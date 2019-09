Welcome to Korea: едим живых осьминогов, слушаем k-pop и гуляем по дворцам в Сеуле

Что мы знаем о Южной Корее? Во-первых, она находится в Азии и граничит с КНДР. Во-вторых, здесь снимают популярные сериалы и производят косметику, в-третьих – здесь ваяют автомобили и бытовую технику, а каждый второй кореец делает пластическую операцию. Ну и в-четвёртых… здесь едят собак… или не едят? Разберёмся!

Путь каждого, кто прилетает в Сеул, начинается с аэропорта Инчхона. Это сосед столицы Кореи и один из крупнейших промышленных центров страны. Делать там совершенно нечего, но для «галочки» я всё-таки решил на денёк остановиться. Да и куда дешевле переночевать в хостеле, чем посреди ночи ехать на такси в Сеул.

Ночной СеулФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кстати, такси – официальное, и только по счётчику. Нет такого, чтобы сесть в первую попавшуюся тачку. Нужно подойти к стойке и оформить талон, и только с ним садишься в машину. Водитель моей Hyundai, как и гласит слоган авто, «превзошёл ожидания». Сносно говорит на английском, водит – тише воды, ниже травы, и попутно хохочет над какой-то местной комедийной дорамой.

- Where a you from? – спрашивает Хен Ли (именно так зовут мужика лет 55).

- Russia, - отвечаю я.

Удивительно, но на «Рашу» водитель отреагировал с восторгом. Оказывается, Хён Ли бывал и в наших краях – видел Москву, Иркутск и Улан-Удэ. Это стандартный маршрут для корейцев (да и для китайцев), которые хотят увидеть Кремль, Байкал и гигантскую голову Ленина.

Инчхон, Южная Корея.

ЕДЯТ ЛИ КОРЕЙЦЫ СОБАК?

Меня же интересовало не столько прошлое «таксёрика», сколько… корейская еда. Да, я убеждён, что познать культуру любой страны можно не только через местные достопримечательности, но и местную кухню. А какое самое знаменитое «блюдо» у корейцев? Конечно, супец или жаркое из… собачатины.

Не стесняясь в том, что меня могут заподозрить в стереотипном мышлении, я напрямик спросил у Хён Ли: правда ли, что в Корее едят собак? Впрочем, ответ я и так знал, насмотревшись всевозможных тревел-блогеров и «орелирешек», но хотел получить ответ от реального корейца.

- Ели раньше, много лет назад, - рассказывает водитель. – Тогда, во времена корейской войны в середине XX века, людям было нечего есть, вот и приходилось есть собак (тут я сразу вспомнил истории о голоде в блокадном Ленинграде, - прим.). Сейчас эта традиция давно ушла в небытье, и даже последние собачьи фермы закрываются. Сам я ни разу не пробовал собачье мясо, ведь собака – друг человека. Да и нынешняя корейская молодёжь никогда к нему не прикоснётся. У нас и без того есть, чем набить желудок. Наша кухня – вкусная, а главное – здоровая, поэтому мы долго живём и вот какие стройные (показывает на живот).

ЦЕПКИЙ НА ЯЗЫК

Чтобы далеко не отходить от темы питания, скажу, что еда здесь действительно вкусная и полезная. Национальная гордость «всея Корея» – кимчи. Это квашеная со специями капуста (классический вариант), кабачки, баклажаны, лук… В общем, всё, что можно квасить – всё идёт на кимчи.

Пусан.

Это блюдо подают в любом кафе и ресторане вместе с тем, что вы заказываете. Например, в одном из заведений Инчхона я решил самостоятельно приготовить мясо на гриле, который вмонтирован прямо в стол. В «подарок» мне принесли кимчи разных вариаций, кучу соусов, рис, орешки и ещё с десяток маленьких тарелочек: объесться можно ещё до приготовления мяса! Кстати, в Сеуле можно посетить целый музей по приготовлению кимчи и там же её попробовать.

Особую экзотику можно попробовать на рыбном рынке Пусана.

Рынок в ПусанеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь масса диковинных морепродуктов – от рыбы и крабов до живых осьминогов, морских огурцов, червей и других морских обитателей. Стоит всё немалых денег, но один раз в жизни стоит попробовать.

Купить можно хоть что - на любой вкус и цветФото: Алексей КОСЕНЧУК

Морепродукты в ПусанеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Шевелящиеся щупальца нарезанного живого осьминога могут многих повергнуть в шок, но не меня. Да, выглядит это малоприятно, но довольно съедобно. Раньше в Корее можно было есть осьминога целиком, но после участившихся случаев гибели туристов, когда животное закрывало дыхательные пути, его стали резать. Макаешь кусочки живого осьминога в соус – мышцы перестают двигаться – можно без опаски его есть. Правда, присосками он всё равно цепляется за жизнь… и за язык.

У нас к мясу или рыбе подают, в основном, вино/коньяк/водку, а вот в Корее предпочитают водку соджу и рисовый напиток маккали а-ля квас. Лично мне особо не понравилось ни то, ни другое. Первая – голимая спиртяга на 14-17 градусов, второй – продукт брожения. Невкусно, в общем.

Кофе в одном из заведений СеулаФото: Алексей КОСЕНЧУК

ВКРАТЦЕ О СЕУЛЕ

По большому счёту, в Инчхоне смотреть нечего. Дороги, стройки, проспекты, китайский квартал и завод Hyundai, который можно увидеть только издалека. Так что, если времени на путешествие в обрез, - сразу в Сеул!

Столица страны – это самый большой город в Южной Корее и нереальный мегаполис с гигантскими высотками! На каждом шагу – кафешки, супермаркеты, рестораны, так что голодным и босым точно не останетесь!

Арт-объект "Я люблю Сеул"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В отличие от других азиатских стран – таких, как Таиланд и Вьетнам – в Корее гораздо чище. На улицах не пахнет зловонной едой и мусором, а благоухает туалетной водой, кремами и прочей косметикой из ближайших магазинов.

Многоэтажки в районе ГагнамФото: Алексей КОСЕНЧУК

Библиотека в одном из торговых центровФото: Алексей КОСЕНЧУК

Безопасность тоже на высшем уровне, а всё потому, что экономика страны входит в десятку сильнейших экономик мира. Следовательно – есть рабочие места и бомжей-бездельников на улице очень мало.

А ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Учитывая повальную моду на кей-поп-айдолов (по-русски говоря, звёзд корейской поп-эстрады), неудивительно, что в Сеуле есть масса магазинов, где можно затариться дисками, плакатами, картинками, пазлами и прочей макулатурой с изображениями знаменитостей. Можно прикупить саундтреки из популярных корейских сериалов и фильмов, одежду с изображением любимых айдолов и многое другое. При этом всё, что производится по лицензии, стоит больших денег. Хотите носки с BTS? Пожалуйста, 430 рублей (8 тысяч вон, 1000 вон – 54 рубля). Диск? С вас 1000 рублей.

Куда дешевле посещать исторические памятники архитектуры и всевозможные дворцы династии Чосон, которая правила в Корее 100500 лет назад. В Сеуле таких дворцов – великое множество, но совсем необязательно их посещать все. По большому счёту, русскому человеку абсолютно всё равно, в каком дворце жила королевская семья, и в каком дворце проходила коронация.

В одном из дворцов династии Чосон: зал для коронацииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Так, для общего развития посетить 1-2 – вполне достаточно, ведь каждый дворец похож на предыдущий.

GAGNAM STYLE

Династия Чосон уже давно не правит, зато семь лет назад на музыкальном олимпе правил знаменитый певец PSY. Его хит «Gagnam Style», ставший символом беззаботной богатой жизни, гремел по всему миру. Поэтому неудивительно, что именно в Сеуле установили памятник его рукам. Туристы с ним фоткаются, на рядом стоящем экране включают клип и песню, танцуют под неё, а сами корейцы (да и PSY) лишь воротят носы. Мол, что за уродство вы тут поставили? Но я – не кореец, поэтому сфотографироваться с золотыми руками – свято дело.

Памятник рукам PSY в СеулеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Впрочем, памятник рукам – не единственный в Сеуле. Некоторое время назад на станции метро Gagnam, в центре богатого района города, появился ещё один арт-объект – уже с изображением самого артиста. Но куда ему до гигантских рук? Он менее заметен, малоизвестен, да и в принципе на него практически не обращают внимания.

Второй арт-объект с PSYФото: Алексей КОСЕНЧУК

КУПАЕМСЯ И ЗАГОРАЕМ

После того, как мне наскучило шататься по дворцам и улицам Сеула, я отправился в огромный парк развлечений Everland, который находится в часе езды от Сеула.

В парке есть и свой Храм Василия БлаженногоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь можно интересно и весело провести время, полюбоваться на красивые декорации, пробежаться по магазинчикам и кафешкам, а также посетить большое количество аттракционов.

Похоже на Дисней?Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Волшебное дерево в парке EverlandФото: Алексей КОСЕНЧУК

Одно плохо – всё это можно увидеть и у нас. Исключение составляют гигантские американские горки: за несколько минут вы получите гору адреналина и лишитесь 1500 рублей на наши деньги. Я посчитал, что это того не стоит и не пошёл.

Зато фоток тут можно сделать – валом! Селфиться можно хоть у каждого кустика с розами, у сияющих карет, в «голландской деревушке», у фонтанов, да ещё много где. Бывало, корейцы и сами ко мне подходили: «Давай я тебя сфоткаю!». Между тем, не сказать, что я остался в восторге от парка. Всё красиво, всё прилизано, но… нет такого, чего нельзя увидеть в другой стране.

Совсем по-другому обстоит дело с аквапарком Lotte, который построили в городе Кимхэ, недалеко от Пусана. Lotte – это вообще один из крупнейших брендов в Южной Корее, который специализируется на развлечениях, шоппинге и производстве продуктов питания. И, надо сказать, что всё, за что они берутся – выходит выше всяких похвал!

Только представьте: смотрите вы на искусственный вулкан, а он вдруг начинает извергаться! Из его «жерла» выходит настоящий огонь, после чего поднимается огромная волна и сносит купающихся прямо к берегу!

Вулкан в аквапаркеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь же – всевозможные горки разной длины, высоты и сложности. Правда, чтобы попасть хотя бы на одну из них – придётся в прямом смысле попотеть. Под жарким солнцем приходится мне пришлось стоять целый час, чтобы за какие-то три минуты спуститься вниз на надувном круге.

В аквапарке всегда толпы народовФото: Алексей КОСЕНЧУК

Да, можно купить VIP-билет по завышенной цене, который позволит проходить на аттракционы без очереди, но… режим «трать как можно меньше» этого не позволил.

Фото на памятьФото: Алексей КОСЕНЧУК

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Если вы любитель корейского шоу-бизнеса, гигантских высоток и жаркой влажной погоды – добро пожаловать в Корею! Меня страна не покорила, особенно после путешествия по бразильскому Рио-де-Жанейро, Игуасу и Сан-Паулу, и по колониальному Оуру-Прету, но посетить её однозначно стоит. Люди красивые и приветливые, еда – вкуснейшая, исторические достопримечательности – необыкновенные. А что ещё нужно?

Фонтантирующий мост в СеулеФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Корейцы очень боятся дождя, поэтому с собой всегда таскают зонты. Дело не в том, что они такие сахарные – просто химический состав дождевой воды влияет на волосяной покров. Будешь ходить под дождём с неприкрытой головой – облысение тебе обеспечено.

- По всей стране ведётся борьба с курением. На улице дымить нельзя – только в специально оборудованных местах и павильонах.

- На мой взгляд, метро в Сеуле и Пусане – очень неудобное. У каждой станции по 10-12 выходов и никогда не знаешь, откуда ты выйдешь в следующий раз. Зато оно очень безопасное и все пути застеклены.

Флаг Кореи, выложенный из цветовФото: Алексей КОСЕНЧУК

ДЕНЕЖКИ

Перелёт «Иркутск – Сеул – Иркутск» - 27 тысяч рублей

Проживание (хостелы) – за 11 дней около 6 тысяч рублей

Еда – 10 тысяч рублей (включая кафешки, магазины и т.д.)

Развлечения – 15 тысяч рублей.

Поезд «Пусан – Сеул – Пусан» - 7 тысяч рублей.

Общий счёт: 65 тысяч рублей + 7 тысяч на сувениры