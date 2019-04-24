«Чёрное золото»: чем сегодня живёт центр Бразильской золотой лихорадки XVIII века

Исторические города всегда привлекали туристов и путешественников со всего мира: Рим, Афины, Иерусалим, Лондон, Пекин, Москва, Киев… Хранящие в себе частичку истории места есть и в Бразилии. К сожалению, большинству они не знакомы, а ведь и там есть, на что посмотреть. Чтобы перенестись на несколько веков назад, корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» отправился в один из колониальных городков страны – Оуру-Прету.

КУСОЧЕК ИСТОРИИ

В переводе с португальского «Оуру-Прету» означает «Чёрное золото» (ouro – золото, preto – чёрный), и название появилось не просто так. Двести-триста лет назад этот город был центром Бразильской золотой лихорадки. Только представьте, что с 1700 по 1800 годы здесь было добыто более трёх миллионов алмазов и тысяча тонн золота! Прознав о таких баснословных запасах драгоценных металлов, так называемые бандейранты, которые первоначально занимались охотой на индейцев, переключились на более интересное дело – поиски золота.

Церковь в Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

В связи с невообразимым богатством, свалившимся на головы золотоискателей, а позже и на правительство Португалии, которые посылали бандейрантов на разведку месторождений, город назвали Vila Rica (Богатый город), а позже – Оуру-Прету. К несчастью для «кладоискателей», в XIX веке город пришёл в запустение, зато сейчас любителям приключений и рассказов о сокровищах осталось огромное наследие. Город даже внесён в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Одна из церквей Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

ПОКУПКА БИЛЕТА

Сегодня Оуру-Прету – не столица штата Минас-Жерайс, как это было раньше. Теперь административный центр штата – город Белу-Оризонти (основанный в то же время, между прочим). Однако этот город для туристов – всего лишь «перевалочный пункт» до «Чёрного золота». С автовокзала города почти каждый час отходит автобус до автовокзала Оуру-Прету, который идёт примерно 2,5 часа. Стоимость – 35 реалов (примерно 600 рублей).

Домики "Чёрного золота"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

При покупке билетов на автобусы в любом городе вас попросят показать паспорт – именно по нему их вам продадут и посадят в транспорт. Бразильцы – народ любознательный, поэтому не удивляйтесь, если они будут рассматривать ваш загранник со всех сторон и удивляться штампам в паспорте из разных стран мира.

- А это в какой стране вы были? – спрашивает меня на ломаном английском продавец, указывая на непонятные буквы. – А это куда виза? Ах да, автобус уже отходит…

Межгородские автобусы в Бразилии – комфортные: с бесплатным wi-fi, мягкими креслами и, часто, двухэтажные. Единственный минус – кондиционеры, которые здесь не выключаются даже по просьбе. Мой вам совет – одевайтесь теплее, если садитесь в бразильский автобус.

Мощёная дорога в Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

«ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО»

В отличие от многих бразильских городов, в этом городе криминалом и не пахнет. Если что-то и случается время от времени, то только между самими жителями. Население городка – всего 64 тысячи человек, большинство из которых держат собственные кафе, ресторанчики, магазины или заняты в туризме.

Сам город поражает своей белизной: все домики и церкви, будто выкрашены одной кистью с белой краской. На крутых дорожках не увидишь асфальта – всё вымощено камнями, всюду церкви в стиле колониального барокко, небольшие фонтаны, дворцы, крепость – как доказательство былого процветания. Чтобы сохранить самобытность Оуру-Прету и не рушить дороги, администрация даже запретила проезд автобусов в городе. Здесь можно увидеть только проезжающие автомобили, многие из которых «на ходу» чуть ли не с середины прошлого столетия.

Наследие Бразильской золотой лихорадкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Туризм в бывшем центре Бразильской золотой лихорадки XVIII веке развивается семимильными шагами. Ещё бы, сюда едут буквально со всего мира, но из России добираются единицы. Узнав, что в их город приехал путешественник (я) из столь отдалённой страны, представители туристических компаний наперебой стали предлагать свои услуги. Особенно много зазывал на главной площади Оуру-Прету, где стоит памятник Тирадентису – национальному герою Бразилии, революционеру.

Площадь Тирадентиса в Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

За довольно-таки небольшую плату можно посетить все церкви (а они в городе почти все – платные, 5-10 реалов за вход) или съездить в ближайшую шахту, где добывают различные минералы.

Часовня в Оуру-ПретуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тут же располагается большая ярмарка различных изделий, выполненных мастерами из Оуру-Прету. Барахла, кстати, предостаточно, но встречаются и довольно приличные вещи из керамики, гранита, гипса и других материалов. Без подарков, сувениров (а кто-то и без кашасы) отсюда точно не выберетесь!

Если вы планируете путешествие по Бразилии, этот город обойти стороной ни в коем случае нельзя! Он пленит вас своей красотой, люди – добродушием, а уникальные «колониальные» пейзажи станут прекрасным фоном для ваших фотографий.

КСТАТИ

Ещё один колониальный городок, который вы можете посетить в штате Минас-Жерайс – Тирадентис (в честь того же национального героя).

Город ТирадентисФото: Алексей КОСЕНЧУК

Из соседнего к Оуру-Прету городка Сан-Жуан-дел-Рей в Тирадентис ходит туристический поезд столетней (!) давности.

Поезд до ТирадентисаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Однако, на мой взгляд, после посещения «Чёрного золота» другой колониальный городок будет смотреться вторично.

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