама, и люди из её окружения чувствуют себя прекрасно.
– Из-за вируса паники нет, паника появляется постепенно из-за того, что у людей рушится бизнес. Очень многие работают на самих себя, и сейчас у них совсем нет клиентов, все отказываются, – говорит девушка. – Что касается общественного городского транспорта, то всё функционирует по расписанию. Никаких отмен нет, люди передвигаются без проблем.
Сейчас Милан для туристов закрыт, в городе могут находиться только его жители. А вот выехать из столицы Ломбардии можно, но для этого должна быть веская причина или критическая ситуация.
– Официально карантин продлили уже до 3 апреля. Если дело не улучшится, к сожалению, это может продлиться и до мая. Посмотрим, надеюсь, что Италия и другие страны справятся с вирусом как можно скорее, – заключила девушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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