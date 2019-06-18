Из Тюмени – в Рим: как сделать визу в Италию и что посмотреть в городе за один день

Италия ассоциируется у нас с Древним Римом, гладиаторами, Колизеем, пиццей, пастой, оливками и старыми комедиями. Поэтому немудрено, что многие тюменцы мечтают оказаться в этой сказочной стране, чтобы воочию увидеть достопримечательности, о которых мы знаем с детства, и попробовать блюда национальной кухни. Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» отправился на один день в Рим, чтобы своими глазами увидеть следы древней цивилизации.

ВИЗА В ИТАЛИЮ

Проще всего подать заявку на визу в Италию можно через один из тюменских визовых центров. Да, услуга платная (3500-4000 рублей), зато избавите себя от лишней головной боли. Для этого необходимо взять с собой внутренний паспорт и действующий загранпаспорт (их копии сделают прямо в визовом центре), 2 фотографии «как на паспорт», справку с места работы (на фирменном бланке с печатью, адресом и телефоном, а также окладом не менее 700 евро) и подтверждение финансовой гарантии (оригинал выписки о состоянии счёта можно получить в любом офисе вашего банка). Также нужно будет заполнить анкету, но сделать это можно прямо в визовом центре.

Не забудьте паспорта для визыФото: Татьяна Коркина

Собрали документы? Вперёд, в визовый центр. Там рассмотрят правильность заполнения всех документов и отправят вас на дактилоскопию в Екатеринбург. Дело в том, что с 14 сентября 2015 года все граждане, кто запрашивает шенгенскую визу (а в Италию нужен шенген), сдают отпечатки пальцев. Биометрические данные берут один раз в пять лет, и затем они будут доступны для всех других стран Шенгенского Соглашения. От процедуры освобождаются дети младше 12 лет и люди, у которых физически нет возможности взять отпечатки пальцев.

Приехав в визовый центр, вы отдаёте оригиналы документов вместе с «загранником», сдаёте отпечатки пальцев и ждёте готовую визу. Перед этим не забудьте оплатить обязательный консульский и сервисный сбор для визы в банке «Интеза» (единственный банк в Тюмени, в котором можно оплатить его для итальянского путешествия). В среднем она составляет 60 евро + сервисный сбор около 30 евро.

Время готовности итальянской визы составляет около двух недель. В этот период вам могут позвонить из консульства на рабочий телефон, чтобы уточнить детали. Когда (если) вам дали визу – езжайте получать её в Екатеринбург самостоятельно. Ведь билет на поезд туда-обратно стоит 1200 рублей, а курьерская доставка до Тюмени – в три раза дороже.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ИТАЛИИ ЗА ДЕНЬ?

Если вы, как и я, приехали в Рим на один денёк (транзитом, по работе, или так, отдохнуть), советую вам посетить три основных достопримечательности.Первая – это, конечно, Колизей.

Будьте готовы к толпам туристов, которые оккупируют его уже с самого утра, поэтому лучше всего позаботиться о билете заранее (купить онлайн на сайте). Если такой возможности нет, то можно воспользоваться экскурсией с русским гидом, которых около Колизея – масса. Гиды «вылавливают» русских туристов из толпы и предлагают им посетить групповую экскурсию – стоимость около 35 евро. Не самое дешёвое удовольствие, но зато можно будет не тратить целый день в очереди.

Внутри КолизеяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Во время прогулки по Колизею вам расскажут всё «от и до»: как его строили, какие гладиаторские бои здесь проводились, как держали животных на привязи и другие интересные факты из истории итальянской жемчужины. Правда, сделать фоточку «на фоне» будет проблематично – какой-то «друг» вам всё равно испортит фото.

Буквально через дорогу от раскрученного Колизея расположен Римский форум, который первоначально был рынком, а затем «переформатировался» в место политических баталий.

Город на ладони: Римский форумФото: Алексей КОСЕНЧУК

Каждый из его отрезков – кладезь истории. Разрушенные арки, пошатнувшиеся здания, старинные каменные изваяния, смотровая площадка, где Рим будет «как на ладони» и многое другое. На всё про всё вам хватит два-три часа.

История на ладоне: Римский ФорумФото: Алексей КОСЕНЧУК

Римский форум: колонныФото: Алексей КОСЕНЧУК

Римский форумФото: Алексей КОСЕНЧУК

Остатки древней цивилизацииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Третья достопримечательность Рима – это Ватикан. Его называют ещё «городом в городе» или «страной в городе». Карликовое государство расположено внутри итальянской столицы и, чтобы пересечь границу, вам нужно сделать только один шаг, без таможенных досмотров.

Флаг ВатиканаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Самая яркая и запоминающаяся жемчужина Ватикана – Площадь Святого Петра. Она построена в XVII веке и располагается перед одноименным собором.

Площадь в ВатиканеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Линия, которая визуально продолжает симметричные полукруги из колоннад, образующих площадь, является внешней границей Ватикана. Украшена площадь двумя фонтанами и египетским обелиском, который когда-то в Рим привёз Калигула.

Собор Святого Петра в ВатиканеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Рядышком находится официальная резиденция Папы Римского – Апостольский дворец, который состоит из более мелких дворцов, галерей и залов, объединённых переходами.

Главная площадь ВатиканаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Посетив эти три достопримечательности, вы более-менее составите мнение о Риме и сможете поставить галочку: «Это я видел!».

КСТАТИ

Италия – страна недешёвая. Мало того, что за одну визу вы отдадите порядка 15-20 тысяч рублей на наши деньги (включая сборы, работу визового центра и переезды в Екатеринбург и из него), так ещё и за день придётся выложить кругленькую сумму. Обед на человека (пицца, паста и десерт) обойдётся в 25-30 евро на человека, одна экскурсия – 35 евро, переезды на метро – почти 5 евро в день. Однако все эти траты с лихвой окупят положительные эмоции, которые вы получите, пребывая в этом старинном городе. Путешествуйте!