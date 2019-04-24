2019-04-24T00:14:21+03:00
Туризм

«Чёрное золото»: чем сегодня живёт центр Бразильской золотой лихорадки XVIII века

Корреспондент тюменской «Комсомолки» побывал в колониальном городке Оуру-Прету [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
«Чёрное золото»: чем сегодня живёт центр Бразильской золотой лихорадки XVIII века«Чёрное золото»: чем сегодня живёт центр Бразильской золотой лихорадки XVIII векаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Исторические города всегда привлекали туристов и путешественников со всего мира: Рим, Афины, Иерусалим, Лондон, Пекин, Москва, Киев… Хранящие в себе частичку истории места есть и в Бразилии. К сожалению, большинству они не знакомы, а ведь и там есть, на что посмотреть. Чтобы перенестись на несколько веков назад, корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» отправился в один из колониальных городков страны – Оуру-Прету.

КУСОЧЕК ИСТОРИИ

В переводе с португальского «Оуру-Прету» означает «Чёрное золото» (ouro – золото, preto – чёрный), и название появилось не просто так. Двести-триста лет назад этот город был центром Бразильской золотой лихорадки. Только представьте, что с 1700 по 1800 годы здесь было добыто более трёх миллионов алмазов и тысяча тонн золота! Прознав о таких баснословных запасах драгоценных металлов, так называемые бандейранты, которые первоначально занимались охотой на индейцев, переключились на более интересное дело – поиски золота.

Церковь в Оуру-Прету Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Церковь в Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

В связи с невообразимым богатством, свалившимся на головы золотоискателей, а позже и на правительство Португалии, которые посылали бандейрантов на разведку месторождений, город назвали Vila Rica (Богатый город), а позже – Оуру-Прету. К несчастью для «кладоискателей», в XIX веке город пришёл в запустение, зато сейчас любителям приключений и рассказов о сокровищах осталось огромное наследие. Город даже внесён в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Одна из церквей Оуру-Прету Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Одна из церквей Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

ПОКУПКА БИЛЕТА

Сегодня Оуру-Прету – не столица штата Минас-Жерайс, как это было раньше. Теперь административный центр штата – город Белу-Оризонти (основанный в то же время, между прочим). Однако этот город для туристов – всего лишь «перевалочный пункт» до «Чёрного золота». С автовокзала города почти каждый час отходит автобус до автовокзала Оуру-Прету, который идёт примерно 2,5 часа. Стоимость – 35 реалов (примерно 600 рублей).

Домики "Чёрного золота" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Домики "Чёрного золота"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

При покупке билетов на автобусы в любом городе вас попросят показать паспорт – именно по нему их вам продадут и посадят в транспорт. Бразильцы – народ любознательный, поэтому не удивляйтесь, если они будут рассматривать ваш загранник со всех сторон и удивляться штампам в паспорте из разных стран мира.

- А это в какой стране вы были? – спрашивает меня на ломаном английском продавец, указывая на непонятные буквы. – А это куда виза? Ах да, автобус уже отходит…

Межгородские автобусы в Бразилии – комфортные: с бесплатным wi-fi, мягкими креслами и, часто, двухэтажные. Единственный минус – кондиционеры, которые здесь не выключаются даже по просьбе. Мой вам совет – одевайтесь теплее, если садитесь в бразильский автобус.

Мощёная дорога в Оуру-Прету Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Мощёная дорога в Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

«ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО»

В отличие от многих бразильских городов, в этом городе криминалом и не пахнет. Если что-то и случается время от времени, то только между самими жителями. Население городка – всего 64 тысячи человек, большинство из которых держат собственные кафе, ресторанчики, магазины или заняты в туризме.

Сам город поражает своей белизной: все домики и церкви, будто выкрашены одной кистью с белой краской. На крутых дорожках не увидишь асфальта – всё вымощено камнями, всюду церкви в стиле колониального барокко, небольшие фонтаны, дворцы, крепость – как доказательство былого процветания. Чтобы сохранить самобытность Оуру-Прету и не рушить дороги, администрация даже запретила проезд автобусов в городе. Здесь можно увидеть только проезжающие автомобили, многие из которых «на ходу» чуть ли не с середины прошлого столетия.

Наследие Бразильской золотой лихорадки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Наследие Бразильской золотой лихорадкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Туризм в бывшем центре Бразильской золотой лихорадки XVIII веке развивается семимильными шагами. Ещё бы, сюда едут буквально со всего мира, но из России добираются единицы. Узнав, что в их город приехал путешественник (я) из столь отдалённой страны, представители туристических компаний наперебой стали предлагать свои услуги. Особенно много зазывал на главной площади Оуру-Прету, где стоит памятник Тирадентису – национальному герою Бразилии, революционеру.

Площадь Тирадентиса в Оуру-Прету Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Площадь Тирадентиса в Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

За довольно-таки небольшую плату можно посетить все церкви (а они в городе почти все – платные, 5-10 реалов за вход) или съездить в ближайшую шахту, где добывают различные минералы.

Часовня в Оуру-Прету Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Часовня в Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тут же располагается большая ярмарка различных изделий, выполненных мастерами из Оуру-Прету. Барахла, кстати, предостаточно, но встречаются и довольно приличные вещи из керамики, гранита, гипса и других материалов. Без подарков, сувениров (а кто-то и без кашасы) отсюда точно не выберетесь!

Если вы планируете путешествие по Бразилии, этот город обойти стороной ни в коем случае нельзя! Он пленит вас своей красотой, люди – добродушием, а уникальные «колониальные» пейзажи станут прекрасным фоном для ваших фотографий.

КСТАТИ

Ещё один колониальный городок, который вы можете посетить в штате Минас-Жерайс – Тирадентис (в честь того же национального героя).

Город Тирадентис Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Город ТирадентисФото: Алексей КОСЕНЧУК

Из соседнего к Оуру-Прету городка Сан-Жуан-дел-Рей в Тирадентис ходит туристический поезд столетней (!) давности.

Поезд до Тирадентиса Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Поезд до ТирадентисаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Однако, на мой взгляд, после посещения «Чёрного золота» другой колониальный городок будет смотреться вторично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытано на себе: опасно ли путешествовать по Бразилии в одиночку. Корреспондент тюменской «Комсомолки» отправился в страну, чтобы подтвердить или опровергнуть миф о криминале (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тюмени появятся остановки с электронными табло и кофейнями
Губернатор Тюменской области поручил усилить патрулирование лесов
Профориентационный проект «Конструктория Pro» путешествует по селам Тюменской области
Тюменские власти пообещали заняться развитием велошеринга
С начала сезона с укусами клещей в поликлиники обратились почти 500 тюменцев
Погода в Тюмени 24 апреля: к вечеру возможен дождь со снегом
Автобусы Тюмени переходят на летнее расписание
Зеленых автобусов и маршрутных такси в Тюмени будет больше
Тюменские врачи удалили у женщины кисту шокирующих размеров
Портреты бездомных Тюмени украсят павильоны автобусных остановок
Тюменские товаропроизводители активно расширяют рынки сбыта
Пожарные в центре Тюмени проведут большую тренировку
Тюменский магазин за водку оштрафовали на 3 млн рублей
Тушили 40 пожарных: под Тюменью сгорели сразу три жилых дома
В Тюмени стартует всероссийский конкурс для предпринимателей
Более половины жителей Тюменской области записываются к врачу онлайн
Глава Тобольска Владимир Мазур уходит в отставку
Власти Тюменского района рассказали, кто и зачем рубил деревья у поселка Московский
Хромающую тюменку с четырехопорной тростью ищут уже третьи сутки
Более 35 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать за границу
Тюменец, гуляя у карьера, наткнулся на останки человека
В Тюменской области при пожаре погибли пожилые супруги
В Тюменской области насчитается более пяти тысяч почетных доноров