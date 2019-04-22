Испытано на себе: опасно ли путешествовать по Бразилии в одиночку

Бразилия…. Когда мы слышим название этой страны, на ум сразу приходят: футбол, кофе, Пеле и сериалы, а ещё криминал…Виной тому всевозможные рейтинги «самых опасных стран», где для этой страны обязательно найдется строчка. «Репутацию» поддерживают и всевозможные телевизионным сюжеты, а также ролики на youtube. Но так ли страшен чёрт, как его малюют? Чтобы подтвердить или опровергнуть миф о криминальной Бразилии, корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» отправился в Рио-де-Жанейро, который открывает ТОП-15 самых опасных городов мира по версии Crime Index в 2018 году.

О ПЛЯЖАХ В БРАЗИЛИИ

Первое, на что обращает внимание человек, приезжающий в Рио-де-Жанейро – пляжи. Их тут великое множество, и каждый находится в своём районе: Леблоне, на Ипанеме, Копакабане, Барре-да-Тижуке, Ботафогу. Самый известный из них – Копакабана, он же самый продолжительный, самый шумный, самый туристический и… самый криминальный. Именно здесь, как сообщают путеводители, происходит основная часть краж. «Разинувшие варежку» европейские туристы, привыкшие оставлять вещи на пляжах Турции и Таиланда, остаются в буквальном смысле без штанов.

Пляж Копакабана в РиоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тем не менее, сам я ни разу не видел воровства на Копакабане. Туристы спокойно отдыхают, потягивают в кафешках кайпиринью (национальный алкогольный напиток из кашасы, тростникового сахара и лайма), пивко и кокосовую воду, объедаются диковинными фруктами и тапиокой (блюдо из муки молотого корня маниоки с мясной или ягодной начинкой), купаются и загорают. Другое дело – на Ипанеме. Буквально в двух метрах от меня мальчишка не велосипеде выхватывает у зазевавшейся бразильянки сумку и улепётывает в неизвестном направлении. Женщина кричит на весь район «Ladrao!» («Вор!» по-португальски), но того и след уже простыл.

Большинство таких воришек – жители фавел, то бишь трущоб, незаконных построек, расположенных на холмах гор. Если днём худо-бедно полиция справляется с преступниками, то ночью происходит самый разгул воровства, ибо у полицейских заканчивается рабочий день. Туристам крайне не рекомендуют бродить по улицам в тёмное время суток, ибо muito perigoso (очень опасно).

Город засыпает - просыпаются фавелыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Муйту перигозу – не муйту, а именно ночью жизнь в Рио-де-Жанейро кипит ещё хлеще, чем днём. Бары забиты до отказа, повсюду самба и известная «Mas que nada», напитки рекой и крайне общительные бразильцы. Не стоит бояться посещать такие места ночью, но в вашей компании по возможности должен находиться местный, который сможет урегулировать разные конфликты.

Пляж в Рио-де-Жанейро.

«ГОРОД БОГА»

Фавел в Рио-де-Жанейро, о которых я говорил выше, - множество, но самая крупная из них – Rocinha (Росинья). Историю о жителях фавел красочно рассказали в знаменитом бразильском фильме «Город Бога» (2002), однако Росинья нынче – самая безопасная из всех фавел. Эта трущоба давно превратилась в туристический объект: сюда водят экскурсии, здесь можно раз в пять дешевле поесть, чем на той же Копакабане, да и после Чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр тут стало относительно спокойно.

Фавела РосиньяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вместе с гидом (в одиночку здесь ходить всё же не стоит!) мы прогулялись по этой favela, изнутри посмотрели на жизнь простых бразильцев и поняли, что бояться трущоб не надо. Её жители – простые работяги, которые, как и мы, ходят на работу, воспитывают детей, смотрят по вечерам сериалы и просто живут. Бедно. Да и гостеприимству «фавеловцев» можно только позавидовать: все здороваются, улыбаются, предлагают café и coxinha (традиционное бразильское блюдо из теста и курицы) и даже угощают путешественников… «курнуть» разок-другой. Единственное «но» – фотографировать жителей ни в коем случае нельзя. Многие из них находятся в розыске, связаны с наркотрафиком и другим криминалом. Если лицо куда-нибудь попадёт – считай, ты уже труп, а выследить они всегда смогут.

Фавелы в Рио.

БЕЗ ЦЕПОЧКИ И В СЕРОЙ ФУТБОЛКЕ

Надо сказать, что в Интернете ходит масса советов, как правильно вести себя в Рио-де-Жанейро. Снять с себя все украшения (в том числе и цепочки), носить минимум денег, одеваться максимально просто, тогда никому ты будешь не интересен.

Самое масштабное графити в мире находится в Рио-де-ЖанейроФото: Алексей КОСЕНЧУК

Всё путешествие я проходил в шортах, футболке и с рюкзаком, в котором лежали банковская карта (наличка практически не нужна, даже у торговцев сувенирами на пляже есть свой терминал для оплаты карточкой) и айфон. Паспорта – российский и загранник – лежали в закрытой тумбочке в хостеле: всё осталось в целости и сохранности. Да, телефоны воруют часто, но нужно запомнить одно простое правило: сфотографировал что-то – тут же убрал, то же самое касается фотоаппаратов, планшетов и другой техники.

Ботанический сад в Рио-де-ЖанейроФото: Алексей КОСЕНЧУК

Туристические места – такие, как Статуя Христа, и Сахарная голова – безопасны полностью. Вместе со мной там «тусовались» точно такие же путешественники, как и я, поэтому о грабежах и воровстве там можно забыть напрочь.

Возле Статуи Христа ИскупителяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вид с Pao de Acucar (Сахарная голова)Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Другое дело – центр города. Народу здесь – как сельди в бочке, а на тротуарах мирно посапывают бомжи. Делайте «морду кирпичом», не обращайте на них никакого внимания, не весьте перед собой рюкзак (так вы ещё больше доказываете то, что у вас там что-то ценное) и никто не пристанет.

Кладбище Святого Иоанна Крестителя в Рио-де-ЖанейроФото: Алексей КОСЕНЧУК

У Статуи Христа.

БРАЗИЛЬСКИЙ «БОМЖЕГРАД»

Чуть иначе дело обстоит с городом Сан-Паулу – главным деловым центром Бразилии. Именно в этом городе крутятся самые большие деньги, стоят сотни небоскрёбов и валяются тысячи бомжей. В Сан-Паулу находиться просто омерзительно, особенно если речь идёт о центре города. Прямо у монументального собора в стиле «неоготика» нашли пристанище сотни людей без крова. Они здесь спят, ходят по нужде, ждут бесплатной еды от волонтёров и пристают к туристам.

Центр Сан-ПаулуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Один из таких «дружков» привязался и ко мне: «Дай денег!», хоть ты тресни! Были бы у меня наличные – может, и дал бы. Но их у меня с собой не было, что очень разозлило местного бомжа. Я развернулся, дошёл до соседнего квартала, однако бомж шёл за мной всю дорогу. Догнав меня, он схватил за петельку рюкзака и пытался стащить его с моей спины. Честно – страха никакого не было. На португальском я отправил бомжа далеко и надолго, что его, конечно, смутило. Вывод: не бойтесь защищать свои вещи, если видите, что вор безоружный. В противном случае, лучше расстаться с вещами, чем с жизнью.

Именно Сан-Паулу оставил после себя крайне негативное впечатление. Мало того, что сам по себе cidade серый и дождливый, грязь и бомжи делают его ещё менее привлекательным для путешествия.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЖУНГЛЕЙ!

Ещё одно популярное место для туристов – город Фоз-ду-Игуасу, который находится на границе с Аргентиной и Парагваем. В самом городе смотреть совершенно нечего, но туристы едут сюда со всего мира, чтобы своими глазами увидеть одно из семи природных чудес света – водопады Игуасу.

Водопады ИгуасуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Это комплекс из 275 водопадов, которые делят между собой Бразилия и Аргентина. Великолепные пейзажи, бесподобные панорамы и много-много-много-много воды!

Водопады в Национальном парке ИгуасуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Располагаются водопады на территории национального парка «Игуасу», вход - 70 реалов (1200 рублей) для иностранцев, для бразильцев и жителей Латинской Америки – чуть меньше. На кассе даже спрашивают, из какой ты страны, и вбивают ее прямо в билете. Впоследствии сотрудники парка высчитывают, сколько человек из той или иной страны побывало у них в гостях.

"Глотка дьявола" на аргентинской стороне ИгуасуФото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё здесь обитают милейшие существа - коати (или попросту носухи), близкие родственники енотов. Забавные животные, которые не боятся туристов, выходят к людям, чтобы отобрать какую-нибудь очередную вкусняшку. Лично я не справился со взглядом этих существ и подарил им только что купленное мороженое, которое они с жадностью проглотили всем семейством.

Коати в ИгуасуФото: Алексей КОСЕНЧУК

В парке и самом городе – безопасность выше всяких похвал. Единственное, чего нужно остерегаться – джунглей. Как с бразильской, так и с аргентинской стороны парк Игуасу окружён сельвой, а где сельва – там и дикие животные. По всему парку расклеены объявления о том, что туристы должны быть осторожны и не лезть дальше асфальтированных дорог. Даже деревья здесь обклеены специальной предупредительной лентой: «Perigoso!». Но есть и вполне безопасный Парк птиц, где можно встретить очаровательных попугаев.

Попугай в парке птиц в Фоз-ду-ИгуасуФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЧТО В ИТОГЕ?

Мои сборы в Бразилию можно было сравнить со сборами на войну: там ограбят, здесь убьют, тут обманут, а после продадут на органы. В реальной жизни картина оказалась совершенно противоположной: люди вас встретят всегда с улыбкой, помогут и подскажут, угостят чем-нибудь вкусным и просто поинтересуются вашей жизнью в России. А преступность… где её нет? Езжайте в Бразилию, соблюдайте правила безопасности, и будет вам счастье, какое выпало мне.

КСТАТИ

- Россиянин в Бразилии – гость редкий, а из Сибири и подавно. Главный вопрос, который интересует бразильца: «Как вы выживаете в вечной мерзлоте?», на что в очередной раз приходится развенчивать миф о том, что и в России существует лето. Ещё одно разочарование постигает бразильцев после того, как они узнают, что фразу «На здоровье!» в России не говорят.

- Бразильцы – огромные поклонники русской литературы. В книжных магазинах местные классики могут быть задвинуты на самую нижнюю полку, зато для Достоевского, Толстого, Гоголя и Булгакова предоставляют самое «козырное» место, причём для разных изданий сразу.

- В реальной жизни бразильские женщины – очень полные, а их знаменитые попы – результат хорошей работы пластических хирургов.