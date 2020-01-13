Из Тюмени – в Прагу: как бюджетно отдохнуть в Чехии на Новый год

Осенью прошлого года я решил: хватит с меня салатов оливье, «Голубых огоньков» с одними и теми же физиономиями, курантов и мандаринов. Пора отпраздновать новогоднюю ночь по-особенному. Как? Отправиться в другую страну! Недолго думая, зашёл на сервис по поиску авиабилетов, выбрал нужные даты, забронировал хостел (всегда останавливаюсь только в них – дешевле) и стал ждать поездки.

Вацлавская площадьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Цена удовольствия

Прямых рейсов из Тюмени в Прагу нет (если это не чартеры от туристических компаний). Да и отвык я от путешествий вместе с туроператором. Зачем переплачивать деньги, если можно всё сделать самостоятельно?

Заходим на самый популярный сайт по поиску авиабилетов и смотрим: Екатеринбург – Прага – Екатеринбург с пересадками в Москве. Стоимость билета в обе стороны – 23,5 тысячи рублей, что для зимних каникул вполне приемлемо. Да, придётся потусоваться в аэропорту, пересесть с одного самолёта на другой, но эти неудобства с лихвой окупятся будущими впечатлениями. В общем, хочешь кататься – люби и саночки возить.

Рождественский ангелФото: Алексей КОСЕНЧУК

Далее – хостелы. Зачем мне, одному, бронировать номер в отеле? Недельку можно перекантоваться в общей комнате, с чистым бельём и туалетными комнатами на этаже. Восемь ночей в хостеле, примерно в двух километрах от центра, мне обошлись в 10,5 тысячи рублей. Это пока рекорд среди всех моих путешествий за проживание в общаге, но зимние праздники сделали своё дело. Цены взлетели.

До Екатеринбурга из Тюмени можно добраться за 900 рублей на автобусе и за 1,5 тысячи на поезде.

Итог: авиабилеты – 23,5 тысячи рублей, проживание в хостеле – 10,5 тысячи рублей, проезд из Тюмени в Екатеринбург и обратно – 2,5 тысячи рублей. Всего – 36,5 тысячи рублей.

Что поесть в Праге?

Невероятная красота, вкусная уличная еда, толпы туристов – вот три кита, на которых держится новогодняя Прага. Правда, с бОльшим размахом здесь всё-таки празднуют католическое Рождество. Не знаю, как поживает чешская столица в рождественскую ночь, но и в новогоднюю на Вацлавской площади не протолкнуться.

Рождественская ель в ПрагеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Туристов – как сельдей в бочке. Одни делают 100500 фотографий рядом с высоченной ёлкой, другие стараются схомячить побольше уличной еды (о ней – ниже), третьи закупаются в промышленных масштабах магнитиками для родни и родственников, четвёртые успевают согреться двумя-тремя (а то и больше) стаканчиками глинтвейна.

Интересно, что еда на улицах по цене не сильно отличается от ресторанной. Например, за небольшой батон хлеба, горячую жареную сосиску и шашлычок из курицы пришлось вывалить почти 400 крон (это почти тысяча рублей). В ресторане за эти же деньги можно скушать фирменный суп-гуляш в хлебе и утиную ножку по-чешски. Особым деликатесом в стране является «вепрево колено» (приготовленное колено животного на гриле). За это яство можно оставить от 400–600 рублей. Так что, если хотите конкретно набить себе желудок на целый день, ешьте в кафешках или ресторанчиках. Да и полезнее будет, всё-таки обжаренная в масле сосиска не самая здоровая еда.

Вепрево коленоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Из «экзотического» ещё можно отметить кнедлики и трдельники. Первое блюдо готовится из теста или из картофеля; по ощущениям – жуёшь обычное слипшееся тесто. Второе – «шашлык» из теста, посыпанный сахаром. Лично мне ни то ни другое блюдо не понравилось.

Новогодняя ночь – 2020

Желудок набили – теперь перейдём к празднованию Нового года. Россияне уже привыкли, что практически у каждого столба у нас стоят металлоискатели, поэтому полное отсутствие мер безопасности в центре Праги поражает. Представьте себе толпу из тысяч человек на Вацлавской площади, которые пьют, тут же курят, выясняют отношения. На эту площадь – несколько полицейских и 2-3 кареты скорой помощи. Всё.

Разумеется, с такой «безопасностью» можно устроить посреди толпы любое преступление или хулиганскую выходку. «Отличились» в эту новогоднюю ночь пиротехники, устроившие фейерверк прямо посреди толпы. Неправильно установленный салют начал стрелять в разные стороны, задевая искрами гостей праздника. В итоге вся эта тысячная толпа волной поплыла подальше от центра. И не знаешь, что опаснее – получить ожоги от пиротехники или разъярённая толпа, идущая к выходу. Хотел себе необычный Новый год – вот, пожалуйста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/754399" frameborder="0"></iframe> Новогодняя ночь в Праге - 2020.Алексей КОСЕНЧУК

Интересно, что фейерверки в новогоднюю ночь в Праге – дело символическое. Большой фестиваль салютов в Праге устраивают на следующий день, 1 января. Да и сам город после туристов выглядит как после бомбёжки: всюду мусор, бутылки, бычки.

Вид на ПрагуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вид на Прагу вечеромФото: Алексей КОСЕНЧУК

Утро добрым бывает

Если тюменцы открывают глаза 1 января как минимум в шесть часов вечера, то чехи с самого утра уже на подъёме. Кто-то продолжает праздновать, заливая в себя ароматное чешское пиво, кто-то убирает мусор, а кто-то гуляет по городу, рассматривая достопримечательности. А их здесь великое множество.

Собор Святого ВитаФото: Алексей КОСЕНЧУК

В Пражском градеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вот и я решил прогуляться по городу, рассматривая старинные здания и многочисленные достопримечательности: Карлов мост, Пражский Град, «Танцующий дом», Музей мадам Тюссо, Музей секс-машин, пражскую набережную и другие достопримечательности. Впечатлений – вагон и маленькая тележка! Одно из самых ярких впечатлений оставила могила известного писателя Франца Кафки.

Карлов мостФото: Алексей КОСЕНЧУК

Стена Джона ЛеннонаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Могила Франца КафкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Самая узкая улочка в ЕвропеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Скульптура с штрих-кодомФото: Алексей КОСЕНЧУК

Описывать все достопримечательности – не слишком интересно, лучше я их вам покажу.

Прага. Часть 1.

Прага. Часть 2.

Прага. Часть 3.

Прага. Часть 3.

В следующем материале я расскажу о костнице в Кутна-Горе, о самом русском городе Чехии – Карловых Варах, втором по численности населения городе Брно и туристическом городке Чески-Крумлов.