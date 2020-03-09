«Первым делом все побежали в магазины»: россиянка – о ситуации с коронавирусом в Италии

Число заболевших коронавирусом в Италии уже перевалило за семь тысяч. Так называемая «красная зона» теперь распространена на 11 регионов, включая Ломбардию и столицу области Милан. Экс-тюменка, а ныне жительница Италии Алина Терентьева (имя изменено) рассказала «Комсомольской правде», как на самом деле обстоят дела в стране и так ли страшен чёрт, как его малюют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

«Главное – не паниковать»

Начала Алина издалека, с погоды. Сейчас в Милане +8 и мало кто сидит в четырёх стенах – все гуляют на улицах.

– В самом городе паники нет, – рассказывает тюменка. – Погода стоит прекрасная, солнышко греет, птички поют, цветочки на деревьях расцветают, такой чудесный весенний аромат стоит в воздухе, всё радует глаз! Народу на улице куча! Кто на великах, кто на самокатах. Полные детские площадки. Абсолютно не скажешь, что в Италии что-то происходит.

Когда в Италии 22 февраля объявили о первых заражённых, Алины в стране не было. Однако, по рассказам знакомых, итальянцы первым делом побежали в магазины – затариваться пастой, рыбой и мясом. Что интересно, скупили всю муку.

– Я вернулась 25 февраля, паники уже не было. Действительно, в самом Милане было меньше народу в эти дни. Куда-то массово спрятались китайцы и корейцы, их практически в эти дни я не видела. С каждым днём людей в общественных местах и транспорте становилось всё больше. Если первое время людей в масках было много, то сегодня их практически не увидишь. Говорят, это связано с тем, что масок уже не купить. Правда, я думаю, что люди поняли, что всё не так страшно, как пишут, и продолжили жить обычной жизнью. Ведь главное – не паниковать, – отмечает девушка.

Италия из-за коронавируса изолирует весь север страныФото: REUTERS

«Зона отчуждения»

Алина жалуется, что в итальянских СМИ ежедневно появляются такие новости, «что волосы встают дыбом». По её словам, страну превратили в «зону отчуждения».

– Но почему? Ведь не в Италии появился этот вирус, и итальянцы здесь вообще ни при чем, – сокрушается девушка. – Когда китайцы должны были своевременно закрыть границы, они этого не сделали. Теперь Италия вынуждена закрывать свои, ведь, по официальным данным, к врачам каждый день обращается огромное количество людей с подозрением на коронавирус. Это привело к тому, что Ломбардия и ряд других областей, которые находятся недалеко от Милана, вынуждены закрыть въезд и выезд.

Маски в Италии все раскупилиФото: Татьяна Коркина

Тюменка рассказывает, что въезд закрыли для того, чтобы обезопасить людей от постороннего воздействия. По данным статистики, именно Ломбардия – лидер по количеству больных в стране.

– Италия – государство маленькое, больниц не так много, а болеющих с каждым днём всё больше и больше. Мест не хватает, поэтому людей попросили сейчас никуда не ездить и по возможности больше сидеть дома, поменьше контактировать с людьми. Потому что если так дело пойдет дальше и вирус будет распространяться такими же темпами, то элементарно медики не смогут помочь всем заболевшим. Не хватит места в больницах, – говорит Алина.

Заболевших в Италии с каждым днём становится всё большеФото: REUTERS

Говоря о заболевших, жительница Милана подтверждает: с каждым днём их становится всё больше. Но ей пока везёт: и она сама, и люди из её окружения чувствуют себя прекрасно.

– Из-за вируса паники нет, паника появляется постепенно из-за того, что у людей рушится бизнес. Очень многие работают на самих себя, и сейчас у них совсем нет клиентов, все отказываются, – говорит девушка. – Что касается общественного городского транспорта, то всё функционирует по расписанию. Никаких отмен нет, люди передвигаются без проблем.

Сейчас Милан для туристов закрыт, в городе могут находиться только его жители. А вот выехать из столицы Ломбардии можно, но для этого должна быть веская причина или критическая ситуация.

– Официально карантин продлили уже до 3 апреля. Если дело не улучшится, к сожалению, это может продлиться и до мая. Посмотрим, надеюсь, что Италия и другие страны справятся с вирусом как можно скорее, – заключила девушка.

kutuzova.anastasia Немного о массовой паники в Милане и регионе Ломбардия.Была ли она? Все уже в курсе, что новый вирус добрался до Италии. В моём регионе Ломбардия у людей началась паника, после выхода в СМИ статьей о заразившихся 79 человек за сутки. Сначала паника охватывала только мессенджеры, но, после того, как официально заявили о закрытии университетов и отмене всех спортивных и массовых мероприятий, люди не на шутку напугались. Сейчас заболевших больше 100. Вчера на прилавках в торговых магазинах была сплошная пустота и отсутствие продуктов. Скупили все : воду,мясо,пасту(макароны),йогурты, туалетную бумагу, средство для дезинфекции рук и дома. Чтобы вы понимали как это выглядело, смотрите фото в карусели. Фото взяла у знакомых, я стараюсь не выходить из дома, когда присутствует массовая паника и большое количество людей. Сделала вывод: организованность людей рождает дисциплину. Можно ли эту волну назвать паникой? Думаю, это не паника, а массовая профилактика, забота о своём здоровье и здоровье своих близких. А я сегодня с удовольствием прогуляюсь по моему городу, куплю свою любимую чернику и буду наслаждаться прекрасной погодой. Всем хорошего дня, будьте здоровы

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